Space Warfare: 6,000 किमी प्रतितास वेग अन् लेझर वेपन्स! रशियाचे ‘हे’ अदृश्य विमान अन् जागतिक डिफेन्स प्रोजेक्टचे सत्य काय?

MiG 41 Fighter Jet Russia 2026 : जागतिक स्तरावर महासत्तांमधील लष्करी स्पर्धा आता जमिनीवरून थेट अंतराळाकडे सरकू लागली आहे. रशियन (Russia) सरकारी माध्यमांनी आणि लष्करी विश्लेषकांनी पुन्हा एकदा अशा हालचालींचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे वॉशिंग्टनपासून बीजिंगपर्यंत सर्वच चक्रावून गेले आहेत. रशिया सध्या ‘PAK-DP’ कार्यक्रमांतर्गत ‘मिग-४१’ (MiG-41) नावाचे सहाव्या पिढीचे (6th Generation) हायपरसॉनिक इंटरसेप्टर लढाऊ विमान विकसित करत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिकेचे आगामी ‘F-47’ आणि चीनचे ‘नेक्स्ट-जेन’ स्टेल्थ प्रोग्राम्स या शर्यतीत आधीच असताना, रशियाने थेट अंतराळ युद्धाची (Space Warfare) भाषा सुरू केल्याने जागतिक राजकारणात नवा भूकंप आला आहे.
रशियन संरक्षण सूत्रांनी केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवला, तर मिग-४१ ची वैशिष्ट्ये थक्क करणारी आहेत:
हवेचे घर्षण आणि इंजिनचे मोठे आव्हान: मॅक ४ पेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करताना विमानाचा बाह्यभाग हवेच्या घर्षणामुळे प्रचंड गरम होतो. यासाठी एका अशा कोटिंग आणि धातूची गरज असते जो वितळणार नाही. सध्या असे तंत्रज्ञान कोणत्याही देशाकडे पूर्णपणे उपलब्ध नाही.
जगभरातील अनेक पाश्चात्य संरक्षण तज्ज्ञ या दाव्यांना केवळ रशियाचा ‘प्रोपोगंडा’ किंवा मानसिक युद्ध मानत आहेत. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे त्यांना प्रगत मायक्रोचिप्स, सेन्सर्स आणि आर्थिक निधी मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत अब्जावधी डॉलर्सचा हा प्रकल्प पूर्ण करणे रशियासाठी सोपे नाही. याशिवाय, रशियाने अजूनही आपल्या ५ व्या पिढीच्या ‘Su-57’ विमानासाठी लागणारे खरे ‘Izdeliye 30’ इंजिन पूर्णपणे विकसित केलेले नाही; मग ते थेट ६ व्या पिढीचे अत्यंत जटिल इंजिन कसे बनवणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
तथापि, रशियाला कमी लेखणे ही अमेरिकेची सर्वात मोठी चूक ठरू शकते. रशियाकडे वेगवान विमाने बनवण्याचा ऐतिहासिक वारसा आहे. अमेरिका २०२८ पर्यंत आपल्या एफ-४७ च्या प्रोटोटाईप उड्डाणाची तयारी करत आहे, तर चीन आणि ब्रिटन (GCAP प्रोग्राम) २०३५ पर्यंत आपली विमाने आणत आहेत. अशा वेळी रशियाने अचानक मिग-४१ प्रत्यक्षात आणून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला, तर जागतिक युद्धाचे संपूर्ण समीकरण बदलून जाईल.
Ans: मिग-४१ (PAK-DP) हे ६ व्या पिढीचे (6th Generation) अत्यंत प्रगत हायपरसॉनिक इंटरसेप्टर लढाऊ विमान आहे.
Ans: रशियन दाव्यानुसार हे विमान मॅक ४ ते ५ म्हणजेच अंदाजे ४,९०० ते ६,१०० किमी प्रतितास या वेगाने उडू शकते.
Ans: होय, हे विमान पृथ्वीच्या वातावरणाच्या वर ४०-४५ किमी उंचीवर जाऊन लो-अर्थ ऑर्बिटमधील उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता ठेवेल असे डिझाईन केले जात आहे.