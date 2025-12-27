Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘या’ Hybrid Car ची इतर मॉडेल्सना धडकी! फुल टॅंकवर 1200 किमी अंतर करते पार आणि मायलेज एकदम दमदार

आज आपण अशा एका लोकप्रिय हायब्रीड कारबद्दल जाणून घेऊयात, जी 27 km पेक्षा जास्त मायलेज तर देतेच. मात्र, याशिवाय ती फुल टॅंकवर 1200 किमीपर्यंत धावू शकते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 10:01 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात हायब्रीड कार्सना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद
  • या सेगमेंटमध्ये Maruti Grand Vitara चा दबदबा
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये अनेक हायब्रिड कार उपलब्ध आहेत, ज्यांना ग्राहकांकडून चांगली मागणी मिळतेय. मात्र, या सेगमेंटमध्ये Maruti Grand Vitara चा एक वेगळाच दबदबा पाहायला मिळतो. हायब्रिड कारची खास गोष्ट म्हणजे त्या पेट्रोल आणि बॅटरी दोन्हीवर चालतात.

मारुती ग्रँड विटारा जागतिक हायब्रिड मायलेज रँकिंगमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. ग्रँड विटाराचे हायब्रिड व्हेरिएंट 116 एचपी, 1.5-लिटर पेट्रोल-हायब्रिड पॉवरट्रेन आहे. कंपनीचा दावा आहे की त्यासाठी 27.97 किमी प्रति लिटर मायलेज आहे. ती पूर्ण टँकवर 1200 किमी पर्यंत देखील धावते. चला या कारबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

‘या’ चिनी टेक कंपनीच्या इनोव्हेशनला मानला बॉस! डेव्हलप केली अशी बॅटरी जी देईल 3000 किमी रेंज

फीचर्स

मारुती सुझुकी आणि टोयोटाने एकत्रितपणे Hyryder आणि ग्रँड विटारा डेव्हलप केली आहे. हायराइडरप्रमाणेच, ग्रँड विटारामध्ये देखील माईल्ड-हायब्रिड पॉवरट्रेन आहे. हे 1462 सीसी K15 इंजिन आहे जे 6000 RPM वर अंदाजे 100 bhp आणि 4400 RPM वर 135 Nm टॉर्क निर्माण करते. यात माईल्ड हायब्रीड सिस्टम आहे आणि 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिकसह जोडलेले आहे. हे पॉवरट्रेन AWD पर्याय देणारे एकमेव इंजिन आहे. ही त्याच्या सेगमेंटमधील सर्वात इंधन-कार्यक्षम कार देखील आहे.

मारुती ग्रँड विटारा मधील हायब्रिड इंजिन तंत्रज्ञान

मारुती ग्रँड विटारामध्ये हायब्रिड इंजिन देण्यात आले आहे. हायब्रिड कारमध्ये दोन वेगवेगळ्या मोटर्सचा वापर केला जातो. यामध्ये पहिली मोटर म्हणजे पेट्रोल इंजिन, जे सामान्य इंधनावर चालणाऱ्या कारप्रमाणे कार्य करते. दुसरी मोटर ही इलेक्ट्रिक मोटर असते, जी आपल्याला इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पाहायला मिळते. या दोन्ही इंजिन्सची शक्ती एकत्रितपणे कार चालवण्यासाठी वापरली जाते.

पहिल्यांदाच Mahindra XUV 7XO मध्ये मिळणार ‘हे’ खास फीचर्स, ‘या’ दिवशी पहिली झलक येणार समोर

जेव्हा कार पेट्रोल इंजिनवर चालते, तेव्हा त्याच वेळी बॅटरीलाही ऊर्जा मिळते आणि ती आपोआप चार्ज होते. गरज भासल्यास ही बॅटरी अतिरिक्त पॉवर देण्यासाठी इंजिनप्रमाणे काम करते.

ग्रँड विटारामध्ये EV मोडचाही पर्याय उपलब्ध आहे. EV मोडमध्ये कार पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोटरच्या सहाय्याने चालते. बॅटरी इलेक्ट्रिक मोटरला एनर्जी पुरवते आणि इलेक्ट्रिक मोटर चाकांना शक्ती देते. ही प्रक्रिया पूर्णपणे शांतपणे होते, त्यामुळे कोणताही आवाज होत नाही.

हायब्रिड मोडमध्ये मात्र कारचे पेट्रोल इंजिन इलेक्ट्रिक जनरेटरप्रमाणे काम करते, तर इलेक्ट्रिक मोटर गाडीच्या चाकांना चालना देते.

Published On: Dec 27, 2025 | 10:01 PM

