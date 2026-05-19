Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

सरकारच्या या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, भारताला आता परदेशी कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वारंवार होणारे चढ-उतार यामुळे अलीकडे ऊर्जा सुरक्षा ही एक मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार एका दीर्घकालीन योजनेवर काम करत आहे.
१८ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) नवीन इंधन मिश्रणांसाठी मानके जारी केली आहेत. हे नवीन नियम १५ मे २०२६ पासून लागू झाले आहेत. सध्या, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळणारे E20 इंधन देशभरात लागू केले जात आहे. हा सरकारी निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका-इराण युद्धामुळे महत्त्वाचा होर्मुझ सामुद्रधुनीचा सागरी मार्ग बंद आहे, ज्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव आला आहे.
नवीन BIS मानके उच्च-इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या इंजिन आणि वाहनांसाठी तांत्रिक आवश्यकता निश्चित करतात. ते इंधनाची गुणवत्ता, ऑक्टेन पातळी, सल्फर मर्यादा, पाण्याचे प्रमाण, बाष्प दाब, गंज संरक्षण आणि इंधनाची स्थिरता यावर भर देतात. भविष्यातील फ्लेक्स-फ्यूएल आणि उच्च-इथेनॉल वाहनांची सुरक्षित आणि कार्यक्षम कामगिरी सुनिश्चित करणे हे या नियमांचे उद्दिष्ट आहे.
इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाचा वापर करणे शक्य होईल आणि देशात स्वच्छ गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळेल. उद्योग आकडेवारीनुसार, भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे २ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु तेल कंपन्यांकडून त्याची खरेदी आतापर्यंत सुमारे १ अब्ज लिटरपर्यंत मर्यादित राहिली आहे.
