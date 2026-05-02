Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tips For Safe Driving : रात्री गाडी चालवणे भीतीदायक वाटते? या स्मार्ट टिप्सने करा प्रवास सुरक्षित आणि तणावमुक्त

Tips For Safe Driving : रात्री वाहन चालवताना अनेकांना भीती आणि तणाव जाणवतो. कमी दृश्यमानता, थकवा आणि रस्त्यावरील धोके यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. मात्र काही सोप्या आणि स्मार्ट टिप्सचा अवलंब करा.

Updated On: May 02, 2026 | 11:40 AM
रात्री गाडी चालवणे भीतीदायक वाटते? या स्मार्ट टिप्सने करा प्रवास सुरक्षित आणि तणावमुक्त

रात्री गाडी चालवणे भीतीदायक वाटते? या स्मार्ट टिप्सने करा प्रवास सुरक्षित आणि तणावमुक्त

Follow Us:
Follow Us:
  • रात्री गाडी चालवणे भीतीदायक वाटते?
  • या स्मार्ट टिप्सने करा प्रवास सुरक्षित आणि तणावमुक्त
  • तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित होऊ शकतो
Tips For Safe Driving News Marathi : दिवसापेक्षा रात्री गाडी चालवताना अधिक दक्षता आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कमी प्रकाश, समोरून येणाऱ्या वाहनांचे प्रखर हेडलाइट्स आणि रस्त्यावरील अचानक येणारे अडथळे या सर्वांमुळे धोका वाढतो. जर तुम्हाला रात्री गाडी चालवण्याबद्दल संकोच किंवा भीती वाटत असेल, तर काही सोप्या पण प्रभावी सवयी अंगीकारल्यास तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित होऊ शकतो.

लाईट्स आणि आरसे स्वच्छ ठेवा

रात्री स्पष्ट दिसणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बाहेर पडण्यापूर्वी, तुमचे हेडलाइट्स, टेललाइट्स आणि इंडिकेटर्स धूळ किंवा घाणीपासून मुक्त असल्याची खात्री करा. घाणेरड्या दिव्यांमुळे प्रकाश मंद होऊ शकतो, ज्यामुळे रस्ता पाहणे कठीण होते. याव्यतिरिक्त, तुमची विंडशील्ड आणि बाजूचे आरसे पूर्णपणे स्वच्छ ठेवा. काचेवरील घाणीमुळे प्रकाश विखुरला जाऊ शकतो आणि तुमची दृष्टी आणखी बाधित होऊ शकते.

Tata Sierra EV: ‘ती’ पुन्हा येतेय! आयकॉनिक SUV कधी होणार लाँच, किंमत वाचून व्हाल वेडेपिसे

बीमचा सुज्ञपणे वापर करा

रात्री हाय बीमचा योग्य वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हाय बीम सतत चालू ठेवणे केवळ चुकीचेच नाही तर धोकादायकही आहे. जेव्हा एखादे वाहन जवळ येते, तेव्हा ताबडतोब लो बीमवर स्विच करा. प्रखर प्रकाशामुळे दुसऱ्या चालकाचे डोळे दिपूज होऊ शकतात आणि क्षणभर त्यांची दृष्टी बाधित होऊ शकते, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. हाय बीमचा वापर फक्त रिकाम्या किंवा निर्मनुष्य रस्त्यांवरच करा.

गाडीतील प्रकाशाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा

गाडी चालवताना केबिन लाईट्स चालू ठेवणे तुमच्या डोळ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. गाडीतील प्रकाशामुळे बाहेरील अंधाराशी जुळवून घेण्यास अडथळा येतो आणि विंडशील्डवर त्याचे प्रतिबिंब पडते, ज्यामुळे पुढील दृश्य अस्पष्ट दिसते. म्हणून, स्पीडोमीटरसारखी महत्त्वाची माहिती स्पष्टपणे दिसेल इतकाच प्रकाश गाडीमध्ये ठेवा.

सुरक्षित अंतर आणि नियंत्रित वेग राखा

रात्रीच्या वेळी अंतराचा अंदाज लावणे कठीण होऊ शकते, त्यामुळे पुढील वाहनापासून थोडे अधिक अंतर राखणे उत्तम. यामुळे, जर पुढच्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावला, तर तुम्हाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. तसेच, अतिवेग टाळा आणि कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी नेहमी वाहनावर नियंत्रण ठेवा.

सगळ्यात स्वस्त Electric Bike भारतात लॉन्च, 8 वर्षांची Warranty, 1 लाखमध्ये 180 KM ची रेंज! पाहा दमदार फीचर्स

Web Title: Night driving safety tips safe stress free journey news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क
1

Electric Cars : कमी किंमत, जबरदस्त फीचर्स! भारतात धुमाकूळ घालण्यासाठी येतेय Hyundai ची सर्वात स्वस्त EV; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ
2

TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग
3

क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…
4

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

St Bus News : एसटीसमोरील आर्थिक संकट गडद! राजस्थानप्रमाणे करसवलत द्या; डिझेल दरवाढीवरून एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

May 15, 2026 | 11:53 AM
लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

May 15, 2026 | 11:49 AM
Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार

May 15, 2026 | 11:47 AM
Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

May 15, 2026 | 11:39 AM
Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

May 15, 2026 | 11:39 AM
Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

Wealth Signs: वयाच्या 30 नंतर चमकते या महिलांचे नशीब, ‘हे’ संकेत मानले जातात शुभ

May 15, 2026 | 11:30 AM
NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

NTA Exam 2026: 21 जूनला परीक्षा; अ‍ॅडमिट कार्ड जारी होण्याची शक्यता कधी? NTA ने दिली महत्त्वाची माहिती

May 15, 2026 | 11:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM