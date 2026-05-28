  • Dycm Sunetra Pawar Wrote Letter To Cm Devendra Fadnavis Over Not Appointing Anand Paranjpe To Mhada Chairmenship

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, पक्ष सोडलेल्या ‘त्या’ नेत्याला पद न देण्याची मागणी

Updated On: May 28, 2026 | 09:05 PM IST
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र पाठवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश घेतलेल्या आनंद परांजपे यांची नियुक्ती थांबवण्याची विनंती त्यांनी या पत्रातून केल्याचे समजते आहे.

  • विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वातावरण गरम
  • उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र
  • शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश घेतलेल्या आनंद परांजपे यांची नियुक्ती थांबवण्याची विनंती
आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. जागावाटपावरून महायुतीत सुरु असलेला तिढा सुटला नसून अद्याप कायम आहे. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्येही काही आलबेल नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेते पक्षांतर करत आहेत. अश्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून मोठी बातमी येत आहे. पक्ष सोडून गेलेल्या एका नेत्याला लक्ष्य करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र पाठवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश घेतलेल्या आनंद परांजपे यांची नियुक्ती थांबवण्याची विनंती त्यांनी या पत्रातून केल्याचे समजते आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करत आनंद परांजपे यांना म्हाडाचे उपाध्यक्षपद देऊ नये, अशी मागणी केली आय, असे सांगितले जात आहे. या पात्रात नमूद करण्यात दिल्यानुसार, आनंद परांजपे यांना म्हाडाचे उपाध्यक्षपद देऊ नये, त्याऐवजी आम्ही लवकरच दुसरे नाव सुचवू, असे या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे समजत आहे. यामुळेच या पत्राबाबत आता सगळीकडे चर्चा होताना दिसून येत आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात आनंद परांजपे हे नाव खूपच चर्चेत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात ते नाराज असल्याच्या चर्चा होत होत्या. काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच १४ मे रोजी आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा तसेच पक्षाच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिला होता. विधानपरिषदेचे तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याचे बोलले जात होते. त्यानंतें त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. आणि काहीच दिवसांत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश घेतला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पत्राद्वारे केलेल्या या मागणीवर आता मुख्यमंत्री फडणवीस काय ऍक्शन घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. याशिवाय शिवसेना शिंदे गट आणि आनंद परांजपे यांच्यादेखील यावर काय प्रतिक्रिया असणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. दरम्यान आधीच विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून नाराज असलेले महायुतीतील मित्रपक्ष आता काय भूमिका घेणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

May 28, 2026 | 09:05 PM
