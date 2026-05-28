  • Harshvardhan Sapkals Head Is Like A Rotten Onion Bjp Leader Gopichand Padalkar Lashes Out At Opponents

Gopichand Padalkar: हर्षवर्धन सपकाळ यांचे डोके सडलेल्या कांद्यासारखे आहे; भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची विरोधकांवर तोफ

Updated On: May 28, 2026 | 06:23 PM IST
सारांश

Gopichand Padalkar on Harshvardhan Sapkal: विरोधी पक्षनेते हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवताना, पडळकर यांनी त्यांच्या बुद्धीची तुलना 'सडक्या कांद्याशी' केली.

भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची विरोधकांवर तोफ (Photo Credit- X)

विस्तार

 

  • हर्षवर्धन सपकाळ यांचे डोके सडलेल्या कांद्यासारखे आहे
  • भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची विरोधकांवर तोफ
  • देवेंद्र फडणवीस यांना ‘वॉटरमॅन’ ही उपाधी
Gopichand Padalkar vs Harshvardhan Sapkal: जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी, राज्याच्या राजकारणातील कांदा संकट आणि जलव्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विशेषतः (हर्षवर्धन सपकाळ Harshwardhan Sapkal) यांनी केलेल्या आरोपांना अत्यंत जहाल शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधी पक्षनेते हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवताना, पडळकर यांनी त्यांच्या बुद्धीची तुलना ‘सडक्या कांद्याशी’ केली. सपकाळ यांचे विचार किंवा बुद्धी, ही सडक्या कांद्याला येणाऱ्या दुर्गंधीप्रमाणेच कुजलेली आणि दुर्गंधीयुक्त आहे, असे त्यांनी म्हटले. कांद्याच्या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास, आपण तो कदापि खपवून घेणार नाही आणि त्याला अत्यंत सडेतोड प्रत्युत्तर देऊ, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला.

सरकारचा बचाव आणि शेतकऱ्यांची व्यथा

कांद्याच्या मुद्द्याबाबत केंद्र आणि राज्य, दोन्ही सरकारे अत्यंत संवेदनशील आहेत आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्यासह वरिष्ठ पातळीवर बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या मागील सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता, असा आरोप पडळकर यांनी केला. तसेच, प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यामुळेच महाराष्ट्राचा जवळपास ७० टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत राहिला, असा ठपकाही त्यांनी काँग्रेस सरकारवर ठेवला.

देवेंद्र फडणवीस यांना ‘वॉटरमॅन’ ही उपाधी

देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख ‘वॉटरमॅन’ असा करत, पडळकर यांनी जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जत तालुक्यात सध्या २,००० ते ४,००० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ‘टेंभू योजने’बाबत अधिक माहिती देताना, या योजनेअंतर्गत सुमारे ७,००० कोटी रुपयांची कामे सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळवण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणि नदीजोड प्रकल्पांवरही सध्या वेगाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

पडळकर यांचा इशारा

शेवटी, गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि कांदा संकटावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी ते सक्रियपणे प्रयत्नशील आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी सरकारविरोधात द्वेषपूर्ण आणि बदनामीकारक विधाने करणाऱ्यांना त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. हे विधान प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा बचाव करण्यावर आणि त्याच वेळी विरोधी पक्षांचे मागील काळातील अपयश उघड करण्यावर केंद्रित आहे.

Published On: May 28, 2026 | 06:23 PM

Gopichand Padalkar: हर्षवर्धन सपकाळ यांचे डोके सडलेल्या कांद्यासारखे आहे; भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची विरोधकांवर तोफ

May 28, 2026 | 06:23 PM

Shivsena News : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेनेची मोठी तयारी; राज्यात सव्वा लाखांहून अधिक BLA नियुक्त

बारामतीत भोंदू मौलानावर विनयभंग आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा! महिलांची फसवणूक करून आरोपी काश्मीरला फरार

ISSF World Cup: नेम अचूक, निशाणा सुवर्णपदकावर! 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात Esha Singh चा नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड

Maharashtra tourism : घोडेवाले, फोटोग्राफर, विक्रेत्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक, पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी पाचगणीत नवा नियम

AI मुळे Tourism क्षेत्रात बदल! 'या' तीन कंपनीच्या भागीदारीमुळे होणार मोठा फायदा? प्रवास होणार सोप्पा

Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: सोलापूर जिल्ह्यात ९९% ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ५,३३५ शेतकऱ्यांचा पीएम-किसानचा हप्ता अडकणार!

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

