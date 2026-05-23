Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • California Hazardous Chemical Leak Garden Grove Evacuation Orders Schools Closed

Chemical Leak: कॅलिफोर्नियामध्ये धोकादायक रासायनिक गळती; 40,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे गंभीर आदेश

Updated On: May 23, 2026 | 03:00 PM IST
सारांश

Dangerous Chemical Leak: दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये झालेल्या अत्यंत धोकादायक रासायनिक गळतीमुळे ४०,००० लोकांना आपली घरे रिकामी करण्यास भाग पाडले आहे. स्फोटाच्या भीतीने सर्व शाळा तात्काळ बंद करण्यात आल्या आहेत.

california hazardous chemical leak garden grove evacuation orders schools closed

Chemical Leak: कॅलिफोर्नियामध्ये धोकादायक रासायनिक गळती; 40,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे गंभीर आदेश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भीषण रासायनिक आणीबाणी
  • ४०,००० लोकांचे स्थलांतर
  • शाळा-कॉलेज बंद

California Chemical Leak May 2026 : अमेरिकेतून  एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. दक्षिण कॅलिफोर्नियामधील (California) एका एरोस्पेस प्लास्टिक कारखान्यात झालेल्या भीषण रासायनिक गळतीमुळे (Chemical Leak) संपूर्ण परिसरात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवेत पसरणाऱ्या विषारी वाफेमुळे आणि महाभयंकर स्फोटाच्या भीतीने प्रशासनाने तातडीने सुमारे ४०,००० नागरिकांना त्यांची घरे रिकामी करण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. या वाढत्या धोक्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत बाधित भागातील सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

गार्डन ग्रोव्ह येथील कारखान्यात नेमके काय घडले?

ऑरेंज काउंटी अग्निशमन विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही भयानक घटना गार्डन ग्रोव्ह (Garden Grove) येथील ‘जीकेएन एरोस्पेस’ (GKN Aerospace) या कारखान्यात घडली. हा कारखाना व्यावसायिक आणि लष्करी विमानांसाठी लागणारे महत्त्वाचे सुटे भाग आणि प्लास्टिकचे घटक तयार करतो. गुरुवारी कारखान्यातील एका विशाल साठवण टाकीमध्ये (Storage Tank) तांत्रिक बिघाड झाला. या टाकीत तब्बल २२,७०० ते २६,५०० लिटर ‘मिथाइल मेथॅक्रिलेट’ (Methyl Methacrylate) हे अत्यंत धोकादायक आणि ज्वलनशील रासायनिक द्रव्य भरलेले होते. अचानक ही टाकी प्रमाणाबाहेर गरम झाली आणि त्यातील रासायनिक प्रक्रियेमुळे विषारी वाफ वेगाने हवेत पसरू लागली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

कोणत्याही क्षणी टाकी फुटण्याचा इशारा; ६ शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण

गार्डन ग्रोव्हचे अग्निशमन प्रमुख क्रेग कोवे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, रासायनिक प्रक्रियेमुळे ही टाकी इतकी गरम झाली आहे की ती कोणत्याही क्षणी फुटू शकते किंवा तिला मोठे तडे जाऊ शकतात. जर असे झाले, तर हे प्राणघातक रसायन मोठ्या प्रमाणावर जमिनीवर सांडेल आणि हवेच्या संपर्कात येताच तिथे एक मोठा आणि विनाशकारी स्फोट होईल. रात्रभर प्रयत्न करूनही ही गळती आणि उष्णता नियंत्रित करण्यात बचाव पथकांना यश आलेले नाही. त्यामुळे आधी केवळ गार्डन ग्रोव्ह पुरता मर्यादित असलेला स्थलांतराचा आदेश आता शेजारील सायप्रस, स्टॅन्टन, अनाहिम, बुएना पार्क आणि वेस्टमिन्स्टर या आणखी ५ शहरांमधील काही भागांमध्ये वाढवण्यात आला आहे.

credit – social media and Twitter

काय आहे ‘मिथाइल मेथॅक्रिलेट’ आणि ते किती धोकादायक आहे?

