Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

फक्त 1 लाखाच्या डाउन पेमेंटवर Honda Elevate एका मिनिटात होईल तुमची, ‘इतकाच’ असेल EMI

मिड साइझ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Honda Elevate ही एक लोकप्रिय कार आहे. हीच एसयूव्ही जर तुम्ही 1 लाखाच्या डाउन पेमेंटवर खरेदी केली तर तुम्हाला किती EMI भरावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 02, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय ऑटो बाजारात मिड साइझ एसयूव्हीला चांगली मागणी
  • Honda Elevate ही त्याच सेगमेंटमधील दमदार कार
  • जाणून घ्या या कारचा सोपा फायनान्स प्लॅन
माणूस जेव्हा पैसे कमवायला लागतो, तेव्हा त्याचे काही स्वप्न असतात. ‘आपली स्वतःची कार असावी’ हे त्यातीलच एक स्वप्न. भारतात सर्वाधिक मागणी SUV सेगमेंटमधील वाहनांना असते. मात्र, प्रत्येकालाच SUV खरेदी करताना पूर्ण रक्कम देता येत नाही. अशावेळी एका योग्य फायनान्स प्लॅनची गरज भासते.

भारतात अनेक लोकप्रिय SUV वाहने आहेत. अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे Honda Elevate. जर या कारच्या बेस व्हेरिएंटसाठी तुम्ही 1 लाखाचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल आज आपण जाणून घेऊयात.

January 2026 मध्ये ‘या’ एकपेक्षा एक सरस कार लाँच होण्याच्या रांगेत, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

Honda Elevate ची किंमत किती?

होंडा एलिव्हेट एसयूव्हीचा बेस व्हेरिएंट म्हणून SV ऑफर करते ​. कंपनी या मध्यम आकाराच्या एसयूव्हीचा बेस व्हेरिएंट 11 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. कार खरेदी करताना तुम्हाला 11 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीसह रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि आरटीओ शुल्क भरावे लागतील. आरटीओसाठी 1.19 लाख रुपये, विम्यासाठी सुमारे 41 हजार रुपये भरावे लागतील. टीसीएस शुल्क म्हणून 10999 रुपये देखील द्यावे लागतील. त्यानंतर या कारची ऑन-रोड किंमत 12.77 लाख रुपये होईल.

एक लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI

जर तुम्ही Honda Elevate SUV चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीइतकेच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 11.77 लाख रुपये बँकेतून कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून तुम्हाला 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 11.77 लाख रुपये कर्ज मंजूर झाले, तर पुढील 7 वर्षांसाठी दरमहा फक्त 19,138 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

‘या’ राज्यातील EV खरेदीदारांची बल्ले बल्ले! रोड टॅक्समधून मिळणार 100 टक्क्यांची सूट, रजिस्ट्रेशनसाठी सुद्धा एकही पैसे लागणार

कार किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 11.77 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर तुम्हाला 7 वर्षांपर्यंत दरमहा 19138 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. या कालावधीत तुम्ही सुमारे 4.30 लाख रुपये फक्त व्याज भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून Honda Elevate च्या बेस व्हेरिएंटसाठी एकूण खर्च सुमारे 17.07 लाख रुपये इतका होईल.

 

Web Title: Honda elevate emi after 1 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर
1

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या
2

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट
3

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

‘या’ एका निर्णयामुळे Volkswagen च्या ‘या’ 2 कारचे मॅन्युअल व्हेरिएंट मार्केटमधून गायब!
4

‘या’ एका निर्णयामुळे Volkswagen च्या ‘या’ 2 कारचे मॅन्युअल व्हेरिएंट मार्केटमधून गायब!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM
ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

Jan 17, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM