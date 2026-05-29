मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, संघटना मजबूत करणार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आश्वासन

Updated On: May 29, 2026 | 06:11 PM IST
सारांश

शिवसंवाद दौऱ्याच्या निमित्ताने खासदार डॉ. शिंदे यांनी आज बीड जिल्ह्यातील केज येथे केज व परळी विधानसभा मतदार संघाची आढावा बैठक घेतली.

विस्तार

मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहण्यासाठी इथल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांला पक्ष ताकद देईल, असे आश्वासन शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते संसदरत्न खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांना दिले. शिवसंवाद दौऱ्याच्या निमित्ताने खासदार डॉ. शिंदे यांनी आज बीड जिल्ह्यातील केज येथे केज व परळी विधानसभा मतदार संघाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी मंत्री भरत गोगावले. खासदार संदिपान भुमरे, माजी खासदार आनंद परांजपे, माजी आमदार संगीता ठोंबरे व हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, “मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. बीड जिल्ह्यात पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने प्राधान्य दिलंय. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी जोमाने काम करा. पक्ष कार्यकर्त्याला ताकद देण्याचे काम करेल, असे आश्वासन खासदार डॉ. शिंदे यांनी दिले. परळी, केजमधील तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुखांच्या लवकरच नियुक्त्या केल्या जातील, असे ते म्हणाले. पक्ष नेतृत्वाचे सामान्य कार्यकर्त्यावर लक्ष आहे. जो काम करेल त्यालाच पद मिळेल,” असे ते म्हणाले.

या बैठकीत मंत्री भरत गोगावले यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीमेसाठी बूथ लेव्हल एजंटची जबाबदारी किती महत्वाची आहे, याची माहिती दिली. “निवडणूक आयोगाच्या ‘बीएलओ’सोबत ‘बीएलए’ समन्वय करणार आहेत, त्यामुळे प्रत्येक बूथवर आपले किती मतदार आहेत, याची खातरजमा बीएलए १, बीएलए २ यांनी करुन घ्यायची आहे,” असे ते म्हणाले. “शिवसेनेसाठी शिवसैनिक कवचकुंडलं आहेत,” असे हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते. आताही शिवसेना मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे याच विचाराने संघटना पुढे नेत आहेत, असे मंत्री गोगावले म्हणाले. पक्षाला पुन्हा मराठवाड्यात मजबूत करण्यासाठी शिवसैनिकांनी संघटनेसाठी झोकून काम करावे,” असे आवाहन मंत्री गोगावले यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना केले.

खासदार डॉ. शिंदे यांनी बीड जिल्ह्यात तीन बैठका घेतल्या. पहिल्या बैठकीत कैज आणि परळी विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला. पाटोदा येथे झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत बीड आणि माजलगाव आणि तिसऱ्या बैठकीत आष्टी आणि गेवराई विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला.

दहा दिवसांपूर्वी मुलाचे निधन झाल्याने गफूर सय्यद हे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना निवेदन देण्यासाठी केज येथे आले होते. यावेळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केले असता तिथं रसूल सय्यद यांचे दुर्दैवी निधन झाले. या घटनेची माहिती मिळताच खासदार डॉ. शिंदे यांनी रसूल सय्यद यांच्या घरी भेट दिली आणि त्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. या भेटी दरम्यान खासदार डॉ. शिंदे यांनी रसूल गफूर सय्यद यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मदत केली. रसूल गफूर सय्यद यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिवसेना घेईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी मंत्री भरतशेठ गोगावले, खासदार संदीपान भुमरे, माजी आमदार संगीता ठोंबरे, युवा सेना निरीक्षक बाजीराव चव्हाण आदी उपस्थित होते.

श्रीकांत शिंदे यांनी ३ दिवसांत २३ विधानसभा मतदार संघाचा घेतला आढावा

‘शिवसंवाद’च्या निमित्ताने शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी रणरणत्या उन्हात देखील मराठवाड्याचा झंझावाती दौरा केला. या दौऱ्यात खासदार डॉ. शिंदे यांनी जालना, नांदेड, हिंगोली आणि बीड जिल्ह्यातील २३ विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतला. शिवसंवाद दौऱ्याच्या निमित्ताने खासदार डॉ. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधला. मराठवाड्यातील कडक उन्हाची पर्वा न करता शिवसेनेचे हजारो कार्यकर्ते प्रत्येक बैठकीला उपस्थित होते. यापूर्वी नाशिक, ठाणे या जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघाचा खासदार डॉ. शिंदे यांनी आढावा घेतला होता.

Published On: May 29, 2026 | 06:11 PM

