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भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात ‘अवजड उद्योग मंत्रालयाची’ काय भूमिका असते? Ministry Of Heavy Industries; Automobile Sector

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:12 PM IST
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सारांश

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल मार्केटपैकी एक आहे. दुचाकी, चारचाकी, व्यावसायिक वाहने, इलेक्ट्रिक वाहने तसेच ऑटो पार्ट्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. या प्रगतीमागे केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात ‘अवजड उद्योग मंत्रालयाची’ काय भूमिका असते? Ministry Of Heavy Industries; Automobile Sector
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विस्तार

अवजड उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) हे देशातील वाहन उद्योगाच्या विकासासाठी धोरणे तयार करणे, उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी काम करते. मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध प्रोत्साहन योजना राबवल्या जातात, ज्यामुळे भारतीय तसेच परदेशी वाहन उत्पादक कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास चालना मिळते.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारासाठी मंत्रालयाने ‘फेम इंडिया’ (FAME India) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, कार आणि बसेस खरेदीसाठी अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरात वाढ झाली असून प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

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याशिवाय ‘पीएलआय’ (Production Linked Incentive) योजनेद्वारे प्रगत ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञान आणि ऑटो कंपोनंट्स उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास, रोजगार निर्मितीस आणि निर्यातीस चालना मिळत आहे. वाहन उद्योगातील संशोधन व विकासासाठीही मंत्रालय विविध उपक्रम राबवते.

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वाहन उत्पादनात गुणवत्ता, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन होण्यासाठी उद्योगांशी समन्वय साधण्याचे कामही मंत्रालय करते. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कौशल्य विकास, तांत्रिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही मंत्रालय पाठबळ देते. टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती सुझुकी यांसारख्या कंपन्यांच्या अनेक प्रकल्पांना सरकारी धोरणांचा लाभ झाला आहे.

एकूणच, भारतीय वाहन उद्योगाच्या वाढीमध्ये अवजड उद्योग मंत्रालय हे धोरणात्मक मार्गदर्शक म्हणून कार्य करते. उत्पादन वाढ, हरित वाहतूक, तंत्रज्ञान विकास आणि रोजगार निर्मिती या सर्व बाबींमध्ये मंत्रालयाचे योगदान महत्त्वाचे असून भारताला जागतिक वाहन उत्पादन केंद्र बनविण्यात त्याची भूमिका निर्णायक ठरत आहे.

 

Web Title: Ministry of heavy industries role in automobile sector

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:11 PM

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