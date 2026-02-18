चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

JNU चा विद्यार्थी बांगलादेशचा परराष्ट्र मंत्री, भारतासाठी निष्ठावान की धोक्याची घंटा? Tarique Rahman पेक्षा ‘याची’ चर्चा
१२ मृतदेह सापडले
तपासकर्त्यांना घटनास्थळावरून १२ मृतदेह सापडले आहेत. आगीचे नेमके कारण सध्या शोधले जात आहे. प्राथमिक अहवालात फटाक्यांच्या साठवणुकीशी किंवा हाताळणीशी संबंधित निष्काळजीपणा दिसून येतो. हा अपघात चंद्र नववर्ष (चीनी नववर्ष) सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी घडला, जेव्हा देशभरात फटाके लावण्याची परंपरा जोरात सुरू आहे. चीनमध्ये फटाके हा उत्सवाचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु त्यांचा गैरवापर आणि असुरक्षित साठवणुकीमुळे अनेकदा प्राणघातक अपघात झाले आहेत.
फटाक्यांच्या दुकानात स्फोट
अलीकडेच, पूर्व जिआंग्सू प्रांतातील लियानयुंगांग शहरातील एका फटाक्यांच्या दुकानात आणखी एक स्फोट झाला, ज्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि दोन जण जखमी झाले. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते, त्या घटनेत एका स्थानिक रहिवाशाने दुकानाजवळ फटाके पेटवले, ज्यामुळे आग लागली आणि स्फोट झाला. या घटनेमुळे चंद्र नववर्षादरम्यान देशभरातील फटाक्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
मंत्रालयाने इशारा जारी केला होता
आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने मंगळवारी एक निवेदन जारी करून “वसंत ऋतू महोत्सवादरम्यान फटाके हा एक मोठा धोका आहे” असा इशारा दिला. मंत्रालयाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना कडक देखरेख ठेवण्याचे, सुरक्षित साठवणुकीचे नियम लागू करण्याचे आणि जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले. तरीही, या इशाऱ्यांना न जुमानता दुसऱ्या मोठ्या घटनेने सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच आठ जणांचे बळी
या आठवड्यात ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या रविवारी, पूर्व चीनच्या जियांग्सू प्रांतातील फटाक्यांच्या दुकानात झालेल्या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाला. चंद्र नववर्षानिमित्त फटाके वाजवणे ही चीनमध्ये जुनी परंपरा आहे. प्रदूषणामुळे बीजिंगसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये त्यांच्यावर बंदी असली तरी, ग्रामीण भागात ते अजूनही मृत्यूचे कारण बनत आहेत.
चीन सरकारविरुद्ध प्रश्न उपस्थित
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, चीन एक ऐतिहासिक काळ अनुभवत आहे, लाखो लोक घरी परतत आहेत. या वर्षीच्या “चुनयुन” किंवा प्रवासाच्या गर्दीने मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत. ही केवळ सुट्टी नाही तर चीनच्या वाहतूक व्यवस्थेची खरी परीक्षा आहे.
मृत्यूच्या मालिकेनंतर, चीनच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. देशभरातील फटाके कारखाने आणि दुकानांवर सुरक्षा तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. लोकांना दुकानांबाहेर धूम्रपान किंवा टेस्ट-फायरिंगसारख्या धोकादायक पद्धतींविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे.
