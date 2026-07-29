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Europe Wildfire: युरोपच्या इतिहासातील सर्वात भयंकर वणवयाचा थरार;15 जणांचा मृत्यू, 3 लाख लोकांचे पलायन

Updated On: Jul 29, 2026 | 03:51 PM IST
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सारांश

Europe Wildfire: स्पेन आणि फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वणवे पेटले असून, त्यामुळे प्रचंड विध्वंस झाला आहे. यात दुर्दैवाने पंधरा जणांचा मृत्यू झाला असून, जवळपास तीन लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. दुष्काळामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

europe wildfire spain france 15 dead 3 lakh evacuated marathi news

Europe Wildfire: स्पेन आणि फ्रान्समधील भीषण वणव्यांमुळे १५ जणांचा मृत्यू झाला असून, तीन लाख लोक बेघर झाले आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • युरोपमध्ये निसर्गाचे तांडव
  • ३ लाख नागरिक विस्थापित
  • उष्णतेची लाट अन् वाऱ्याचा वेग

आज युरोपचे हृदय मानले जाणारे स्पेन आणि फ्रान्स (France) हे दोन समृद्ध देश एका अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहेत. या दोन देशांमधील एकेकाळची सुंदर, हिरवीगार जंगले, समृद्ध शेतजमिनी आणि शांत निसर्गरम्य गावे बघता बघता राखेच्या काळ्या ढिगाऱ्यांमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. आकाशात उंचच उंच जाणारे धुराचे काळे लोट आणि जमिनीवर पसरलेला सर्वनाश, असे भयावह दृश्य सध्या तिथे पाहायला मिळत आहे. ही दुर्दैवी आपत्ती युरोपच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात गंभीर आणि धडकी भरवणारी घटना बनली असून, या भीषण दृश्याने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे.

या विनाशकारी वणव्यात आतापर्यंत १५ निष्पापांचा बळी गेला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये १३ सामान्य नागरिकांचा समावेश आहे, तर आगीशी लढा देताना २ शूर फ्रेंच अग्निशमन जवानांनीही आपले अनमोल प्राण गमावले आहेत. आगीच्या प्रचंड तीव्रतेमुळे दोन्ही देशांतील सुमारे ३,००,००० नागरिकांना आणि पर्यटकांना आपली घरे आणि हॉटेल्स सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास भाग पडले आहे. मदत आणि बचाव पथके रात्रंदिवस आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु निसर्गाच्या या प्रलयंकारी रूपापुढे मानवी प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे चित्र आहे.

दुष्काळ आणि उष्णतेची लाट ठरली मुख्य कारण

या महाकाय आगीमागे युरोपमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून असलेला पावसाचा अभाव आणि सध्या सुरू असलेली धोकादायक ‘हीटवेव्ह’ (उष्णतेची लाट) ही मुख्य कारणे मानली जात आहेत. तीव्र सूर्यप्रकाश आणि वाढत्या तापमानामुळे जंगलातील झाडे, वाळलेले गवत आणि वनस्पती इतक्या कोरड्या पडल्या आहेत की त्यांनी थेट दारूगोळ्यासारखे पेट घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत मानवी निष्काळजीपणा किंवा विजेची एखादी लहानशी ठिणगीही क्षणात किलोमीटरच्या परिसरात आगीचा महाविस्फोट घडवून आणत आहे.

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सोसाट्याचा वारा आणि दुर्गम टेकड्यांचा अडथळा

या आगीचा प्रसार रोखण्यात सोसाट्याच्या आणि सतत दिशा बदलणाऱ्या वाऱ्यांनी अत्यंत घातक भूमिका बजावली आहे. हे जोरदार वारे आगीच्या ज्वालांना वेगाने पुढे ढकलतात आणि जळते निखारे मैलोनमैल दूर फेकून नवीन ठिकाणी आग पसरवतात. स्पेन आणि फ्रान्समधील उंचसखल, दुर्गम टेकड्यांमुळे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना आणि जवानांना प्रत्यक्ष आगीच्या घटनास्थळी पोहोचण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत. वाऱ्याच्या अनपेक्षित दिशेमुळे आगीचा पुढील मार्ग कोणता असेल, याचा अचूक अंदाज लावणे बचाव पथकांसाठी अशक्य बनले आहे.

हवामान बदल आणि बचाव कार्यातील आव्हाने

जागतिक हवामान शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे (Global Warming) युरोपमधील हवामानात लक्षणीय आणि धोकादायक बदल झाले आहेत. सध्या हजारो अग्निशामक जवान, लष्करी कर्मचारी, बचाव पथके, पाण्याचे टँकर्स आणि हेलिकॉप्टर्स आगीवर पाण्याचा फवारा मारून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सर्वत्र पसरलेल्या अतिशय दाट धुरामुळे हेलिकॉप्टर आणि विमानांच्या वैमानिकांना दृश्यमानता (Visibility) कमी मिळत आहे, ज्यामुळे हवाई मोहिमांमध्ये मोठा अडथळा येत आहे.

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येत्या दिवसांत तापमानात आणखी वाढ होण्याची भीती

हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत पश्चिम युरोप आणि भूमध्य सागरी प्रदेशातील तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पार जाऊ शकते. या वाढत्या तापमानामुळे आगीच्या ज्वाला अधिक भडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाने स्थानिक रहिवाशांना घराबाहेर पडताना मास्क वापरण्याचा आणि तातडीच्या सुरक्षिततेच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. येणारे काही दिवस युरोपसाठी अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहेत.

Web Title: Europe wildfire spain france 15 dead 3 lakh evacuated marathi news

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Published On: Jul 29, 2026 | 03:51 PM

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