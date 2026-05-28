कांद्याच्या मुद्द्याबाबत केंद्र आणि राज्य, दोन्ही सरकारे अत्यंत संवेदनशील आहेत आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्यासह वरिष्ठ पातळीवर बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या मागील सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता, असा आरोप पडळकर यांनी केला. तसेच, प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यामुळेच महाराष्ट्राचा जवळपास ७० टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत राहिला, असा ठपकाही त्यांनी काँग्रेस सरकारवर ठेवला.
देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख ‘वॉटरमॅन’ असा करत, पडळकर यांनी जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जत तालुक्यात सध्या २,००० ते ४,००० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ‘टेंभू योजने’बाबत अधिक माहिती देताना, या योजनेअंतर्गत सुमारे ७,००० कोटी रुपयांची कामे सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळवण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणि नदीजोड प्रकल्पांवरही सध्या वेगाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शेवटी, गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि कांदा संकटावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी ते सक्रियपणे प्रयत्नशील आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी सरकारविरोधात द्वेषपूर्ण आणि बदनामीकारक विधाने करणाऱ्यांना त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. हे विधान प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा बचाव करण्यावर आणि त्याच वेळी विरोधी पक्षांचे मागील काळातील अपयश उघड करण्यावर केंद्रित आहे.
