Space Warfare: 6,000 किमी प्रतितास वेग अन् लेझर वेपन्स! रशियाचे 'हे' अदृश्य विमान अन् जागतिक डिफेन्स प्रोजेक्टचे सत्य काय?

Updated On: May 27, 2026 | 02:08 PM IST
सारांश

MiG-41 Fighter Jet: रशियाकडे वेगवान विमाने बनवण्याचे कौशल्य निश्चितच आहे आणि जगातील १० सर्वात वेगवान लढाऊ विमानांपैकी किमान ६-७ रशियन आहेत, परंतु यापैकी अनेक विमाने विविध कारणांमुळे अयशस्वी ठरली आहेत.

६,००० किमी प्रतितास वेग अन् लेझर वेपन्स! रशियाचे 'मिग-४१' विमान अंतराळात शत्रूचा गेम करणार? जगातील सर्वात मोठ्या डिफेन्स प्रोजेक्टचे सत्य काय? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • अवकाशातील युद्धाची तयारी
  • ध्वनीपेक्षा ५ पट वेग
  • तज्ज्ञांची शंका

MiG 41 Fighter Jet Russia 2026 : जागतिक स्तरावर महासत्तांमधील लष्करी स्पर्धा आता जमिनीवरून थेट अंतराळाकडे सरकू लागली आहे. रशियन (Russia) सरकारी माध्यमांनी आणि लष्करी विश्लेषकांनी पुन्हा एकदा अशा हालचालींचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे वॉशिंग्टनपासून बीजिंगपर्यंत सर्वच चक्रावून गेले आहेत. रशिया सध्या ‘PAK-DP’ कार्यक्रमांतर्गत ‘मिग-४१’ (MiG-41) नावाचे सहाव्या पिढीचे (6th Generation) हायपरसॉनिक इंटरसेप्टर लढाऊ विमान विकसित करत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिकेचे आगामी ‘F-47’ आणि चीनचे ‘नेक्स्ट-जेन’ स्टेल्थ प्रोग्राम्स या शर्यतीत आधीच असताना, रशियाने थेट अंतराळ युद्धाची (Space Warfare) भाषा सुरू केल्याने जागतिक राजकारणात नवा भूकंप आला आहे.

मिग-३१ ‘फॉक्सहाउंड’ ची जागा घेणार!

या संपूर्ण वादाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत रशियाचे निवृत्त मेजर जनरल आणि लष्करी समालोचक व्लादिमीर पोपोव्ह. त्यांनी रशियन दूरदर्शनवर दिलेल्या मुलाखतींनंतर या गुप्त प्रकल्पाची चर्चा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये पसरली. रशियाने २०१३ मध्ये आपल्या जुन्या झालेल्या ‘मिग-३१ फॉक्सहाउंड’ या विमानांच्या ताफ्याला बदलण्यासाठी ‘पोटेंशियल एअर कॉम्प्लेक्स फॉर लाँग-रेंज इंटरसेप्शन’ (PAK-DP) प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. याच प्रकल्पाचे आधुनिक रूप म्हणजेच मिग-४१ आहे. रशियाचे विशाल हवाई क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे आणि शत्रूचे स्टेल्थ बॉम्बर्स तसेच हायपरसॉनिक प्रक्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट करणे, हा या विमानाचा मुख्य उद्देश आहे.

ताकदीची वैशिष्ट्ये: सायन्स फिक्शन चित्रपटाहून भयानक!

