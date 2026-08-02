Kia India: किया इंडियाची मोठी घोषणा! लवकरच मार्केटमध्ये येणार नव्या इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्या

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात किया इंडिया आपल्या प्रॉडक्ट स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. २०३० पर्यंत आपल्या १० पैकी ८ मॉडेल्सचे इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड व्हर्जन बाजारात आणण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाड्यांवर अवलंबून न राहता किया आता स्ट्रॉंग हायब्रिड आणि कंपनी-फिटेड सीएनजी गाड्यांच्या विस्तारावर भर देत आहे.
१. इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओ
कियाकडे सध्या भारतीय बाजारात EV6, EV9, केरेन्स क्लेव्हिस ईव्ही आणि सायरोस ईव्ही हे ४ इलेक्ट्रिक मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. ‘सायरोस ईव्ही’मुळे कियाला बजेट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये मजबूत पकड मिळवता आली आहे.
२. स्ट्रॉंग हायब्रिड गाड्यांवर विशेष भर
गाड्यांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी आणि भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किया हायब्रिड तंत्रज्ञानाचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यावर काम करत आहे.
३. फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी मॉडेल्स
इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिडसोबतच किया शांतपणे सीएनजी सेगमेंटमध्ये उतरण्याची तयारी करत आहे.
भारतात अजूनही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ईव्हीच्या किमती हे मोठे आव्हान आहेत. अशा वेळी स्ट्रॉंग हायब्रिड गाड्या उत्तम पर्याय ठरतात, तर सीएनजी गाड्या कमी धावण्याच्या खर्चासाठी ओळखल्या जातात. सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या गरजा ओळखून कियाने निवडलेला हा मल्टीपल फ्युल वे भारतीय बाजारात अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो!