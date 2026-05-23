Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

Updated On: May 23, 2026 | 01:36 PM IST
सारांश

Hamza Burhan Funeral: पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार हमजा बुरहानच्या अंत्यविधीला हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सलाहुद्दीन, एके-४७ आणि आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या इतर अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांसोबत उपस्थित होता.

Hamza Burhan Funeral: हिजबुल प्रमुख सलाहुद्दीन जड शस्त्रास्त्रांसह हमजा बुरहानच्या अंत्यविधीसाठी दाखल झाला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • दहशतवाद्याचा खात्मा
  • सलाहुद्दीनची उपस्थिती
  • दहशतवाद्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hamza Burhan terrorist killed Pakistan : पाकिस्तान (Pakistan News) सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवाद्यांचे नंदनवन म्हणून ओळखले जात असतानाच, तिथून भारतासाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारताचा मोस्ट वॉन्टेड आणि काश्मीरमधील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार हमजा बुरहान (Hamza Burhan) याचा पाकिस्तानात खात्मा करण्यात आला आहे. मुझफ्फराबादमध्ये अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात तो जागीच ठार झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण पाकिस्तान आणि तिथल्या दहशतवादी संघटनांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या कुख्यात दहशतवाद्याच्या इस्लामाबाद येथील अंत्यविधी दरम्यान जे दृश्य पाहायला मिळाले, त्याने जागतिक सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

अत्याधुनिक शस्त्रांसह दहशतवादी नेत्यांची हजेरी

हल्ल्याच्या भीतीने ग्रासलेल्या दहशतवादी संघटनांनी हमजा बुरहानच्या अंत्यसंस्कारासाठी इस्लामाबादमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती. या अंत्यविधीला भारताचा आणखी एक मुख्य शत्रू आणि हिजबुल मुजाहिदीनचा सर्वोच्च प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन स्वतः उपस्थित होता. केवळ सलाहुद्दीनच नाही, तर अल-बद्र दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख बख्त जमीन खान देखील आपल्या खाजगी सशस्त्र रक्षकांसह तिथे पोहोचला होता. अंत्यविधीच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्वच कुख्यात दहशतवाद्यांच्या हातात एके-४७ आणि इतर अत्याधुनिक स्वयंचलित शस्त्रे उघडपणे चमकत होती. पाकिस्तानाच्या राजधानीत दहशतवादी अशा प्रकारे मोकळेपणाने फिरत असल्याने पाशवी सुरक्षा व्यवस्थेचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे.

अज्ञात हल्लेखोरांची दहशतवाद्यांना धास्ती

गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानात लपून बसलेल्या भारताच्या शत्रूंचा अज्ञात हल्लेखोरांकडून खात्मा केला जात आहे. ही मालिका थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने पाकिस्तानातील दहशतवादी प्रचंड दहशतीखाली जगत आहेत. हमजाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांनी घेतलेली कडेकोट सुरक्षा ही त्यांच्या याच भीतीचा जिवंत पुरावा आहे. “पुढचा नंबर आपला तर नाही ना?” या भीतीने सय्यद सलाहुद्दीन सारखे कुख्यात नेते आता अत्यंत चोख बंदोबस्ताशिवाय घराबाहेर पडत नसल्याचे या दृश्यांवरून स्पष्ट होत आहे.

कोण होता हमजा बुरहान? आयएसआयचा सर्वात मोठा मोहरा

अनेक वर्ष भारताच्या डोकेदुखीत भर घालणारा हमजा बुरहान हा मूळचा जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील रत्नीपोरा भागातील रहिवासी होता. त्याचे खरे नाव अर्जमंद गुलजार दार होते आणि दहशतवादी वर्तुळात तो ‘डॉक्टर’ या कोडनेमने ओळखला जात असे. तो पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) चा अत्यंत विश्वासू आणि प्रमुख एजंट बनला होता. दक्षिण काश्मीरमधील स्थानिक तरुणांचे ब्रेनवॉशिंग करून त्यांना दहशतवादाच्या खाईत लोटण्यात त्याचा मोठा हात होता. काश्मीर खोऱ्यात घातपाती कारवाया करण्यासाठी त्याने भूमिगत कार्यकर्त्यांचे (OGW) एक मजबूत जाळे तयार केले होते.

वैध कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानात पलायन

सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालानुसार, सुमारे सात वर्षांपूर्वी हमजा बुरहान हा कायदेशीर कागदपत्रांचा गैरवापर करून भारतातून थेट पाकिस्तानात पळून गेला होता. पाकिस्तानात पोहोचताच आयएसआयच्या मदतीने तो ‘अल-बद्र’ या धोकादायक दहशतवादी संघटनेत सामील झाला. आपल्या क्रूर रणनीतीमुळे तो अल्पावधीतच या संघटनेचा सर्वोच्च ऑपरेशनल कमांडर बनला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) दहशतवाद्यांचे मोठे प्रशिक्षण शिबिर चालवण्याची जबाबदारी आयएसआयने त्याच्यावर सोपवली होती. भारतात दहशतवादी पाठवणे, शस्त्रपुरवठा करणे आणि दहशतवादी कारवायांसाठी देश-विदेशातून मोठा निधी (Terror Funding) जमा करण्यात तो आघाडीवर होता. भारताच्या गृह मंत्रालयाने २०२२ मध्येच त्याला अधिकृतपणे ‘दहशतवादी’ घोषित करून मोस्ट वॉन्टेड यादीत टाकले होते. त्याचा अंत झाल्याने भारताच्या शत्रूंचे कंबरडे मोडले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हमजा बुरहान कोण होता आणि तो कुठे मारला गेला?

    Ans: हमजा बुरहान (खरे नाव अर्जमंद गुलजार दार) हा अल-बद्रचा सर्वोच्च कमांडर आणि पुलवामाचा सूत्रधार होता, त्याला पाकिस्तानातील मुझफ्फराबाद येथे अज्ञात हल्लेखोरांनी ठार केले.

  • Que: हमजा बुरहानच्या अंत्यविधीला कोण उपस्थित होते?

    Ans: त्याच्या अंत्यविधीला हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन आणि अल-बद्रचा प्रमुख बख्त जमीन खान अत्याधुनिक शस्त्रांसह उपस्थित होते.

  • Que: भारत सरकारने हमजा बुरहानला कधी दहशतवादी घोषित केले होते?

    Ans: भारताच्या गृह मंत्रालयाने २०२२ मध्ये त्याला अधिकृतपणे प्रमुख दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते.

Published On: May 23, 2026 | 01:06 PM

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; 'हँडशेक' नाकारल्याचा Video Viral

