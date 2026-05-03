नवीन आर्थिक वर्ष ऑटो सेक्टरसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार! GST कपात, एप्रिलमध्ये वाहन विक्रीत जोरदार वाढ

महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड (एम अँड एम) ची एकूण वाहन विक्री एप्रिलमध्ये वार्षिक तुलनेत १४ टक्क्यांनी वाढून ९४,६२७युनिट्सवर पोहोचली. वाहन उत्पादक कंपनीने शुक्रवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की, गेल्या महिन्यात देशांतर्गत प्रवासी वाहनांची विक्री आठ टक्क्यांनी वाढून ५६,३३१ युनिट्सवर पोहोचली, जी एप्रिल २०२५ मध्ये ५२,३३० युनिट्स होती. देशांतर्गत बाजारात व्यावसायिक वाहनांची विक्री २३,४२७ युनिट्स नोंदवली गेली. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ऑटोमोटिव्ह विभाग) नलिनीकांत गोल्लागंटा म्हणाले की, कंपनीने एप्रिलमध्ये आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची सुरुवात सकारात्मकतेने केली आहे. एप्रिल २०२५ मधील ४०,०५४ युनिट्सच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये ट्रॅक्टरची विक्री २१ टक्क्यांनी वाढून ४८,४११ युनिट्सवर पोहोचली.
गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील ३८,५१६ युनिट्सच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये देशांतर्गत ट्रॅक्टर विक्री २० टक्क्यांनी वाढून ४६,४०४ युनिट्सवर पोहोचली. एम अँड एमच्या फाम इक्विपमेंट बिझनेसचे अध्यक्ष विजय नकरा म्हणाले, एप्रिल २०२८ मधील १,५३८ युनिट्सच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये ट्रॅक्टरची निर्यात ३० टक्क्यांनी वाढून २,००७ युनिट्सवर पोहोचली.
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाची घाऊक विक्री एप्रिलमध्ये वार्षिक तुलनेत ३ टक्क्यांनी वाढून ६,०१८ युनिट्सवर पोहोचली. वाहन उत्पादक कंपनीने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले की, तिच्या अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीई) आणि नवीन ऊर्जा वाहन (एनईव्ही) हे दोन्ही विभाग स्थिर गतीने कार्यरत राहिले. कंपनीने म्हटले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. याचा परिणाम ग्राहक भावनांवर झाला, त्यामुळे वाहन बाजारातील एकूण मागणीत किंचित घट झाली, परंतु असे असूनही, घाऊक विक्रीत वाढ नोंदवली गेली.
टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या एकूण व्यावसायिक वाहनांची विक्री एप्रिलमध्ये वार्षिक तुलनेत २८ टक्क्यांनी वाढून ३४,८३३ युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षी याच महिन्यात २७,२२१ युनिट्स होती. वाहन उत्पादक कंपनीने शुक्रवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की, एप्रिल २०२६ मधील २५,७६४ युनिट्सच्या तुलनेत देशांतर्गत विक्री २७.९ टक्क्यांनी वाढून ३२,९६५ युनिट्सवर पोहोचली आहे. कंपनीची आंतरराष्ट्रीय विक्री गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील १,४५७ युनिट्सच्या तुलनेत २८.२ टक्क्यांनी वाढून १,८६८ युनिट्सवर पोहोचली आहे. दरम्यान, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडने शुक्रवारी अहवाल दिला की, एप्रिल २०२६ मधील त्यांची एकूण विक्री गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील ४५,५३२ युनिट्सच्या तुलनेत ३१.१२ टक्क्यांनी वाढून ५९,७०१ युनिट्सवर पोहोचली.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवासी वाहनांची विक्री एप्रिलमध्ये ३०.५ टक्क्यांनी वाढून ५९,००० युनिट्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच महिन्यात ४५,१९९ युनिट्स होती.
