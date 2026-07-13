US-Iran War: इराणचा आखाती देशांमध्ये कहर! कुवेत, बहरीन आणि जॉर्डनवर ड्रोनचा पाऊस; लष्कराकडून हाय अलर्ट जारी

अमेरिका आणि इराणमधील थेट संघर्ष आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या प्रमुख लष्करी तळांना लक्ष्य करत भीषण हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. कुवेत, बहरीन आणि जॉर्डन या देशांवर एकापाठोपाठ एक क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोन डागण्यात आल्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात (Gulf Region) युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रचंड घबराट पसरली आहे.
इराणच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आखाती देशांचे लष्कर सतर्क झाले असून, बहरीन आणि कुवेतने आपापल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने आपत्कालीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सोमवारी पहाटेपासूनच कुवेतच्या हवाई हद्दीत इराणकडून सातत्याने हल्ले होत असल्याचे कुवेती लष्कराने जाहीर केले आहे. कुवेती लष्कराच्या जनरल स्टाफने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, “आमचे सुरक्षा दल सध्या कुवेती हवाई क्षेत्रात घुसलेल्या शत्रूच्या हवाई लक्ष्यांवर (ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे) यशस्वी कारवाई करत आहेत. शहरांमध्ये ऐकू येणारे स्फोटांचे आवाज हे आमच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने (Air Defence System) शत्रूचे हल्ले हवेतच निकामी केल्यामुळे होत आहेत.” लष्कराने नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
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दुसरीकडे, बहरीनची राजधानी आणि प्रमुख शहरांमध्ये युद्धाचे सायरन वाजवण्यात आले आहेत. बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने एक अत्यंत संवेदनशील जाहीर सूचना जारी केली असून, सर्व नागरिकांना आणि परदेशी रहिवाशांना आपापली घरे सोडून किंवा जिथे असतील तिथून तातडीने जवळच्या भूमिगत आणि सुरक्षित ठिकाणी (Shelters) आश्रय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संपूर्ण संघर्षात केवळ कुवेत आणि बहरीनच नव्हे, तर जॉर्डनलाही इराणच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. जॉर्डनच्या हवाई दलाने आपल्या हद्दीत घुसलेले इराणचे अनेक आत्मघाती ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हवेतच पाडल्याचा दावा केला आहे. इराणने जॉर्डनमधील ‘प्रिन्स हसन हवाई तळाला’ (Prince Hassan Air Base) लक्ष्य करून हा हल्ला चढवला होता. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या या हल्ल्यात तळावरील क्षेपणास्त्र साठे आणि इंधन टाक्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
Israeli media reports state Kuwait and Bahrain have launched unprecedented airstrikes against Iran, marking a massive escalation in the region. Should the Middle East unite to dismantle the Iranian regime? A. Yes
B. No pic.twitter.com/zxxGItRw1v — WWG1WGA🇺🇸❤️ (@WWG1WGA_1Q) July 12, 2026
credit – social media and Twitter
इराणच्या निम-सरकारी ‘फर्स न्यूज एजन्सी’ने आयआरजीसीच्या हवाल्याने या सर्व हल्ल्यांची अधिकृत पुष्टी केली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेने इराणच्या मुख्य भूभागावर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही संपूर्ण मोहीम आखली गेली आहे.
या संघर्षाची सुरुवात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) झाली. आयआरजीसीच्या नौदलाने होर्मुझमधून प्रवास करणारी दोन आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजे परवानगीशिवाय आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बंद करून चालल्याचा आरोप करत जप्त केली. या कारवाईनंतर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इराणच्या तटीय भागातील क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन केंद्रांवर सुमारे १४० हून अधिक भीषण हवाई हल्ले केले. या अमेरिकन हल्ल्यांचा सूड घेण्यासाठी इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या तळांवर एकापाठोपाठ एक ४ टप्प्यांत प्रत्युत्तराचे हल्ले सुरू केले आहेत.
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आयआरजीसीने आपल्या निवेदनात दावा केला आहे की, त्यांनी बहरीनमधील अमेरिकेच्या प्रसिद्ध ‘ईसा एअर बेस’वर (Isa Air Base) भीषण मारा केला. या दुसऱ्या टप्प्यातील हल्ल्यात अमेरिकेच्या हेलिकॉप्टर देखभाल आणि दुरुस्ती केंद्राला, पी-८ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमानांच्या हँगरला आणि लष्करी ड्रोन कारवायांच्या कमांड-अँड-कंट्रोल सेंटरला थेट लक्ष्य करण्यात आले.
कुवेतमधील अमेरिकी तळांचे नुकसान: इराणच्या प्रत्युत्तराच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात कुवेतमधील ‘अली अल सालेम’ आणि ‘अहमद अल जाबेर’ या अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. यामध्ये अमेरिकेची अत्यंत प्रगत समजली जाणारी ‘पॅट्रियट हवाई संरक्षण प्रणाली’ आणि ‘एफपीएस सामरिक रडार प्रणाली’ पूर्णपणे नष्ट झाल्याचा दावा इराणने केला आहे. तसेच, अमेरिकेचे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे लष्करी क्षेपणास्त्र तळ आणि दोन हाय मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टीम (HIMARS) उडवून दिल्याचे इराणने म्हटले आहे.
या वाढत्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या (Crude Oil) किमती कडाडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) दोन्ही देशांना तात्काळ युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंनी आक्रमक विधाने सुरू असल्याने हा संघर्ष आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.