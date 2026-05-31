Health Tips: अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं? जाणून घ्या यामागचे सत्य

Updated On: May 31, 2026 | 07:53 PM IST
सारांश

Eating Egg Yolk Increase weight: अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने खरचं वजन वाढतं का, तसेच एग योल्क आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का, जाणून घ्या.

photo- yandex
विस्तार
  • अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने वजन वाढतं?
  • Egg Yolk बद्दलचा मोठा गैरसमज
  • जाणून घ्या संपूर्ण सत्य
फिटनेस आणि वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक लोक अंड्याचा पिवळा भाग म्हणजेच ‘एग योल्क’ खाणे टाळतात. पिवळा भाग खाल्ल्याने वजन वाढते आणि कोलेस्टेरॉल वाढते, असा अनेकांचा समज आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. योग्य प्रमाणात एग योल्क खाल्ल्यास शरीराला अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक मिळतात. माहितीनुसार, अंड्याचा पिवळा भाग प्रोटीन, व्हिटॅमिन A, D, E, B12, आयरन, फोलेट आणि हेल्दी फॅट्सने समृद्ध असतो. यामध्ये ‘कोलीन’ नावाचे पोषक तत्वही असते, जे मेंदूच्या कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे पूर्ण अंडे खाणे शरीरासाठी अधिक फायदेशीर ठरते.

वजन वाढण्यामागील खरं कारण काय?

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, फक्त एग योल्कमुळे वजन वाढत नाही. वजन वाढण्यामागे शरीरात जाणाऱ्या अतिरिक्त कॅलरीज, कमी व्यायाम आणि चुकीची जीवनशैली ही मुख्य कारणे असतात. उलट अंडी खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

कोलेस्टेरॉल वाढते का?

पूर्वी अंड्याच्या पिवळ्या भागामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो असे मानले जात होते. मात्र आता अनेक संशोधनांमध्ये स्पष्ट झाले आहे की, बहुतेक निरोगी लोकांमध्ये एग योल्कमधील कोलेस्टेरॉलचा शरीरावर फारसा वाईट परिणाम होत नाही. सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि चुकीचा आहार हे जास्त धोकादायक ठरतात. त्यामुळे अंड्याचा पिवळा भाग पूर्णपणे टाळण्याऐवजी संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामावर भर देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

किती अंडी खाणे योग्य?

तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी व्यक्ती दररोज १ ते २ अंडी आरामात खाऊ शकते. मात्र ज्यांना मधुमेह, हृदयविकार किंवा उच्च कोलेस्टेरॉलची समस्या आहे त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार अंड्याचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

डाएटसाठी उत्तम मानली जातात भारतातील 'ही' युनिक फळे, चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा आहेत खूप जास्त फायदेशीर
Constipation: बाथरूमध्ये अर्धा तास बसून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? पोट साफ होण्यासाठी करून पहा 'हे' घरगुती उपाय
Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा
Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर 'या' सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या
स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई; अट्टल घरफोड्या आरोपी जेरबंद, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?

अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणास भीम पॅंथर संघटनेचा विरोध, मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना निवेदन

बीसीच्या पैशांच्या वादातून व्यक्तीचा खून; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

