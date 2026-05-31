Health Tips: अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं? जाणून घ्या यामागचे सत्य

Weight Loss Tips: Belly Fat कमी करायचंय? डाएटची गरज नाही! ‘या’ सोप्या टिप्सने वजन करा कमी
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, फक्त एग योल्कमुळे वजन वाढत नाही. वजन वाढण्यामागे शरीरात जाणाऱ्या अतिरिक्त कॅलरीज, कमी व्यायाम आणि चुकीची जीवनशैली ही मुख्य कारणे असतात. उलट अंडी खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
पूर्वी अंड्याच्या पिवळ्या भागामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो असे मानले जात होते. मात्र आता अनेक संशोधनांमध्ये स्पष्ट झाले आहे की, बहुतेक निरोगी लोकांमध्ये एग योल्कमधील कोलेस्टेरॉलचा शरीरावर फारसा वाईट परिणाम होत नाही. सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि चुकीचा आहार हे जास्त धोकादायक ठरतात. त्यामुळे अंड्याचा पिवळा भाग पूर्णपणे टाळण्याऐवजी संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामावर भर देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी व्यक्ती दररोज १ ते २ अंडी आरामात खाऊ शकते. मात्र ज्यांना मधुमेह, हृदयविकार किंवा उच्च कोलेस्टेरॉलची समस्या आहे त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार अंड्याचे सेवन करावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
