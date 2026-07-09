गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

झी मराठीवरील 'दीपज्योती' आणि 'शुभ श्रावणी' मालिकांमध्ये आगामी भागांत मोठे ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत. ज्योतीचा त्याग, शुभूची नोकरी जाणे आणि सानिकावर आलेले संकट कथेला नवे वळण देणार आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

झी मराठीवरील लोकप्रिय ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’ या मालिका सध्या रंजक वळणावर आल्या असून, आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना भावनिक, नाट्यमय आणि उत्कंठावर्धक घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत. विश्वास, प्रेम, त्याग आणि कुटुंबातील नात्यांची सुंदर गुंफण या दोन्ही मालिकांमध्ये अधिक प्रभावीपणे उलगडताना दिसणार आहे.

‘दीपज्योती’ मालिकेत सुभद्रा मुद्दाम पाचपरतावणीच्या जेवणात बिघाड करून घरात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून दीप आणि ज्योती एकत्र येऊन नव्याने स्वयंपाक करतात. या निमित्ताने दोघांमधील नोकझोक, संवाद आणि वाढत जाणारी जवळीक कथेला नवे वळण देणार आहे.

स्वराज आणि प्रीतीचा संसार सुखाचा राहावा यासाठी दीप आणि ज्योती एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र, सुभद्रा स्वराजने प्रीतीला दिलेली भेटवस्तू खराब करून पुन्हा एकदा घरात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. कुटुंबात वाद होऊ नये म्हणून ज्योती हा दोष स्वतःवर घेते. तिच्या या त्यागामुळे घरातील शांतता टिकून राहते. त्याचवेळी पुरुषोत्तम यांच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्त ज्योती खास सरप्राईज सेलिब्रेशनचे आयोजन करताना दिसणार आहे.

दुसरीकडे, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेत श्रावणीला घरात सातत्याने अपमान आणि अवहेलनेचा सामना करावा लागत असला, तरी शुभू तिची खंबीर साथ सोडत नाही. मात्र, विश्वंभरचा वाढता राग आणि शुभूची नोकरी जाणे या घटनांमुळे त्यांच्या आयुष्यात नवे संकट उभे राहते. याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही जण शुभू आणि श्रावणी यांच्यात दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.

Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स

दरम्यान, सानिकाच्या लग्नाच्या तयारीला सुरुवात होत असतानाच तिच्यावर मोठे संकट कोसळणार आहे. त्यामुळे शुभू आणि श्रावणी या नव्या आव्हानांना कसे सामोरे जातील? त्यांच्या नात्याची परीक्षा या संकटातून कशी होईल? आणि कुटुंबातील कटकारस्थानांवर ते मात करू शकतील का? याची उत्सुकता आता प्रेक्षकांना लागली आहे.

आगामी भागांमधील या अनपेक्षित घडामोडींमुळे ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’ या दोन्ही मालिका अधिक रंगतदार होणार असून प्रेक्षकांना भावनिक आणि मनोरंजक अनुभव देणार आहेत.

Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Web Title: Zee marathis two popular serials take a new turn fans eager for the upcoming twists

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 02:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूरच्या खास मेहंदीने वेधलं लक्ष; हातावर लिहिलं ‘या’ खास व्यक्तीचं नाव, फोटो व्हायरल
1

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूरच्या खास मेहंदीने वेधलं लक्ष; हातावर लिहिलं ‘या’ खास व्यक्तीचं नाव, फोटो व्हायरल

Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स
2

Ranveer Singh–Arjun Kapoor Dance: अंशुला कपूरच्या रिसेप्शनमध्ये रणवीर-अर्जुनची जुगलबंदी; ‘तूने मारी एंट्रियां’वर केला भन्नाट डान्स

‘माझ्या बापाला वाचवायचं आहे…’; वडिलांसाठी ढसाढसा रडला ‘सैराट’चा सल्या, पहाटे ४ वाजता VIDEO पोस्ट; नेमकं काय घडलं?
3

‘माझ्या बापाला वाचवायचं आहे…’; वडिलांसाठी ढसाढसा रडला ‘सैराट’चा सल्या, पहाटे ४ वाजता VIDEO पोस्ट; नेमकं काय घडलं?

काम नाही, EMI कसे भरायचे? अभिनेत्री अक्षया नाईकने कलाकारांच्या संघर्षावर व्यक्त केल्या भावना
4

काम नाही, EMI कसे भरायचे? अभिनेत्री अक्षया नाईकने कलाकारांच्या संघर्षावर व्यक्त केल्या भावना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Jul 09, 2026 | 02:05 PM
६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

Jul 09, 2026 | 02:03 PM
ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली

ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली

Jul 09, 2026 | 01:58 PM
Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

Jul 09, 2026 | 01:50 PM
UNSC Election 2026 : जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा पण ग्लोबल साउथचा मात्र पाठिंबा; G4गट बनतोय का मार्गातील अडथळा?

UNSC Election 2026 : जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा पण ग्लोबल साउथचा मात्र पाठिंबा; G4गट बनतोय का मार्गातील अडथळा?

Jul 09, 2026 | 01:41 PM
US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

Jul 09, 2026 | 01:40 PM
IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

Jul 09, 2026 | 01:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा