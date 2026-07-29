Middle East War: युद्ध चिघळले! अमेरिकेसोबत सौदी सैन्याचा इराकमध्ये मोठा बॉम्बहल्ला; इराण-समर्थित मिलिशियांचे अनेक तळ उद्ध्वस्त

मध्य पूर्वेतील (Middle East) लष्करी संघर्ष आणि युद्धाचा तणाव आता एका नवीन आणि अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकन सैन्य आणि सौदी अरेबियाच्या लढाऊ विमानांनी संयुक्त लष्करी मोहीम राबवत पूर्व इराकमध्ये इराण-समर्थित मिलिशियांच्या अनेक प्रमुख तळांवर भीषण बॉम्बहल्ला केला आहे. सौदी अरेबियाच्या पूर्वेकडील प्रांतातील अत्यंत महत्त्वाच्या तेल प्रकल्पांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या धोकादायक ड्रोन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही थेट कारवाई करण्यात आल्याचे अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (USCENTCOM) स्पष्ट केले आहे. या कारवाईत इराण-समर्थित गटांचे शस्त्रास्त्र साठे, रसद केंद्रे आणि कमांड सेंटर्स पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (US CENTCOM) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, गेल्या तीन दिवसांत इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या सांगण्यावरून मध्य पूर्वेतील विविध तळांवर ३० हून अधिक सशस्त्र ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले होते. या सततच्या चिथावणीखोर हल्ल्यांमुळे प्रांतातील ऊर्जा सुरक्षा आणि लष्करी तळांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या वायुसेनेने इराकी सीमेवरील इराण-समर्थित सशस्त्र गटांच्या दारूगोळा साठवणूक केंद्रांवर अचूक लक्ष्य भेदत बॉम्बवर्षाव केला.
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सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सौदीच्या हवाई संरक्षण दलाने सलग दुसऱ्या दिवशी पूर्व भागातील महत्त्वाच्या तेल प्रकल्पांच्या दिशेने इराकमधून झेप घेणारे अनेक आत्मघाती ड्रोन हवेतच यशस्वीरीत्या पाडले. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या सौदीच्या तेल विहिरी आणि रिफायनरींना हानी पोहोचवण्याचा हा मोठा प्रयत्न होता. सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या या प्रयत्नांनंतर सौदी अरेबियाने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर इराकी पंतप्रधान अली अल-जैदी यांनी आपल्या देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांना या ड्रोन हल्ल्यांच्या मूळ स्रोताचा आणि इराकी भूमीच्या वापराचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
This is huge. First time the U.S. and Saudi Arabia have announced joint action against Iran. U.S. and Saudi forces carried out precision strikes in eastern Iraq, targeting Iran-backed militia weapons and logistics sites after more than 30 drone attacks over the past 72 hours. pic.twitter.com/OkGtNKwUYl — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 29, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरीकडे, इराकमधील इराण-समर्थित सशस्त्र गटांची छत्री संघटना असलेल्या ‘इस्लामिक रेझिस्टन्स इन इराक’ (Islamic Resistance in Iraq) ने या हल्ल्यांमधील आपला सहभाग ठामपणे नाकारला आहे. त्यांनी सौदी अरेबियाचे सर्व आरोप खोटे असल्याचा दावा करत असे म्हटले की, हे हल्ले यमनमधील हुथी (Houthi) बंडखोरांनी केले असण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात यमनमधील हुथी बंडखोरांनी सौदीच्या तेल प्रकल्पांवरील काही हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारल्याचेही समोर आले आहे. तथापि, तेहरानमधील इराणच्या मुख्य प्रशासनाकडून या संयुक्त बॉम्बहल्ल्याबाबत तात्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
गेल्या काही आठवड्यांत अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी अत्यंत भीषण हल्ले-प्रतिहल्ले झाले आहेत. इराणच्या सूत्रांनुसार, अमेरिकन हवाई दलाने केलेल्या आधीच्या हल्ल्यांमध्ये इराणचा एक महत्त्वाचा विमानतळ, सागरी नियंत्रण टॉवर (Maritime Control Tower), १२ प्रमुख पूल आणि २ भुयारी मार्ग (Tunnels) पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. याशिवाय, युद्ध अधिक चिघळण्यापूर्वीच इराणने रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुझचा सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मार्ग बंद केला होता आणि आंतरराष्ट्रीय मालवाहू जहाजे व तेल टँकर्सवर हल्ले करण्याची धमकी दिली होती.
जून महिन्यात मध्यस्थांच्या मदतीने अमेरिका आणि इराणदरम्यान काही काळासाठी तात्पुरता युद्धविराम (Ceasefire) झाला होता, परंतु होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या स्पर्धेतून संघर्ष पुन्हा पेटला. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध व्यापक लष्करी अभियान सुरू केले होते, परंतु विविध राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबावांमुळे या संघर्षाचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि अस्थिर बनले आहे.
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अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने थेट इशारा दिला आहे की, जर आयआरजीसी (IRGC) आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या मित्र संघटनांनी सौदी अरेबिया तसेच अमेरिकन तळांवरील ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले त्वरित थांबवले नाहीत, तर अमेरिका इराकमधील तसेच प्रांतातील इतर ठिकाणांवरील दहशतवादी तळांवर अधिक कठोर आणि व्यापक लष्करी कारवाई करेल.
या ताज्या अमेरिका-सौदी संयुक्त हवाई हल्ल्यांमुळे जागतिक खनिज तेल बाजारात पुन्हा एकदा चिंतेचे ढग दाटून आले असून कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे. मध्य पूर्वेतील हा भडकणारा वणवा शांत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ देशांकडून राजनैतिक प्रयत्न सुरू असले, तरी प्रत्यक्षात दोन्ही बाजूंकडून सुरू असलेले प्रतिहल्ले पाहता युद्ध रोखणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.