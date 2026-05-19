Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

पेट्रोलमध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली असून यासाठी मोठी योजना आखली जात आहे. इंधन क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 05:47 PM
इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

Follow Us:
Follow Us:
  • इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!
  • पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’?
  • पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार
भारत आता पेट्रोलमध्ये अधिक इथेनॉल मिसळण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. सरकारने सध्याच्या E20 योजनेच्या पुढे जाऊन E22, E25, E27 आणि E30 इंधनांसाठी तांत्रिक तयारी सुरू केली आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात पेट्रोलमध्ये २२%, २५%, २७% आणि अगदी ३०% इथेनॉल मिसळले जाऊ शकते.

सरकारच्या या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, भारताला आता परदेशी कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वारंवार होणारे चढ-उतार यामुळे अलीकडे ऊर्जा सुरक्षा ही एक मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार एका दीर्घकालीन योजनेवर काम करत आहे.

भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

१८ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) नवीन इंधन मिश्रणांसाठी मानके जारी केली आहेत. हे नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून लागू झाले आहेत. सध्या, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणारे E20 इंधन देशभरात लागू केले जात आहे. हा सरकारी निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका-इराण युद्धामुळे महत्त्वाचा होर्मुझ सामुद्रधुनीचा सागरी मार्ग बंद आहे, ज्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव आला आहे.

नवीन नियमांमध्ये काय विशेष असेल?

नवीन BIS मानके उच्च-इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या इंजिन आणि वाहनांसाठी तांत्रिक आवश्यकता निश्चित करतात. ते इंधनाची गुणवत्ता, ऑक्टेन पातळी, सल्फर मर्यादा, पाण्याचे प्रमाण, बाष्प दाब, गंज संरक्षण आणि इंधनाची स्थिरता यावर भर देतात. भविष्यातील फ्लेक्स-फ्यूएल आणि उच्च-इथेनॉल वाहनांची सुरक्षित आणि कार्यक्षम कामगिरी सुनिश्चित करणे हे या नियमांचे उद्दिष्ट आहे.

इथेनॉल उद्योगाकडून स्वागत

इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाचा वापर करणे शक्य होईल आणि देशात स्वच्छ गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल. उद्योग आकडेवारीनुसार, भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे २ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु तेल कंपन्यांकडून त्याची खरेदी आतापर्यंत सुमारे १ अब्ज लिटरपर्यंत मर्यादित राहिली आहे.

अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

Web Title: Government plan 30 percent ethanol blending in petrol india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!
1

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

FASTag च्या रंगांमागचं सीक्रेट माहितीये का? तुमच्या गाडीला कोणत्या रंगाचा फास्टॅग मिळतो ते जाणून घ्या
2

FASTag च्या रंगांमागचं सीक्रेट माहितीये का? तुमच्या गाडीला कोणत्या रंगाचा फास्टॅग मिळतो ते जाणून घ्या

Supreme Court : श्वान प्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का! सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आवारा कुत्र्यांवरील याचिका फेटाळल्या
3

Supreme Court : श्वान प्रेमींना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का! सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आवारा कुत्र्यांवरील याचिका फेटाळल्या

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
4

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

May 19, 2026 | 05:47 PM
भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

May 19, 2026 | 05:45 PM
अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

May 19, 2026 | 05:38 PM
Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील ‘पाईनवुड स्कूल’ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील ‘पाईनवुड स्कूल’ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

May 19, 2026 | 05:38 PM
Vadgaon News : मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा; आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित

Vadgaon News : मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा; आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित

May 19, 2026 | 05:30 PM
कोल्हेंचे दत्तक गाव तहानलेले, दूषित पाण्यामुळे नागरिक आजारी; संतप्त ग्रामस्थांचा ‘रास्ता रोको’चा इशारा

कोल्हेंचे दत्तक गाव तहानलेले, दूषित पाण्यामुळे नागरिक आजारी; संतप्त ग्रामस्थांचा ‘रास्ता रोको’चा इशारा

May 19, 2026 | 05:20 PM
Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

May 19, 2026 | 05:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM