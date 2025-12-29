मोटार वाहन अॅग्रीगेटर्स मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ मध्ये कोणते नवीन बदल आहेत?
केंद्र सरकारने (Central Goverment) या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. नवीन नियमांचा उद्देश कॅब सेवा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवणे आहे. सरकारने सर्व राज्यांना या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि अॅग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन नियम कधी लागू केला जाऊ शकतो?
अधिसूचनेत कोणतीही विशिष्ट तारीख नमूद केलेली नाही. साधारणपणे, अशा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यानंतर लगेचच प्रभावी मानली जातात, परंतु राज्यांना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ दिला जातो. यापूर्वी, जुलै २०२५ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. असे मानले जाते की यावेळीही अशीच मुदत दिली जाऊ शकते.
ड्रायव्हर जेंडर चॉइस फीचरची अंमलबजावणी कशी केली जाईल?
हे नियम केंद्र सरकारने तयार केले होते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. राज्यांना त्यांच्या परवाना प्रणालींमध्ये हा बदल समाविष्ट करावा लागेल. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना प्रवाशांना ड्रायव्हरचे लिंग निवडण्याची परवानगी देण्यासाठी त्यांच्या अॅप्समध्ये तांत्रिक बदल करावे लागतील. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे वैशिष्ट्य अनिवार्य असेल आणि त्याचे पालन न केल्यास अॅग्रीगेटरचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.
महिला चालकांची संख्या कमी
उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की नियम चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल. सध्या, देशात महिला कॅब चालकांचा वाटा ५% पेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत, नेहमीच महिला चालकांना सेवा देणे कठीण होऊ शकते, विशेषतः रात्रीच्या वेळी जेव्हा मागणी जास्त असते. यामुळे प्रतीक्षा वेळ वाढण्याची आणि मागणीनुसार सेवांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
टिप सिस्टममध्ये काय बदल होईल?
सरकारने टिप देण्याचे नियमही स्पष्ट केले आहेत. प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवासी आता स्वेच्छेने चालकांना टिप देऊ शकतील. चालकाला टिपची संपूर्ण रक्कम मिळेल, त्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. कंपन्यांना प्रवाशांवर दबाव आणण्यास किंवा टिप्ससाठी फसव्या युक्त्या वापरण्यासही मनाई असेल. एकंदरीत, नवीन नियमांचा उद्देश प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवणे आणि चालकांचे उत्पन्न अधिक पारदर्शक करणे आहे. यामुळे महिला प्रवाशांना एक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होईल.
