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Kia India: किया इंडियाची मोठी घोषणा! लवकरच मार्केटमध्ये येणार नव्या इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्या

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

किया इंडिया आणि रॉयल एनफिल्ड भारतीय बाजारात मोठा बदल घडवत आहेत. रॉयल एनफिल्ड ७५०cc, ४५०cc व इलेक्ट्रिक 'फ्लाइंग फ्ली' बाइक्स आणत आहे. तर किया इंडिया हायब्रिड, ईव्ही आणि फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी गाड्यांचा विस्तार करत आहे.

Kia India: किया इंडियाची मोठी घोषणा! लवकरच मार्केटमध्ये येणार नव्या इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्या

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • किया इंडिया भारतात लवकरच नवीन इलेक्ट्रिक गाड्यांसोबतच शक्तिशाली स्ट्रॉंग हायब्रिड कार्स लाँच करण्याची तयारी करत आहे.
  • कंपनी आपल्या लोकप्रिय गाड्यांमध्ये डीलर किटऐवजी आता थेट फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी पर्याय देण्यावर काम करत आहे.
  • हायब्रिड तंत्रज्ञानाचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करून गाड्यांच्या किमती भारतीय ग्राहकांसाठी अधिक परवडणाऱ्या ठेवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात किया इंडिया आपल्या प्रॉडक्ट स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. २०३० पर्यंत आपल्या १० पैकी ८ मॉडेल्सचे इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड व्हर्जन बाजारात आणण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाड्यांवर अवलंबून न राहता किया आता स्ट्रॉंग हायब्रिड आणि कंपनी-फिटेड सीएनजी गाड्यांच्या विस्तारावर भर देत आहे.

१. इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओ

कियाकडे सध्या भारतीय बाजारात EV6, EV9, केरेन्स क्लेव्हिस ईव्ही आणि सायरोस ईव्ही हे ४ इलेक्ट्रिक मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. ‘सायरोस ईव्ही’मुळे कियाला बजेट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये मजबूत पकड मिळवता आली आहे.

  • सेल्टॉस ईव्ही: कंपनी सध्या प्रसिद्ध ‘सेल्टॉस’ कारचे ऑल-इलेक्ट्रिक व्हर्जन आणण्याचा विचार करत आहे, मात्र याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
  • भविष्यातील प्लॅन: २०३० पर्यंत ८ इलेक्ट्रिक/हायब्रिड मॉडेलचे लक्ष्य गाठण्यासाठी किया आणखी एक नवीन ईव्ही जोडणार आहे. यामध्ये ‘सोनेट’ सारख्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचा समावेश केला जाऊ शकतो.
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२. स्ट्रॉंग हायब्रिड गाड्यांवर विशेष भर

गाड्यांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी आणि भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किया हायब्रिड तंत्रज्ञानाचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यावर काम करत आहे.

  • किया सोरेंटो: ही ३-रो एसयूव्ही आगामी काही महिन्यांत भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. भारतात ही कियाची पहिली स्ट्रॉंग-हायब्रिड कार ठरू शकते. या कारचे असेंबलिंग भारतातच केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
  • कार्निव्हल अन् सेल्टॉस हायब्रिड: कंपनी आपल्या प्रीमियम एमपीव्ही ‘कार्निव्हल’ मध्ये विद्यमान डिझेल इंजिनसोबतच हायब्रिड पर्याय देणार आहे. याशिवाय सेल्टॉसलाही हायब्रिड पॉवरट्रेन मिळण्याची शक्यता आहे.
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३. फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी मॉडेल्स

इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिडसोबतच किया शांतपणे सीएनजी सेगमेंटमध्ये उतरण्याची तयारी करत आहे.

  • सध्या कियाच्या ‘केरेन्स’मध्ये डीलर स्तरावर सीएनजी किट बसवले जाते. परंतु, कंपनी आता प्रॉपर फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी सिस्टम वर काम करत आहे.
  • सीएनजी तंत्रज्ञान केवळ एकाच सेगमेंटपुरते मर्यादित न ठेवता विविध मॉडेल्समध्ये देण्याचा कियाचा विचार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…

भारतात अजूनही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ईव्हीच्या किमती हे मोठे आव्हान आहेत. अशा वेळी स्ट्रॉंग हायब्रिड गाड्या उत्तम पर्याय ठरतात, तर सीएनजी गाड्या कमी धावण्याच्या खर्चासाठी ओळखल्या जातात. सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या गरजा ओळखून कियाने निवडलेला हा मल्टीपल फ्युल वे भारतीय बाजारात अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो!

Web Title: Kia india upcoming electric hybrid cng cars launch details auto news marathi

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:56 PM

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