मान- पाठीवर वाढलेला काळेपणा होईल कायमचा गायब! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल गोरीपान

सुंदर दिसण्यासाठी महिला कायमच चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतात. चेहऱ्यावरील सौंदर्य कायमच टिकून राहावे, यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. पण हात, पाय, मान आणि पाठीच्या त्वचेकडे जास्त लक्ष दिले जात नाही. बऱ्याचदा मानेवर वाढलेल्या काळेपणामुळे महिलांचा आत्मविश्वास काहीसा कमी होऊन जातो. याशिवाय पाठीवर वाढलेल्या काळेपणामुळे डीप नेक ब्लाऊज परिधान करताना महिला खूप जास्त विचार करतात. पाठ, मानेवर वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या क्रीम, लोशन आणि जेलचा वापर करतात. पण वारंवार केमिकलयुक्त स्किन केअरचा वापर केल्यामुळे त्वचा खूप जास्त कोरडी पडते आणि चेहऱ्यावरील ग्लो नाहीसा होऊन जातो. याशिवाय वारंवार चुकीच्या स्किन केअरचा वापर केल्यामुळे मान आणि पाठीवरील त्वचा आणखीनच काळी वाटते.(फोटो सौजन्य – istock)
Skin Care Tips: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा घरगुती फेसमास्क, सकाळी उठताच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो
त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन केअरसोबतच महागड्या स्किन ट्रीटमेंट सुद्धा करून घेतात. यामुळे त्वचेवर सौंदर्य वाढते, पण कालांतराने पुन्हा एकदा त्वचा निस्तेज होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला मान आणि पाठीवर वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचा वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. स्वयंपाक घरातील हे पदार्थ चेहऱ्यावर ग्लो आणतील आणि त्वचा कायमच चमकदार ठेवण्यास मदत करतील.
उन्हामुळे शरीरावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी बेसन, दही, लिंबाचा रस वाटीमध्ये एकत्र करून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट मान आणि पाठीवर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा. त्यानंतर हलक्या हाताने स्क्रब करून थंड पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. लिंबाच्या रसात असलेले गुणधर्म त्वचेवर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट करण्यासोबतच चेहऱ्यावर आलेले डाग सुद्धा घालवतात. दह्यामध्ये असलेले लॅक्टिक ऍसिड त्वचेसाठी नैसर्गिक ब्लिच आहे. चेहऱ्यावरील ग्लो कायम टिकवून ठेवण्यासाठी दही आणि बेसनाचा वापर करावा.
बटाट्याचा वापर स्वयंपाक घरात जेवणासाठी केला जातो. याशिवाय चेहऱ्यावर आलेले डाग आणि टॅनिंग कमी करण्यासाठी सुद्धा बटाट्याचा वापर करू शकता. यासाठी बटाटा किसून त्यातील रस काढून घ्या. त्यानंतर संपूर्ण पाठ आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसाच ठेवा. त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. यामुळे त्वचेच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळेल.
उन्हाळ्यात वाटेल कायमच फ्रेश! झाडूसारख्या केसांवर नियमित लावा गुलाब पाणी, जाणून घ्या वापरण्याची योग्य पद्धत
मान आणि पाठीवर खूप जास्त काळेपणा वाढल्यास बेकिंग सोडा पाण्यात मिक्स करून त्याची पेस्ट तयार करावी. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण मान आणि पाठीवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे डेड स्किन निघून येईल आणि त्वचा स्वच्छ होण्यास मदत होईल. त्वचेसाठी बेकिंग सोडा अतिशय प्रभावी मानला जातो.