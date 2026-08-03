Kia Sorento Hybrid SUV मार्केट मध्ये धुमाकूळ घालायला सज्ज; लाँचची तारीख ठरली, बुकिंग्स ओपन!

भारतात हायब्रिड गाड्यांची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे, आणि याच शर्यतीत आता ‘किया इंडिया’ आपली नवी खेळी खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. किआने त्यांच्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या Kia Sorento या प्रीमियम SUV चा पहिला ऑफीशल टीझर रिलीज केला असून, ही गाडी लवकरच भारतीय बाजारात जोराशोरात धडकणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे, ही कियाची भारतातील पहिलीच हायब्रिड कार असणार आहे.
जर तुम्ही या लक्झरी एसयूव्हीची वाट पाहत असाल, तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी म्हणजे कंपनीने डीलरशिप्स आणि ऑफीशल वेबसाईटवरून या गाडीचे प्री-बुकिंग अधिकृतपणे सुरू केले आहे.
जगभरात ४८ लाखांहून अधिक गाड्यांची विक्री!
किआ सोरेंटो ही काही नवीन नाव नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात २००२ मध्ये पदार्पण करणाऱ्या या एसयूव्हीच्या आतापर्यंत चार जनरेशन आल्या असून, तब्बल १३२ देशांमध्ये ४८ लाखांपेक्षा जास्त सोरेंटो गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. २०२४ आणि २०२५ या दोन्ही वर्षांत कियाच्या जगभरातील टॉप-३ सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये सोरेंटोने स्थान मिळवले होते.
सुरक्षेच्या बाबतीतही या गाडीला तोड नाही. या कारला IIHS Top Safety Pick+ रेटिंग, NHTSA कडून ५-स्टार क्रॅश-टेस्ट सेफ्टी स्कोर आणि ‘कार अँड ड्रायव्हर’चा ‘एडिटर्स चॉईस’ पुरस्कारही मिळालेला आहे.
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दमदार हायब्रिड इंजिन आणि परफॉर्मन्स
भारतीय बाजारासाठी या गाडीतील सर्वात मुख्य आणि आकर्षण ठरवणारी गोष्ट म्हणजे तिचं हायब्रिड इंजिन. जरी कियाने अद्याप इंजिनच्या सर्व तांत्रिक बाबी गुपित ठेवल्या असल्या, तरी मिळालेल्या माहितीनुसार यात १.६-लिटर टर्बो पेट्रोल हायब्रिड इंजिन मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
रस्त्यावर धावताना ही गाडी नक्कीच सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेईल. कियाने जारी केलेल्या टीझरनुसार, सोरेंटोला एक उंच, रुबाबदार आणि मस्क्युलर लूक देण्यात आला आहे.
तसेच, फ्रंट बोनेटवर धावणारी अँग्युलर लाईटची सिग्नेचर, बंपरवरील विशेष लाईट क्लस्टर आणि रुंद बॉडीमुळे या SUV ला एक भक्कम आणि प्रीमियम रोड प्रेझन्स मिळतो. ही कार भारतात ५, ६ आणि ७-सीटर अशा विविध सिटिंग पर्यायांमध्ये लाँच केली जाऊ शकते.
फिचर्सचा खजिना!
किआच्या गाड्या नेहमीच आधुनिक फिचर्ससाठी ओळखल्या जातात आणि सोरेंटोही त्याला अपवाद नाही. या गाडीच्या केबिनमध्ये तुम्हाला पुढील जबरदस्त फिचर्स मिळतील:
भारतीय बाजारात Toyota Fortuner, Hyundai Tucson आणि Volkswagen Tiguan यांसारख्या गाड्यांशी थेट स्पर्धा करण्यासाठी किया सोरेंटो एक मजबूत आणि ‘पर्यावरणपूरक हायब्रिड’ पर्याय म्हणून समोर येत आहे. जर तुम्हाला एक मोठी, सुरक्षित आणि मायलेजच्या बाबतीतही उत्तम असणारी फॅमिली SUV हवी असेल, तर किया सोरेंटो तुमच्यासाठी एक भारी पर्याय ठरू शकते!