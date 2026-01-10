Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ग्राहकांनी Mahindra च्या ‘या’ Electric SUV ला दिला डच्चू! 4 लाखांचा डिस्काउंट देऊनही केवळ 59 युनिट्सची विक्री

भारतीय ऑटो बाजारात महिंद्रा त्यांच्या खास आणि पॉवरफुल एसयूव्हींसाठी ओळखली जाते. मात्र, कंपनीच्या एका इलेक्ट्रिक एसयूव्हीकडे ग्राहकांनी पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:50 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • महिंद्राच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीच्या विक्रीत घट
  • इलेक्ट्रिक एसयूव्ही XUV 400 ची विक्री
  • वार्षिक आधारावर विक्रीत तब्बल 95 टक्क्यांची घट
भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक एसयूव्हीला देखील ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. त्यात एसयूव्ही म्हंटलं की Mahindra चे नाव आपल्या डोळ्यांसमोर येते. कंपनीच्या एसयूव्ही नेहमीच ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरल्या आहेत. कंपनीने इलेक्ट्रिक एसयूव्ही देखील मार्केटमध्ये लाँच केल्या आहेत.

एकीकडे इलेक्ट्रिक एसयूव्हीच्या मागणीत वाढ होत असतानाच मात्र दुसरीकडे Mahindra च्या एका ई-एसयूव्हीला ग्राहकांनी डच्चू दिला आहे. ही एसयूव्ही म्हणजे XUV 400.

भारतीय ग्राहकांमध्ये महिंद्रा कार खूप लोकप्रिय आहेत. डिसेंबर 2025मध्ये, स्कॉर्पिओच्या जवळपास 16000 युनिट्सची विक्री झाली. त्याचप्रमाणे, बोलेनोने 10 हजाराहून अधिक ग्राहक मिळवले. मात्र, याच काळात, कंपनीची लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, XUV 400 ने कंपनीला निराश केले आहे.

Fortuner च्या पाठोपाठ आता Toyota ची ‘ही’ कार देखील महागली! 48,000 रुपयांपर्यंत केली वाढ

फक्त 59 ग्राहकांनी केले खरेदी

गेल्या महिन्यात म्हणजेच डिसेंबर 2025 महिंद्रा XUV 400 ला फक्त 59 नवीन ग्राहक मिळाले. या काळात, XUV 400 च्या विक्रीत वर्षानुवर्षे 95 टक्क्यांनी घट झाली. फक्त 1 वर्षापूर्वी, डिसेंबर 2024 मध्ये, हा आकडा 1,296 युनिट्स होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या महिन्यात, संपूर्ण EV च्या संपूर्ण रेंजवर कंपनीकडून 4 लाखांपर्यंतची सूट उपलब्ध होती. तरी देखील विक्री ढासळली.

सिंगल चार्जवर 400 किमीची रेंज

पॉवरट्रेनबद्दल बोलायचे झाले तर, महिंद्रा XUV400 EV ग्राहकांना दोन बॅटरी पॅकचा पर्याय देते. पहिला बॅटरी पॅक 34.5kWh बॅटरीने सुसज्ज आहे, तर दुसरा 39.4kWh बॅटरीने सुसज्ज आहे. कारचे इंजिन एका इलेक्ट्रिक मोटरने चालवले जाते जे 150bhp कमाल पॉवर आणि 310Nm पीक टॉर्क जनरेट करण्यास सक्षम आहे. 34.5kWh बॅटरी पॅकची पूर्ण चार्जवर 375km ची प्रमाणित रेंज आहे, तर 39.4kWh बॅटरी पॅकची पूर्ण चार्जवर 456km ची प्रमाणित रेंज आहे.

‘या’ कारचा मार्केटमध्ये खास Aura! फक्त करा 1 लाखाचं डाउन पेमेंट अन् दरमहा भरा 10000 पेक्षा कमी EMI

या इलेक्ट्रिक SUV ची किंमत किती?

या इलेक्ट्रिक SUV च्या इंटिरिअरमध्ये ग्राहकांना 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, ड्युअल-झोन एसी, सनरूफ आणि वायरलेस फोन चार्जिंगसारखी आधुनिक फीचर्स मिळतात. सेफ्टीसाठी कारमध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि रिअर पार्किंग कॅमेरासारखे फीचर्सही देण्यात आले आहेत.

महिंद्रा XUV400 EV ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 15.49 लाख रुपयांपासून सुरू होत असून टॉप व्हेरिएंटमध्ये ती 17.69 लाख रुपयांपर्यंत जाते.

Web Title: Electric suv mahindra xuv 400 sales in december 2025 only 59 units sold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या
1

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…
2

उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल
3

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर
4

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM
Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 09:22 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM