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US Ohio Shooting : अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव! ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; अनेकांचा मृत्यू

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:22 AM IST
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सारांश

US Ohio Shooting Update : अमेरिकेत पुन्हा गोळीबाराची घटना घडली आहे. यामुळे कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.ओहायो येथे फेस्टिव्हलदरम्यान झालेल्या गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे.

US Ohio Shooting

US Ohio Shooting : अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव! ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; अनेकांचा मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव!
  • ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार
  • अनेकांचा मृत्यू
US Ohio Shooting News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत पुन्हा गोळीबाराची घटना घडली आहे. ओहायो राज्यातील टोलेडो शहरात शनिवारी एका फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार (Firirng) करण्यात आला. या गोळीबारात १२ लोक जखमी झाले असून अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण पसिरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ओल्ड वेस्ट फेस्टिव्हल जवळ ही घटना घडली. दरवर्षी प्रमाणे टोलेडोच्या ऐतिहासिक उत्सावाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी लोक म्युझिक आणि होम टूरचा आनंद घेत होते. यावळी अचानक साडेपाच्या सुमारास अंदाधुंद गोळीबार करण्यातच आला.

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास गोळीबार केला. पोलिसांच्या मते, ते एकमेकांवर गोळीबार करत होते. परंतु यामध्ये नागरिक भरडले गेले. हल्ल्यानंतर पोलिस आणि प्रशासनाने घटनास्थळी कडक बंदोबस्त केला आहे. सध्या हल्लेखोरांचा तपास सुरु आहे.

पोलिसांना सुरुवातील एका व्यक्तीवर गोळी झाडल्याची माहिती मिळाली होती. परंतु तिथे पोहोचल्यावर अत्यंत भयावह दृश्य पाहायला मिळाले. अनेकजण रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडले होते. यानंतर पोलिसांनी तातडीने मदतकार्य सुरु करत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले.

प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग

एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, ते त्यांच्या मित्रांसह लाइव्ह म्युझिक ऐकत बसले होते. यावेळी अचानक गोळ्यांचा आवाज आला. जवळपास पाच जण गोळीबारात गंभीर जखमी झाले होते. गोळीबाराचा आवाज ऐकताच लोक गोल्फ कार्ट आणि फूड ट्रकच्या मागे लपत जीव वाचवण्यासाठी पळत होते. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

स्थानिक सरकाची प्रतिक्रिया

ओहायोचे गव्हर्नर माइक डिवाईन यांनी या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आबे. उन्हाळी उत्सवर कुटुंबासाठी सुरक्षित असले पाहिजेत, लोकांना कोणत्याही भीतीशिवाय आनंदात वेळ घालवता आला पाहिजे. यानंतर त्यांनी रविवारचा उत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

पोलिसांचे आवाहन

स्थानिक पोलिस सध्या या घटनेचा तपास करत असून नागरिकांना त्याच्याकडे घटनेशी संबंधित कोणतीही माहिती असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या मृतांची संख्या अस्पष्ट आहे.

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Web Title: Us ohio shooting festival many killed and injured

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Published On: Jun 07, 2026 | 09:59 AM

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