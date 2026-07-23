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IRGC Attack THAAD: जॉर्डन आणि कुवेतमध्ये स्फोटांची मालिका; इराणच्या मिसाइलनी अमेरिकेच्या अभेद्य कवचालाच भेदले

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

IRGC Attack Jordan: इराणच्या आयआरजीसीने जॉर्डन आणि कुवेत येथील अमेरिकी तळांवर मोठे हल्ले करून त्यांच्या संरक्षण यंत्रणा उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणी लष्करी तळांवर जोरदार बॉम्बहल्ला केला आहे.

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जॉर्डन अन् कुवेतमध्ये इराणचा भीषण हल्ला; अमेरिकेची थाड-पॅट्रियट सिस्टीम उद्ध्वस्त झाल्याचा IRGC चा दावा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • आयआरजीसीचा मोठा दावा
  • सुरक्षा कवच नष्ट
  • अमेरिकेचे जोरदार प्रत्युत्तर

मध्य पूर्वेतील लष्करी तणाव आता एका अतिशय भयंकर आणि धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) केलेल्या एका मोठ्या लष्करी दाव्यामुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. इराणने गुरुवारी अधिकृत घोषणा करत माहिती दिली की, त्यांनी जॉर्डन आणि कुवेत येथील अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत भीषण हल्ल्यांची मालिका सुरू केली आहे. या अचूक हल्ल्यांमुळे अमेरिकन सैन्याचे अतोनात नुकसान झाले असून त्यांच्या अत्यंत आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निष्प्रभ झाल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. इराणच्या या अनपेक्षित आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे अमेरिकन संरक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून जागतिक युद्धाची भीती अधिक गडद झाली आहे. मध्य पूर्वेत आधीच तणावाचे वातावरण असताना इराणने थेट अमेरिकी तळांना लक्ष्य करून अमेरिकेला थेट युद्धाचे आव्हान दिले आहे.

थाड (THAAD) आणि पॅट्रियट (Patriot) प्रणाली नष्ट झाल्याचा दावा

इराणी लष्कराची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘सेपाह न्यूज’ (Sepah News) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, IRGC च्या क्षेपणास्त्र पथकाने जॉर्डनमधील अमेरिकी तळांना अत्यंत अचूकतेने लक्ष्य केले. या हल्ल्यात अमेरिकेचे सर्वात मजबूत संरक्षण कवच मानली जाणारी ‘थाड’ (THAAD – Terminal High Altitude Area Defense) आणि ‘पॅट्रियट’ (Patriot) ही क्षेपणास्त्र विरोधी प्रणाली पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. याशिवाय, तळाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सी-रॅम (C-RAM) रडार नेटवर्क आणि हवाई संरक्षण यंत्रणाही या हल्ल्यात भस्मसात झाली. इराणच्या क्षेपणास्त्रांमुळे तळावरील इंधन टाक्यांना भीषण आग लागली आणि हेलिकॉप्टर दुरुस्तीचे हँगर्स जळून खाक झाले. या हल्ल्यात अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा इराणी माध्यमांकडून केला जात आहे.

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जॉर्डनच्या सार्वभौमत्वावर इराणचा स्पष्ट युक्तिवाद

जॉर्डनच्या भूमीवर केलेल्या या लष्करी कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देताना आयआरजीसीने तेथील जनतेला संबोधित केले आहे. इराणने स्पष्ट केले की, त्यांच्या या लष्करी कारवाईमुळे जॉर्डनच्या सार्वभौमत्वाचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही. उलटपक्षी, जॉर्डनच्या भूमीचा वापर करून अमेरिकेने आपले लष्करी तळ उभारणे हीच जॉर्डनच्या सार्वभौमत्वावर आणलेली गदा आहे. इराणने पुढे म्हटले की, मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेच्या या तळांना निष्प्रभ करणे हे इराणसाठी एक “कायदेशीर आणि अत्यंत आवश्यक” पाऊल होते. तथापि, या संपूर्ण घटनेवर आणि इराणच्या दाव्यांवर जॉर्डन सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य समोर आलेले नाही.

credit – social media and Twitter

कुवेतमध्ये ड्रोन हल्ले; स्फोटांच्या आवाजाने परिसर हादरला

केवळ जॉर्डनच नव्हे, तर कुवेतमधील अमेरिकन लष्करी मालमत्तांनाही इराणने आपल्या निशाण्यावर घेतले आहे. कुवेतच्या ‘अल-अदिरी’ कॅम्प आणि ‘अली अल-सलेम’ हवाई तळावर ड्रोनद्वारे हल्ले करण्यात आल्याची माहिती इराणने दिली आहे. दरम्यान, कुवेतच्या लष्कराने आपल्या हवाई हद्दीत शत्रूच्या संशयास्पद ड्रोन हालचाली झाल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. कुवेतच्या संरक्षण मंत्रालयाने सोशल मीडियावर अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, त्यांच्या प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणेने वेळेवर तत्परता दाखवत शत्रूचे अनेक ड्रोन हवेतच पाडले. रात्रीच्या वेळी ऐकू आलेले मोठे स्फोट हे या ड्रोनना नष्ट करण्याच्या मोहिमेचाच एक भाग होते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

credit – social media and Twitter

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डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कडक आदेश; अमेरिकेकडून सलग १२ व्या रात्री भीषण बॉम्बहल्ला

इराणच्या या अत्यंत चिथावणीखोर आणि आक्रमक कृत्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तातडीने अमेरिकन सैन्याला कठोर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) अधिकृत निवेदनाद्वारे जाहीर केले की, अमेरिकन सैन्याने इराणविरुद्ध सलग १२ व्या रात्री आपली मोठी लष्करी मोहीम सुरू ठेवली आहे. अमेरिकन वायुसेना आणि नौदलाच्या युद्धनौकांनी थेट इराणच्या हद्दीत प्रवेश करून तेथील सागरी लष्करी तळ, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन साठवणूक केंद्रे, किनारी निगराणी चौक्या आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांवर अत्यंत घातक बॉम्बहल्ला केला आहे. दोन्ही देशांमधील हा संघर्ष आता पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात परावर्तित होत असल्याचे चित्र दिसत असून जागतिक महासत्तांच्या या थेट संघर्षाने संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे.

Web Title: Irgc attack us bases jordan kuwait thaad patriot system destroyed us airstrikes iran

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Published On: Jul 23, 2026 | 03:06 PM

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