महिंद्राच्या ‘या’ मार्केटिंग कँपेनने बदलला होता भारतीय ईव्ही मार्केटचा चेहरा! महिंद्राची ‘अनलिमिट भारत’ मोहीम

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) प्रसार वेगाने होत असला तरी ग्राहकांमध्ये अजूनही अनेक शंका आहेत. वाहनांची रेंज, चार्जिंगची सुविधा, किंमत आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हता यांसारख्या मुद्द्यांमुळे अनेक ग्राहक ईव्हीकडे वळण्यास संकोच करतात. अशा परिस्थितीत महिंद्रा अँड महिंद्राने २०२५ मध्ये राबविलेली ‘अनलिमिट भारत’ ही मार्केटिंग मोहीम भारतीय वाहन उद्योगातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या मोहिमांपैकी एक ठरली.
महिंद्राने आपल्या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही मॉडेल्स XEV 9e आणि BE 6 यांच्या प्रचारासाठी ही मोहीम सुरू केली. विशेष म्हणजे, ही मोहीम केवळ जाहिरातींपुरती मर्यादित नव्हती. कंपनीने देशभरातील १०० हून अधिक कंटेंट क्रिएटर्स, ऑटोमोबाईल ब्लॉगर्स, ट्रॅव्हल व्लॉगर्स, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इन्फ्लुएन्सर्स आणि लाइफस्टाइल निर्मात्यांना सहभागी करून घेतले. यामुळे वाहनांची माहिती थेट ग्राहकांपर्यंत अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने पोहोचली.
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पूर्वी वाहनांच्या जाहिरातींमध्ये प्रामुख्याने इंजिन पॉवर, फीचर्स किंवा किंमत यांवर भर दिला जात असे. मात्र ‘अनलिमिट भारत’ मोहिमेत महिंद्राने ईव्ही वाहनांचा दैनंदिन जीवनातील उपयोग, लांब पल्ल्याचे प्रवास, चार्जिंग अनुभव आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली यांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहन ही केवळ तांत्रिक संकल्पना नसून भविष्यातील पर्याय असल्याचा संदेश मिळाला.
या मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिची डिजिटल उपस्थिती. सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन व्हिडिओ आणि स्थानिक भाषांतील कंटेंटच्या माध्यमातून ही मोहीम देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली. विशेषतः तरुण ग्राहक आणि तंत्रज्ञानप्रेमी वर्गामध्ये महिंद्राच्या नव्या ईव्ही मॉडेल्सबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली.
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आजच्या काळात ग्राहक पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा इन्फ्लुएन्सर्स आणि प्रत्यक्ष अनुभवांवर अधिक विश्वास ठेवतात. महिंद्राने ही बाब ओळखून आधुनिक मार्केटिंगचा प्रभावी वापर केला. परिणामी ‘अनलिमिट भारत’ ही मोहीम केवळ वाहन विक्रीसाठीची जाहिरात न राहता भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीला गती देणारी चळवळ ठरली. भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील डिजिटल मार्केटिंगचे हे एक यशस्वी आणि प्रेरणादायी उदाहरण मानले जाते.