रशियन संरक्षण सूत्रांनी केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवला, तर मिग-४१ ची वैशिष्ट्ये थक्क करणारी आहेत:

  • अंतराळाची सफर: हे विमान सामान्य विमानांपेक्षा खूप वर, म्हणजेच पृथ्वीच्या वातावरणाच्या अगदी टोकाला असलेल्या ४० ते ४५ किलोमीटर उंचीवर (Near-Space) उड्डाण करेल.
  • मॅक ४ ते ५ चा वेग: ध्वनीच्या वेगापेक्षा सुमारे ५ पट जास्त, म्हणजेच ४,९०० ते ६,१०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावण्याची क्षमता यात असेल. या वेगामुळे हे जगातील आजवरचे सर्वात वेगवान विमान ठरेल.
  • सॅटेलाईट किलर वेपन: हे विमान थेट अंतराळातील लो-अर्थ ऑर्बिटमधील (LEO) शत्रूचे गुप्तहेर उपग्रह शोधून त्यांना क्षणात पाडण्याची शस्त्रे वाहून नेऊ शकते.
  • इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स (EMP) हत्यार: शत्रूच्या विमानाचे संपूर्ण रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम एका झटक्यात जळवून खाक करण्यासाठी रशिया या विमानावर एक शक्तिशाली ‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन’ (लेझर किंवा ईएमपी शस्त्र) बसवणार असल्याचे समजते.

 

हवेचे घर्षण आणि इंजिनचे मोठे आव्हान: मॅक ४ पेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करताना विमानाचा बाह्यभाग हवेच्या घर्षणामुळे प्रचंड गरम होतो. यासाठी एका अशा कोटिंग आणि धातूची गरज असते जो वितळणार नाही. सध्या असे तंत्रज्ञान कोणत्याही देशाकडे पूर्णपणे उपलब्ध नाही.

संरक्षण विश्लेषकांना प्रकल्पाबद्दल शंका का आहे?

जगभरातील अनेक पाश्चात्य संरक्षण तज्ज्ञ या दाव्यांना केवळ रशियाचा ‘प्रोपोगंडा’ किंवा मानसिक युद्ध मानत आहेत. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे त्यांना प्रगत मायक्रोचिप्स, सेन्सर्स आणि आर्थिक निधी मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत अब्जावधी डॉलर्सचा हा प्रकल्प पूर्ण करणे रशियासाठी सोपे नाही. याशिवाय, रशियाने अजूनही आपल्या ५ व्या पिढीच्या ‘Su-57’ विमानासाठी लागणारे खरे ‘Izdeliye 30’ इंजिन पूर्णपणे विकसित केलेले नाही; मग ते थेट ६ व्या पिढीचे अत्यंत जटिल इंजिन कसे बनवणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

तथापि, रशियाला कमी लेखणे ही अमेरिकेची सर्वात मोठी चूक ठरू शकते. रशियाकडे वेगवान विमाने बनवण्याचा ऐतिहासिक वारसा आहे. अमेरिका २०२८ पर्यंत आपल्या एफ-४७ च्या प्रोटोटाईप उड्डाणाची तयारी करत आहे, तर चीन आणि ब्रिटन (GCAP प्रोग्राम) २०३५ पर्यंत आपली विमाने आणत आहेत. अशा वेळी रशियाने अचानक मिग-४१ प्रत्यक्षात आणून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला, तर जागतिक युद्धाचे संपूर्ण समीकरण बदलून जाईल.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियाचे आगामी मिग-४१ हे कोणत्या पिढीचे (Generation) लढाऊ विमान आहे?

    Ans: मिग-४१ (PAK-DP) हे ६ व्या पिढीचे (6th Generation) अत्यंत प्रगत हायपरसॉनिक इंटरसेप्टर लढाऊ विमान आहे.

  • Que: मिग-४१ विमानाचा कमाल वेग किती असू शकतो?

    Ans: रशियन दाव्यानुसार हे विमान मॅक ४ ते ५ म्हणजेच अंदाजे ४,९०० ते ६,१०० किमी प्रतितास या वेगाने उडू शकते.

  • Que: काय मिग-४१ उपग्रह नष्ट करण्यास सक्षम आहे?

    Ans: होय, हे विमान पृथ्वीच्या वातावरणाच्या वर ४०-४५ किमी उंचीवर जाऊन लो-अर्थ ऑर्बिटमधील उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता ठेवेल असे डिझाईन केले जात आहे.

