World Shortest Wars: जगाच्या इतिहासामध्ये अशा अनेक लहान युद्धांचा आणि संघर्षांचा उल्लेख आढळतो. जी सुरु होताच संपली. तर काही युद्धे अशी आहेत, जी सामान्य लोकांच्या चर्चेचा विषय बनली. विशेष म्हणजे या कमी वेळात युद्ध लढणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत आणि पाकिस्तानच्या नावाचाही समावेश आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या जगातील 5 सर्वात लहान युद्धाबद्दल ..
सर्वात कमी दिवस चाललेल्या युद्धांच्या यादीत इस्रायल आणि इजिप्त, सीरीया, जॉर्ड़न या देशांच्या युद्धाचा समावेश आहे. या देशांमध्ये सलग 6 दिवस युद्ध लढले गेले होते. या ‘सिक्स डे वॉर’ची सुरुवात 5 जून 1967 रोजी झाली होती आणि शेवट 10 जून 1967 रोजी झाला होता. या सहा दिवसीय युद्धात इस्रायलचा विजय झाला होता.
झांझिबारच्या सुल्तानाचा मृत्यू होताच, झांझिबारच्या सुल्तानाचा भाऊ ब्रिटनला न विचारताच राज्याच्या गादीवर बसला. मात्र, हे ब्रिटनला मान्य नव्हते. त्यामुळे हे 1896 मध्ये ब्रिटिश आणि झांझिबार यांच्यात युद्ध झाले. हे युद्ध अवघ्या 38 मिनिटांच संपले.
बंगालादेश निर्मितीवेळी सुरू झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीला भारताने पाठिंबा दिला. यावेळी पाकिस्तानने भारतावर लष्करी कारवाई सुरू केली. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले. हे युद्ध 14 दिवस चालले आणि अखेर भारताने या युद्धात विजय मिळवला. या युद्धाच्या समाप्तीसोबतच ‘बांगलादेश’ या नवीन देशाची निर्मिती झाली.
14 नोव्हेंबर 1885 रोजी सर्बिया आणि बल्गेरिया यांच्यात युद्ध सुरू झाले होते. त्या काळाच सर्बियाने बल्गेरियावर हल्ला केला होता. सर्बियाला आशा होती की, ते या युद्धात सहज विजय मिळवतील, मात्र परिस्थिती उलट होती. बल्गेरियाने जोरदार प्रतिकार करत सर्बियाच्या सैन्यावर अवघ्या 15 दिवसात विजय मिळवला.
1918 मध्ये जॉर्जिया आणि आर्मिनिया दरम्यान एक लहान पण अत्यंत महत्त्वाचे युद्ध लढले झाले होते. जे फक्त 25 दिवस चालले. हे युद्ध ब्रिटनच्या मध्यस्थीने शांत करण्यात आले. ज्यासोबत दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष संपला.