मिथाइल मेथॅक्रिलेट हे प्रामुख्याने अ‍ॅक्रेलिक प्लास्टिक, रेझिन्स आणि विमानांचे सुटे भाग बनवण्यासाठी वापरले जाणारे एक अत्यंत अस्थिर रासायनिक द्रव्य आहे. हे रसायन केवळ ज्वलनशीलच नाही, तर त्याचे बाष्पीभवन होऊन हवेत पसरलेली वाफ मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक असते. या वाफेमुळे डोळे, त्वचा आणि श्वसनसंस्थेला तीव्र जळजळ होऊ शकते. तसेच जास्त प्रमाणात हा वायू शरीरात गेल्यास माणूस बेशुद्ध पडू शकतो. यामुळेच प्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आणि आदेश मिळालेल्या भागातील लोकांना कोणतीही दिरंगाई न करता सुरक्षित छावण्यांमध्ये जाण्याचे आवाहन केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

बचावकार्य युद्धपातळीवर; लष्करी आणि स्थानिक यंत्रणा सज्ज

सध्या घटनास्थळी ऑरेंज काउंटीचे अग्निशामक दल, घातक पदार्थ नियंत्रण पथक (Hazmat Team) आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणा जीवाची बाजी लावून काम करत आहेत. टाकीचे तापमान कमी करण्यासाठी आणि विषारी वायूचा प्रसार रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुढील काही तास या मोहिमेसाठी अत्यंत गंभीर आहेत. जर ही गळती वेहिलेत रोखता आली नाही, तर होणारा स्फोट संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीला कचाट्यात घेऊ शकतो. डच आणि अमेरिकन माध्यमांचे या घटनेवर बारीक लक्ष असून संपूर्ण कॅलिफोर्नियात सध्या भीतीचे सावट आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कॅलिफोर्नियात कोणत्या रसायनाची गळती झाली आहे?

    Ans: दक्षिण कॅलिफोर्नियातील एरोस्पेस कारखान्यात 'मिथाइल मेथॅक्रिलेट' (Methyl Methacrylate) या अत्यंत ज्वलनशील आणि धोकादायक रसायनाची गळती झाली आहे.

  • Que: या रासायनिक आणीबाणीमुळे किती लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे?

    Ans: भीषण स्फोटाचा आणि विषारी वायूचा धोका लक्षात घेऊन सुमारे ४०,००० पेक्षा जास्त नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

  • Que: ही घटना कॅलिफोर्नियातील कोणत्या शहरात घडली आहे?

    Ans: ही मुख्य घटना गार्डन ग्रोव्ह येथील जीकेएन एरोस्पेस कारखान्यात घडली असून, याचा फटका सायप्रस, अनाहिम आणि वेस्टमिन्स्टरसह ६ शहरांना बसला आहे.

Web Title: California hazardous chemical leak garden grove evacuation orders schools closed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा
1

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात
2

Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता
3

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे
4

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत मिळवा ₹३०,००० मानधन

MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत मिळवा ₹३०,००० मानधन

May 23, 2026 | 03:00 PM
Chemical Leak: कॅलिफोर्नियामध्ये धोकादायक रासायनिक गळती; 40,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे गंभीर आदेश

Chemical Leak: कॅलिफोर्नियामध्ये धोकादायक रासायनिक गळती; 40,000 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे गंभीर आदेश

May 23, 2026 | 03:00 PM
भोर तालुक्याला मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा; दुचाकीवरून जाताना वीज कोसळली, तरुण जागीच ठार

भोर तालुक्याला मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा; दुचाकीवरून जाताना वीज कोसळली, तरुण जागीच ठार

May 23, 2026 | 02:58 PM
विधानपरिषदेसाठी दीपक मानकर यांनी ठोकला शड्डू; भाजपकडे केली ‘ही’ आग्रही मागणी

विधानपरिषदेसाठी दीपक मानकर यांनी ठोकला शड्डू; भाजपकडे केली ‘ही’ आग्रही मागणी

May 23, 2026 | 02:55 PM
पेट्रोल डिझेलची भाववाढ सुरूच, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना डिझेल नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आदेश

पेट्रोल डिझेलची भाववाढ सुरूच, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना डिझेल नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आदेश

May 23, 2026 | 02:52 PM
SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

May 23, 2026 | 02:46 PM
आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

May 23, 2026 | 02:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM