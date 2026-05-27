US Iran Conflict : अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराण संतप्त; थेट इस्रायलला संपवण्याचा इशारा, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

Updated On: May 27, 2026 | 09:28 AM IST
सारांश

US Iran Conflcit Update : पुन्हा एकदा पश्चिम आशियातील तणाव वाढू लागला आहे. अमेरिकेने होर्मुझ आणि अब्बास बंदरावर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण संतप्त झाला असून थेट इस्रायलला संपवण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे जगावर पुन्हा एकदा महायुद्धाचे आणि महागाईचे सावट उभे राहिले आहे.

US Iran Conflict

US Iran Conflict : अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराण संतप्त; थेट इस्रायलला संपवण्याचा इशारा, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • अमेरिकी हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका
  • इस्रायलला जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकण्याची दिली मोठी धमकी
  • जगावर पुन्हा महायुद्धाचे सावट?
US Iran Conflict News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) कमालीचा वाढला आहे. होर्मुझमध्ये अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण संतप्त झाला असून थेट इस्रायलला संपवण्याच धमकी दिली आहे. दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चा सुरु असतानाच हा हल्ला झाल्याने पुन्हा एकदा युद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अमेरिकेचा होर्मुझमध्ये आणि अब्बास बंदरावर भीषण हल्ला

अमेरिकेने मंगळवारी (२६ मे) अचानक इराणच्या होर्मुझमधील दोन जहाजांवर आणि अब्बास बंदरावरील लष्करी तळांवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ले केले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने, होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनीत इराणच्या दोन लष्करी बोटी समुद्रात माइन्स पेरत असल्याचा आरोप केला. यामुळे अमेरिकन युद्धनौकांना आणि व्यापारी जहाजांना भविष्यातील असलेला धोका लक्षात घेता ही कारवाई करण्यात आली असल्याचा हवाला सेंट्रल कमांडने दिला. या कारवाईत इराणच्या युद्धनौका जागीच उद्ध्वस्त करण्यात आल्या.

इराणची थेट इस्रायलला संपवण्याची धमकी

अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे इराणमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांनी आक्रमक भूमिका घेत अमेरिकेला त्याचा मित्रदेश इस्रायलला संपवण्याची धमकी दिली आहे.

अमेरिकेच्या या दु:साहसानंतर आता इस्रायलचे अस्तित्त्व जगाच्या नकाशावरुन मिटवण्यात येईल असे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) यांनी म्हटले आहे. तसेच इराणने अमेरिकेच्या कारवाईला युद्धबंदीचे उल्लंघन संबोधले असून याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही दिला आहे.

अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर

दरम्यान इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिल्याचा दावा केला आहे. इराणच्या हवाई संरक्षण दलाने अमेरिकेचे अत्याधुनिक MQ-9 रीप ड्रोन हाणून पाडले असल्याचे म्हटले. तसेच अमेरिकेच्या स्टील्थ फायर जेट्सवरी गोळीबार करुन त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले असा दावा इराणच्या सैन्याने केला आहे.

युद्धासाठी सज्ज

दरम्यान इराणचे ब्रिगेडियर जनरल अबोलफझल शेखरची यांनी, इराणने आता गप्प बसणार नाही असे म्हटले आहे. इराणने आपले लक्ष्य निश्चित केले असून कोणत्याही युद्धासाठी आता आम्ही सज्ज आहोत असे त्यांनी म्हटले.

Published On: May 27, 2026 | 09:26 AM

