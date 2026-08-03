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KTM RC 490 लवकरच येणार मार्केटमध्ये! ही नवीन ट्वीन-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइक होणार २०२७ पर्यंत लाँच!

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

KTM ने त्यांच्या नवीन 'RC 490' ट्विन-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइकची घोषणा केली आहे. बजाज आणि KTM द्वारे सह-विकसित केली जाणारी ही बाइक २०२७ च्या शेवटी लाँच होईल. चाकण (पुणे) प्लांटमध्ये निर्मिती होणारी ही बाइक प्रीमियम परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या भारतीय रायडर्ससाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल.

KTM RC 490 लवकरच येणार मार्केटमध्ये! ही नवीन ट्वीन-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइक होणार २०२७ पर्यंत लाँच!
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विस्तार
  • KTM ने नवीन ट्विन-सिलेंडर RC 490 बाइकची घोषणा केली असून ती २०२७ पर्यंत लाँच होणार आहे.
  • या बाइकची निर्मिती पुण्यातील चाकण प्लांटमध्ये बजाज आणि KTM द्वारे संयुक्तपणे केली जाणार आहे.
  • ही बाइक RC 390 पेक्षा अधिक प्रीमियम, रिफाईन आणि MotoGP तंत्रज्ञानावर आधारित डिझाईनसह बाजारात येईल.

KTM ने अधिकृतपणे या बातमीची पुष्टी केली आहे की ते त्यांच्या नवीन RC 490 बाइकवर काम करत आहेत. कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही नवीन ट्विन- सुपरस्पोर्ट बाइक KTM च्या जागतिक लाइन-अपमध्ये ३९० सिरीजच्या वर स्थान मिळवेल. ही बाइक २०२७ च्या शेवटी लाँच होण्याची शक्यता आहे.

बजाज आणि KTM चे एकत्रित प्लॅटफॉर्म

ही नवीन बाइक बजाज आणि KTM सोबत सह-विकसित केल्या जाणाऱ्या ५००सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या ट्विन-सिलेंडर प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल.

चीनमधील RC 450 पेक्षा वेगळी

चीनमध्ये विकली जाणारी KTM RC 450 ही CFMoto च्या ४४९सीसी इंजिनवर आधारित आहे आणि ती भारतात येण्याची शक्यता नाही. मात्र, नवीन RC 490 चा प्रोजेक्ट संपूर्णपणे वेगळा असून यात बजाजचा खूप मोठा वाटा आहे.

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भारतात निर्मिती

या नवीन इंजिनचे उत्पादन बजाजच्या चाकण मधील प्लांटमध्ये केले जाईल, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिक मजबूत होणार आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

KTM ने अद्याप इंजिनच्या क्षमतेचे किंवा पॉवरचे अधिकृत आकडे जाहीर केलेले नाहीत. परंतु ही बाइक युरोपच्या A2 लायसन्स श्रेणीनुसार तयार केली जात असल्याने, तिची पॉवर 48 bhp (35 kW) पेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे. चाकणमध्ये निर्मिती होत असल्यामुळे या ट्विन-सिलेंडर इंजिनमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स आणि रिफाइनमेंट पाहायला मिळेल.

डिझाईन आणि बाजारपेठेतील स्थान

MotoGP चे तंत्रज्ञान

KTM नुसार, त्यांच्या आगामी सुपरस्पोर्ट बाइक्सवर MotoGP मधील अनुभवांचा आणि डिझाईनचा मोठा प्रभाव दिसेल. त्यामुळे RC 490 मध्ये अधिक अग्रेसिव आणि शार्प डिझाईन पाहायला मिळेल.

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भारतीय बाजारातील रणनीती

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही बाइक ३९० सिरीजची जागा घेऊ शकते, परंतु भारतात KTM ३९० सिरीज परवडणारा पर्याय म्हणून सुरू ठेवू शकते, तर नवीन RC 490 ही प्रीमियम आणि अधिक रिफाईन पर्याय म्हणून सादर केली जाऊ शकते.

इतर नवीन मॉडेल्सही येणार

या नवीन ट्विन-सिलेंडर प्लॅटफॉर्मवर केवळ RC 490 च नाही, तर 490 Duke आणि 490 Adventure या बाइक्ससुद्धा सादर केल्या जातील. यामध्ये Duke मॉडेल Adventure च्या आधी लाँच होण्याची शक्यता आहे. या सर्व सिरीजचे जागतिक पदार्पण २०२७ च्या अखेरीस होईल अशी शक्यात वर्तवण्यात येत आहे.

Web Title: Ktm rc 490 twin cylinder supersport launch 2027 auto news marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:36 AM

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