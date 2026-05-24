White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

Updated On: May 24, 2026 | 10:15 AM IST
सारांश

White House Firing Update : अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसबाहेर भीषण गोळीबाराच्या घटनेने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हल्लेखोर नेमका कोण होता? त्याचा हेतू काय होता ? याचा सध्या तपास सुरु आहे. हल्लेखोराची ओळख पटवण्यात आली असून तो सुरक्षा यंत्रणेच्या रडावर आधीपासूनच होता असे तपासात समोर आले आहे.

White House Firing (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर
  • कोण आहे यामागील सूत्रधार?
  • व्हाईट हाऊसमध्ये लॉकडाऊन
White House Firing news in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे व्हाईट हाऊसबाहेर भीषण गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात गोंधळ उडाला आहे. दरम्यान गोळीबार करणाऱ्या आरोपीची ओळख पटवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका २१ वर्षीय तरुणाने हा हल्ला केला होता. दरम्यान सुरक्षा रक्षकांच्या प्रत्युत्तरात त्याचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. सुदैवाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सुरक्षित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (२३ मे) संध्याकाळी ६ च्या सुमारास पेनसिल्व्हेनिया एव्हेन्यू आमि १० व्या स्ट्रीट येथे गोळीबाराची घटना घडली. एका २१ वर्षीय तरुणाने बॅगेतून पिस्तुल काढून अचानक सुरक्षा रक्षकांवर गोळ्या झाडण्यास सुरुवात केली. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडालेला होता.

यावेळी घटनास्थळी तैनात असलेल्या सीक्रेट सर्व्हिसच्या सुरक्षा दलांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले. या प्रत्युत्तरात हल्लेखोर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले परंतु तेथे पोहचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. या गोळीबारात एक सुरक्षा रक्षक आणि निरापराध नागरिकही जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहे.

कोण होता हल्लेखोर?

तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृताची ओळख २१ वर्षी नसीरे बेस्ट  म्हणून करण्यात आली आहे. तो मूळचा मॅरिलँडचा रहिवासी होता. प्राथमिक तपासानुसार, नसीरे गेल्या काही काळापासून गंभीर मानसिक आजाराने त्रस्त होता.

धक्कादायक बाब म्हणजे, जून २०२५ मध्ये सीक्रेट एंजट्सना त्याने धमकावले होते. यामुळे तो आधीपासूनच सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर होता. जुलै २०२५ मध्ये एका प्रतिबंधित हाय-सिक्युरिटी झोनमध्ये घुसखोरीच्या प्रयत्नात त्याला पकडण्यात आले होते.

व्हाईट हाऊसमध्ये लॉकडाऊन

या घटनेवेळी ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्येच उपस्थित होते. परंतु सुरक्षा दलांनी हल्लेखोराला रोखल्याने मोठा अनर्थ टळला. सध्या घटनेनंतर राष्ट्राध्यक्षांची सुरक्षा लक्षात घेता तात्काळ संपूर्ण परिसरात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. सीक्रेट सर्व्हिसने स्पष्ट केले आहे की, हल्लेखोराला बाहेरच रोखण्यात आले होते. सध्या या घटनेचा तपास सुरु असून याचा हेतू नेमका काय होता आणि यामध्ये आणखी कोणाचा सामवेश आहे याचो एफबीआयकडून तपास सुरु आहे.

Published On: May 24, 2026 | 10:14 AM

