  • Uk Festival Of Power Homemade Steam Powered Motorcycle Reaching 310 Kmph Speed In 5 Seconds Ready In 6 Years

Motorcycle: आई शपथ! घरी बनवली पाण्यावर बनवणारी बाईक, 5 सेकंदात 310 kmph कमालीचा वेग, 6 वर्षात तयार

Motorcycle: युकेच्या 'फेस्टिव्हल ऑफ पॉवर'मध्ये एक अनोखे दृश्य पाहायला मिळाले. ही पेट्रोल किंवा इलेक्ट्रिक बाईक नसून, वाफेवर चालणारी एक मोटारसायकल होती, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटतंय, पहा वैशिष्ट्ये

Updated On: May 01, 2026 | 03:03 PM
Force Of Nature Motocycle कमालीचे वैशिष्ट्य (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Force Of Nature Motocycle कमालीचे वैशिष्ट्य (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • वाफेवर चालणारी मोटरसायकल
  • कुठे आणि कधी तयार झाली 
  • काय आहे वैशिष्ट्य 
जगात असंख्य सुपरबाईक्स आहेत, ज्या त्यांच्या विजेच्या वेगासाठी ओळखल्या जातात. त्या डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच विजेचा वेग गाठू शकतात. पण, आज आम्ही तुम्हाला एका अशा अनोख्या मोटरसायकलविषयी सांगणार आहोत, जी पेट्रोलवर नाही, तर पाण्यावर चालते. ही निसर्गाची एक शक्ती आहे, जी वाफेच्या इंजिनवर चालते. विशेष गोष्ट म्हणजे, ही मोटरसायकल कोणत्याही मोठ्या कंपनीने नाही, तर एका पती-पत्नीने घरी बनवली आहे. या मोटरसायकलने युकेच्या ‘फेस्टिव्हल ऑफ पॉवर’मध्ये आपल्या या वैशिष्ट्याने सर्वांना चकित केले आहे. या बाईकने ताशी ३१० किलोमीटर वेगाने सुमारे ४०० मीटर (पाव मैल) अंतर केवळ ५.५०३ सेकंदात पार केले. चला, या अनोख्या मोटरसायकलची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया.

विक्रम मोडणारी कामगिरी

  • या मोटरसायकलची कामगिरी इतकी प्रभावी होती की तिने जगातील सर्वात वेगवान पेट्रोल मोटरसायकललाही मागे टाकले
  • ही मोटरसायकल आता जगातील सर्वात वेगवान मोटरसायकलच्या यादीत सामील झाली आहे. ती फक्त एरिक टेबुलच्या रॉकेट मोटरसायकलच्या (४.९७ सेकंद) मागे आहे
  • याने केवळ ३.२५८ सेकंदात ताशी ३३७ किलोमीटरचा वेग गाठला.
घरगुती कार्यशाळेत बनवलेली

इंटरेस्टिंग इंजिनिअरिंग अहवालानुसार (संदर्भ), ही मोटरसायकल कोणत्याही मोठ्या कंपनीने नव्हे, तर ६२ वर्षीय ग्रॅहम साइक्स आणि त्यांची पत्नी डायन यांनी बनवली आहे. त्यांनी ती त्यांच्या घरगुती कार्यशाळेत बनवली. ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अंदाजे सहा वर्षे लागली.

ही मोटरसायकल कशी काम करते?

  • या बाईकचे इंजिन इतर कोणत्याही इंजिनसारखे नाही. यात पिस्टन नाहीत, तर ते दाबावर चालते. ही बाईक पेट्रोल इंजिनने नव्हे, तर उकळते पाणी आणि वाफेने चालते
  • तापमान प्रणाली – सर्वप्रथम, ‘मदरशिप’ नावाच्या युनिटचा वापर करून बाईकमधील १२० लिटर पाणी अंदाजे २६०°C (५००°F) पर्यंत गरम केले जाते
  • अतिउष्ण पाणी – जेव्हा पाणी इतके गरम होते, तेव्हा ते स्टार्टिंग लाईनवर आणले जाते
  • बटण – रायडरने बटण दाबल्याबरोबर, दोन व्हॉल्व्ह उघडतात आणि एका नोझलमधून गरम पाणी बाहेर सोडले जाते
  • सोनिक बूम – सोडल्यावर, पाणी वाफेत रूपांतरित होते आणि १,६२० पट विस्तारते. यामुळे इतका शक्तिशाली जोर निर्माण होतो की बाईक रॉकेटप्रमाणे वेगाने पुढे जाते
  • पाण्याचा वापर – ही प्रणाली दर सेकंदाला अंदाजे ४० लिटर पाणी वापरते.
बाईकची रचना आणि बदल

असा वेग आणि दाब सहन करण्यासाठी बाईकमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. जसे की:

  • अधिक मजबूत फ्रेम – जास्त वेगात स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी बाईकची लांबी वाढवण्यात आली आहे
  • कार्बन बॉडी – हवेचा दाब कमी करण्यासाठी कार्बन फायबरचा वापर करण्यात आला आहे
  • सुरक्षा आणि नियंत्रण – वाफ बाहेर सोडण्यासाठी विशेष नायट्रोजन व्हॉल्व्ह बसवण्यात आले आहेत
  • सोनिक बूम – जेव्हा ही बाईक सुरू होते, तेव्हा सोनिक बूमसारखा मोठा स्फोट ऐकू येतो. बाईक चालू असताना, चालकाला ६ जी (Gs) दाबाचा अनुभव येतो, म्हणजेच चालकाला स्वतःच्या वजनाच्या सहापट दाब जाणवतो
काय आहेत आव्हाने 

तथापि, या मोटरसायकलमध्ये काही आव्हानेदेखील आहेत. शर्यतीचा वेग वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा पर्याय नाही. ग्रॅहम स्पष्ट करतात की, पॉवर एकतर पूर्णपणे चालू असते किंवा पूर्णपणे बंद असते, त्यात मधली स्थिती नसते. संघ आता बाईकमध्ये आणखी सुधारणा करत आहे. ४०० मीटरचे अंतर ५ सेकंदांपेक्षा कमी वेळेत पार करणे हे त्यांचे पुढील ध्येय आहे.

Published On: May 01, 2026 | 03:03 PM

