US Ohio Shooting : अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव! ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; अनेकांचा मृत्यू

Mosque Attack : सॅन डिएगो हादरलं! मशीदीबाहेर अंदाधुंद गोळीबारात ३ जणांचा मृत्यू; हल्लेखोरांनी स्वत:लाही संपवले
मिळालेल्या माहितीनुसार, ओल्ड वेस्ट फेस्टिव्हल जवळ ही घटना घडली. दरवर्षी प्रमाणे टोलेडोच्या ऐतिहासिक उत्सावाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी लोक म्युझिक आणि होम टूरचा आनंद घेत होते. यावळी अचानक साडेपाच्या सुमारास अंदाधुंद गोळीबार करण्यातच आला.
स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास गोळीबार केला. पोलिसांच्या मते, ते एकमेकांवर गोळीबार करत होते. परंतु यामध्ये नागरिक भरडले गेले. हल्ल्यानंतर पोलिस आणि प्रशासनाने घटनास्थळी कडक बंदोबस्त केला आहे. सध्या हल्लेखोरांचा तपास सुरु आहे.
पोलिसांना सुरुवातील एका व्यक्तीवर गोळी झाडल्याची माहिती मिळाली होती. परंतु तिथे पोहोचल्यावर अत्यंत भयावह दृश्य पाहायला मिळाले. अनेकजण रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडले होते. यानंतर पोलिसांनी तातडीने मदतकार्य सुरु करत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले.
एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, ते त्यांच्या मित्रांसह लाइव्ह म्युझिक ऐकत बसले होते. यावेळी अचानक गोळ्यांचा आवाज आला. जवळपास पाच जण गोळीबारात गंभीर जखमी झाले होते. गोळीबाराचा आवाज ऐकताच लोक गोल्फ कार्ट आणि फूड ट्रकच्या मागे लपत जीव वाचवण्यासाठी पळत होते. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
ओहायोचे गव्हर्नर माइक डिवाईन यांनी या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आबे. उन्हाळी उत्सवर कुटुंबासाठी सुरक्षित असले पाहिजेत, लोकांना कोणत्याही भीतीशिवाय आनंदात वेळ घालवता आला पाहिजे. यानंतर त्यांनी रविवारचा उत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
स्थानिक पोलिस सध्या या घटनेचा तपास करत असून नागरिकांना त्याच्याकडे घटनेशी संबंधित कोणतीही माहिती असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या मृतांची संख्या अस्पष्ट आहे.
Update Ohio, USA: Multiple people were injured in a shooting near Delaware and Glenwood Avenues in Toledo on Sunday evening. Police responded around 5:37 p.m. and found several victims, all of whom are expected to survive, according to Toledo Mayor Wade Kapszukiewicz.… https://t.co/fBJl0TkYXZ pic.twitter.com/9lDXu4ZK5i — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 6, 2026
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