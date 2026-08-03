Pakistan Swat Blast: पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात शांतता मोर्चावर आत्मघाती हल्ला; पोलिसांना लक्ष्य करत स्फोट, 15 ठार अन् अनेक जखमी

पाकिस्तानच्या (Pakistan) वायव्येकडील खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात पुन्हा एकदा भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. रविवारी, २ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वात जिल्ह्यातील काबल शहरात शांततेची मागणी करणाऱ्या आणि दहशतवादाचा निषेध करणाऱ्या एका भव्य रॅलीदरम्यान अचानक आत्मघाती स्फोट झाला. या भयंकर हल्ल्यात पाच पोलीस अधिकाऱ्यांसह तब्बल १५ जणांचा करुण अंत झाला, तर १२ हून अधिक नागरिक मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण स्वात खोऱ्यात प्रचंड घबराट, भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक रहिवासी आणि प्रादेशिक नागरिक संघटना असलेल्या ‘स्वात अमन जिरगा’ (Olasi Pasoon) द्वारे काबल शहरात या शांतता मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून स्वात खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये झालेली वाढ आणि सुरक्षेचा कोलमडलेला अक्षम्य खेळ याविरोधात शेकडो नागरिक हातात शांततेचे संदेश देणारे फलक आणि बॅनर घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलक जेव्हा काबल पोलीस ठाण्याच्या मुख्य चौकाजवळ पोहोचले आणि स्थानिक नेते अंतिम भाषण देत होते, त्याच वेळी एका संशयित फिदायीन (आत्मघाती) हल्लेखोराने स्वतःला स्फोटकांनी उडवून दिले.
मलाकंद क्षेत्राच्या प्रादेशिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी (RPO) दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोराचे मुख्य उद्दिष्ट रॅलीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस दल आणि बंदोबस्ताची सुरक्षा वलये भेदणे हेच होते. स्फोट इतका भीषण आणि शक्तिशाली होता की, त्याचा आवाज कित्येक किलोमीटर अंतरापर्यंत ऐकू गेला. क्षणार्धात संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट, छिन्नभिन्न झालेले मृतदेह आणि जखमींचा आक्रोश पसरला. स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे लगतच्या इमारतींच्या काचा फुटल्या आणि रस्त्यावर पार्क केलेली वाहने उद्ध्वस्त झाली.
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प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, संशयित आत्मघाती हल्लेखोराने पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना चकवून गर्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा पोलिसांनी त्याला थांबवून तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याने क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्या अंगावरील स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला. या घटनेत घटनास्थळीच ५ पोलिसांचा आणि १० निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला.
स्फोटाची माहिती मिळताच पोलीस दल, लष्कराच्या तुकड्या आणि रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. सुरक्षा दलांनी संपूर्ण काबल शहराला घेराव घालून नाकेबंदी लागू केली. गंभीर जखमी झालेल्या १२ हून अधिक जणांना स्थानिक रुग्णवाहिकांच्या मदतीने तात्काळ सैदू शरीफ सेंट्रल हॉस्पिटल आणि काबलच्या स्थानिक शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
Footage shows blast victims hurried into a hospital in northwestern Pakistan, after a suicide bombing at a police station in Kabal near the Afghan border killed at least 14 people. Crowds of people had been protesting nearby when the bomb exploded. pic.twitter.com/M7OhAdDGd7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026
credit – social media and Twitter
रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ रेड अलर्ट जारी केला असून सर्व डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना तातडीने कर्तव्यावर बोलावण्यात आले आहे. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रुग्णालयाबाहेर जखमींच्या नातेवाईकांची मोठी गर्दी जमली असून तिथे अत्यंत हृदयद्रावक दृश्ये पाहायला मिळत आहेत.
या प्राणघातक आत्मघाती हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप अधिकृतपणे कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने स्वीकारलेली नाही. परंतु, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील वाढता हिंसाचार आणि इतिहास पाहता या हल्ल्यामागे ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) चा हात असावा असा प्राथमिक संशय सुरक्षा यंत्रणांकडून व्यक्त केला जात आहे. स्वात खोऱ्यात टीटीपीच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात स्थानिक जनता गेल्या काही काळापासून सातत्याने रॅली काढून विरोध दर्शवत होती, ज्यामुळेच आंदोलकांना लक्ष्य करण्यात आले असावे असा अंदाज आहे.
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पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती शोक संवेदना व्यक्त करत त्यांनी जखमींना सर्वोत्कृष्ट वैद्यकीय उपचार पुरवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. यासोबतच दहशतवादाचा पूर्णपणे नायनाट करेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात आला आहे.
शांततेची आणि सुरक्षिततेची सनदशीर मार्गाने मागणी करणाऱ्या निःशस्त्र नागरिकांवरच असा भीषण हल्ला झाल्याने स्वात खोऱ्यातील जनतेमध्ये तीव्र संताप उफाळून आला आहे. एकेकाळी दहशतवादाच्या छायेतून मुक्त झालेल्या स्वातमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानी सावट निर्माण होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. “आमच्या मुलांना शिक्षण हवे आहे आणि आमच्या कुटुंबांना शांततेत जगायचे आहे; आम्ही पुन्हा रक्ताची होळी पाहू शकत नाही,” अशी आर्त हाक स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे.
पाकिस्तानच्या सुरक्षेचा दावा करणाऱ्या पोलिसांना आणि सैन्याला दहशतवादी थेट पोलीस ठाण्यांच्या समोर आव्हान देत असल्याने शाहबाज शरीफ सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या अपयशावर आता तीव्र टीका होत आहे. प्रशासनाने परिसरात शोधमोहीम तीव्र केली असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.b