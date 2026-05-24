Trump Safety : काश पटेलांचा एल्गार; मोठ्या निर्णयाचे संकेत! व्हाईट हाऊस गोळीबारामागे कोणाचा हात? FBIने तपास चक्र फिरवली

White House Shooting 2026 : अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमधून एक धक्कादायक आणि तितकीच चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या ‘व्हाईट हाऊस’ (White House) परिसरात पुन्हा एकदा गोळीबाराची मोठी घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी हा गोळीबार झाला, त्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) स्वतः व्हाईट हाऊसच्या आत उपस्थित होते. या घटनेने केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर संपूर्ण जगात खळबळ उडाली असून राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
रॉयटर्स आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, शनिवारी व्हाईट हाऊस परिसराजवळ अचानक अनेक गोळ्या झाडल्या गेल्या. प्राथमिक माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी सुमारे २५ फैरी झाडल्या. गोळीबाराचे हे आवाज ऐकताच व्हाईट हाऊसमध्ये उपस्थित असलेले पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. यूएस सिक्रेट सर्व्हिसने (Secret Service) त्वरित हालचाल करत सर्व पत्रकारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आणि पत्रकार परिषदेच्या खोलीत लॉक केले. सुमारे १५ ते २० मिनिटे संपूर्ण व्हाईट हाऊसमध्ये दहशतीचे आणि गोंधळाचे वातावरण होते.
FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds – we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026
गोळीबाराची माहिती मिळताच केवळ सिक्रेट सर्व्हिसच नव्हे, तर एफबीआय (FBI) देखील ॲक्शन मोडमध्ये आली. १७ व्या स्ट्रीट आणि पेनसिल्व्हेनिया ॲव्हेन्यू एनडब्ल्यू (17th Street and Pennsylvania Avenue NW) जवळ हा गोळीबार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईत दोन संशयितांना गोळ्या लागल्या आहेत. संपूर्ण परिसर सध्या ‘नो-गो झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला असून तपासासाठी एफबीआयने सर्व पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.
#WATCH | Security tightened around the area after shots were fired near the White House grounds. (Source: Reuters) pic.twitter.com/1nIOR3TVnr — ANI (@ANI) May 23, 2026
या भीषण घटनेच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्येच होते, मात्र सुदैवाने त्यांना कोणतीही इजा झालेली नाही. सिक्रेट सर्व्हिसने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ट्रम्प पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यांना सुरक्षित जागी हलवण्यात आले आहे. तथापि, राष्ट्राध्यक्षांच्या निवास्थानापासून अवघ्या एका ब्लॉक अंतरावर अशा प्रकारे गोळीबार होणे, ही सुरक्षेतील मोठी त्रुटी मानली जात आहे. ट्रम्प यांच्यावर यापूर्वीही हल्ल्याचे प्रयत्न झाले असल्याने आता सुरक्षा कवच अधिक कडक करण्यात आले आहे.
U.S. Secret Service Office of Communications tweets, “Shortly after 6 PM Saturday, an individual in the area of 17th street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Secret Service Police returned fire, striking the suspect, who was transported to an… pic.twitter.com/nIxsm5gClS — ANI (@ANI) May 24, 2026
हल्लेखोरांचा नेमका उद्देश काय होता? ते कोणाच्या सांगण्यावरून आले होते? आणि त्यांच्याकडे इतकी मोठी शस्त्रे आली कुठून? या सर्व प्रश्नांचा शोध आता तपास यंत्रणा घेत आहेत. काश पटेल यांनी सांगितले की, एफबीआय आणि वॉशिंग्टन मेट्रोपॉलिटन पोलीस संयुक्तपणे या कटकारस्थानाचा छडा लावणार आहेत. सध्या तरी अमेरिकेतील जनतेला घाबरून न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, पण वॉशिंग्टन डीसीमध्ये हाय-अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.