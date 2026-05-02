Automatic Car : ऑटोमॅटिक कार विकत घेण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Updated On: May 02, 2026 | 03:16 PM
मुंबई : आज आम्ही तुम्हाला कारसंदर्भात महत्त्वाची माहिती सांगणार आहोत. आता गाड्यांमध्ये गिअर बदलण्याचे टेन्शन नाही. आता स्वयंचलित गाड्या आल्या आहेत. अनेक जण गिअरच्या कारपेक्षा ‘ऑटोमॅटिक’ कारला पसंती देत आहेत. मात्र, या गाड्यांचे काही फायदे आणि काही तोटेही आहेत. जे खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे. भारतातील अनेक लोक, विशेषतः जास्त वाहतूक असलेल्या शहरांमध्ये, आता मॅन्युअल कारऐवजी ऑटोमॅटिक कार निवडत आहेत. पण इतर कोणत्याही खरेदीप्रमाणे, ऑटोमॅटिक कारचेही स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. म्हणून, तुम्ही एक कार बुक करण्यापूर्वी, ऑटोमॅटिक कार घेण्याचे ४ फायदे आणि ३ तोटे जाणून घेऊया.

 

ऑटोमॅटिक कार घेण्याचे तोटे

1) किंमत जास्त असते

ऑटोमॅटिक कारची तंत्रज्ञान प्रणाली प्रगत असल्याने, मॅन्युअल मॉडेलच्या तुलनेत या गाड्यांच्या किमती जास्त असतात. गाडी खरेदी करतानाच तुम्हाला काही अतिरिक्त लाख रुपये मोजावे लागू शकतात.

2) देखभाल खर्च अधिक

ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन हे गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे जर याच्या गिअरबॉक्समध्ये काही बिघाड झाला, तर तो दुरुस्त करण्याचा खर्च मॅन्युअल गाडीच्या तुलनेत खूप जास्त असतो. तसेच याची नियमित सर्व्हिसिंगही थोडी महाग पडू शकते.

3) गाडीवर कमी नियंत्रण

गाडी चालवण्याचे शौकीन असणारे ड्रायव्हर्स अनेकदा ऑटोमॅटिक कारला पसंती देत नाहीत. कारण, मॅन्युअल गाडीमध्ये गिअरवर तुमचं पूर्ण नियंत्रण असतं, जे हायवेवर किंवा ओव्हरटेकिंग करताना खूप कामाला येतं. उत्साही ड्रायव्हर्सना ऑटोमॅटिकमध्ये तो ‘कंट्रोल’ मिळत नाही.

ऑटोमॅटिक कार घेण्याचे फायदे

1) चालवण्यास कार अत्यंत सोपी वाटते

ऑटोमॅटिक कारचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गिअर बदलण्याची कटकट नसते. तुम्हाला फक्त एक्सिलरेटर दाबायचा आहे आणि गाडी धावू लागते. विशेषतः शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांवर ही गाडी चालवणं खूपच सोयीस्कर ठरतं.

2) ड्रायव्हरचा थकवा कमी होतो

जर तुम्ही तासनतास ट्रॅफिकमध्ये अडकलेले असाल, तर वारंवार क्लच दाबणं आणि गिअर बदलणं यामुळे पाय आणि हात खूप दुखतात. ऑटोमॅटिक कारमध्ये क्लचच नसल्यामुळे स्टॉप-अँड-गो ट्रॅफिकमध्येही ड्रायव्हरला फारसा थकवा जाणवत नाही.

3) आरामदायी प्रवास

मॅन्युअल कारमध्ये गिअर बदलताना कधीकधी झटका बसतो, मात्र ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये गिअर बदलण्याची प्रक्रिया अत्यंत स्मूथ आणि सीमलेस असते. यामुळे प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखद आणि रिलॅक्स होतो.

4) नवीन चालकांसाठी वरदान

जर तुम्ही नुकतेच गाडी चालवायला शिकत असाल, तर क्लच आणि गिअरचं ट्युनिंग जुळवणं खूप कठीण जातं. अशा वेळी ऑटोमॅटिक कार शिकणं आणि चालवणं मॅन्युअलच्या तुलनेत खूपच सोपं आणि वेगवान असतं.

Published On: May 02, 2026 | 03:16 PM

