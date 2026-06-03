Venezuela India Relations : व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर; ‘या’ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर होणार चर्चा

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दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डेल्सी रॉड्रिग्ज १ जून रोजी इंटरनॅशनल बिग कॅट्स अलायन्स शिखर परिषदेसाठी येणार होत्या. परंतु शिखर परिषद पुढे ढकलण्यात आली असून हा त्यांचा कार्यकारी दौरा आहे.
यापूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये रॉड्रिग्ज यांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर संवाद साधला होता. यावेळी उर्जा, व्यापार, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली होती.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रॉड्रिग्ज यांच्या दौऱ्यात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा होईल. यामध्ये उर्जा सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक फार्मास्युटिकल, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि हरित उर्जा या महत्त्वाच्या विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट होतील.
सध्या पश्चिम आशियात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताला मिळणारा उर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक तेल साठा असलेल्या व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करत आहे. याचा उद्देश भारताचा उर्जा पुरवठा सुरक्षित करणे आहे. यामुळे या दौऱ्यात उर्जा देशाच्या उर्जा सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
डेल्सी रॉजड्रिग्ज या व्हेनेझिएलाच्या प्रमुख राजकारणी आणि वकील म्हणून ओळखल्या जाता. माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने अटक केल्यानंतर त्यांनी देशाची कार्यवाहक सुत्रे हाती घेतली होती. त्या व्हेनेझुएलाचा पहिल्या पहिला राष्ट्राध्यक्ष ठरल्या आहेत. यापूर्वी त्यांनी उपराष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री आणि माहिती व प्रसारण मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले आहे.
VIDEO | Delhi: During a press conference, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “Delcy Rodríguez, Acting President of the Bolivarian Republic of Venezuela, who was earlier scheduled to visit India to participate in the International Big Cats Alliance (IBCA) Summit on… pic.twitter.com/YyrTDkROeh — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026
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Ans: व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष ०३ जून ते ०७ जून दरम्यान भारत दौऱ्यावर येतील. याचा उद्देश दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी देणे आहे.
Ans: परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रॉड्रिग्ज यांच्या दौऱ्यात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा होईल. यामध्ये उर्जा सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक फार्मास्युटिकल, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि हरित उर्जा या महत्त्वाच्या विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे.