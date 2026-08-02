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Heart Health: फिट हार्ट, हेल्दी लाइफ! रोजच्या जीवनातील ‘या’ सवयी हृदयासाठी ठरतील वरदान

Updated On: Aug 02, 2026 | 09:02 PM IST
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सारांश

Best Habits For Healthy Heart: हृदयाशी संबंधित आजारांचा वाढता धोका टाळण्यासाठी योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि संतुलित जीवनशैली गरजेची आहे, कोणत्या सवयी अंगीकारल्या हृदयविकाराचा धोका कमी होतो, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • हृदय निरोगी ठेवायचे आहे?
  • आजपासूनच अंगीकारा या सवयी
  • नियमित आरोग्य तपासणी करा
आजकाल हृदयाशी संबंधित आजारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. वाढता ताण, अनियमित दिनचर्या, जंक फूडचे वाढते सेवन आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे तरुणांमध्येही हृदयविकाराच्या समस्या दिसून येत आहेत. मात्र, दैनंदिन जीवनातील काही साध्या पण सातत्यपूर्ण सवयी अंगीकारल्यास हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी मदत होऊ शकते. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी यामुळे देखील अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत होतो. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी कोणत्या सवयी अंगीकारल्या पाहिजेत, जाणून घ्या.

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संतुलित आहाराला द्या प्राधान्य

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी आहार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. रोजच्या जेवणात ताजी फळे, हिरव्या पालेभाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये, ड्राय फ्रुट्स आणि बिया यांचा समावेश करावा. ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडयुक्त पदार्थ, कमी फॅटचे दुग्धजन्य पदार्थ आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी पिण्याची सवयही फायदेशीर ठरते. यामुळे रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारते आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

दररोज शरीराची हालचाल आवश्यक

हृदय मजबूत ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दररोज किमान ३० ते ४० मिनिटे वेगाने चालणे, सायकल चालवणे, योगा, पोहणे किंवा हलका व्यायाम केल्यास रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तदाब संतुलित राहण्यास मदत होते तसेच हृदयावर अतिरिक्त ताण येत नाही.

तणाव कमी करा आणि झोप पूर्ण घ्या

सततचा मानसिक तणाव आणि अपुरी झोप हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते. दररोज सात ते आठ तास शांत आणि गाढ झोप घेणे आवश्यक आहे. ध्यान, प्राणायाम, योगा किंवा आवडत्या छंदासाठी वेळ दिल्यास मन शांत राहते आणि तणाव कमी होतो. मानसिक आरोग्य चांगले असेल तर त्याचा सकारात्मक परिणाम हृदयावरही होतो.

वाईट सवयींपासून ठेवा अंतर

धूम्रपान, तंबाखूचे सेवन, मद्यपान, जास्त मीठ, साखर आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे वारंवार सेवन हृदयासाठी हानिकारक ठरू शकते. तसेच दीर्घकाळ एकाच जागी बसून काम करण्याऐवजी प्रत्येक काही वेळाने उठून चालण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे.

नियमित आरोग्य तपासणी करा

उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि वाढलेले कोलेस्टेरॉल ही हृदयविकाराची प्रमुख कारणे मानली जाते. त्यामुळे वेळोवेळी रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि लिपिड प्रोफाइल तपासून घेणे आवश्यक आहे. छातीत दुखणे, धाप लागणे, अनियमित हृदयाचे ठोके किंवा अचानक थकवा जाणवत असल्यास दुर्लक्ष न करता त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Heart health tips healthy habits to prevent heart disease

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Published On: Aug 02, 2026 | 09:02 PM

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