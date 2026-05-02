Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Hormuz Crisis America Sanctions On China Based Oil Terminal Over Iran Trade

Oil Politics : चीनला मोठा दणका! होर्मुझ संकटात इराणशी व्यापारामुळे अमेरिकेची थेट ॲक्शन; ‘या’ तेल कंपनीवर लादले निर्बंध

US Sactions on China Oil Terminal : इराणशी मैत्री चीनला चांगलीच भोवली आहे. इराणकडून कोट्यवधी रुपयांचे तेल खरेदी केल्याच्या आरोखाली अमेरिकेने एका तेल टर्मिनल कंपनीवर निर्बंध लादले आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 11:51 AM
US Sanctions on China Oil Terminal

Hormuz Crisis : चीनला मोठा दणका! इराणशी तेल व्यापारामुळे अमेरिकेची थेट ॲक्शन; 'या' कंपनीवर लादले निर्बंध (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेची चीनवर थेट ॲक्शन
  • इराणकडून तेल खरेदीमुळे कंपनीवर लादले निर्बंध
  • अमेरिका-चीनमध्ये वादाची ठिणगी?
US China Oil Terminal Sanctions : वॉशिंग्टन/बीजिंग : सध्या जागतिक राजकारणात होर्मुझची सामुद्रधुनी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. अमेरिकेचा इराणी जहाजांच्या नाकेबंदीमुळे आणि त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंधामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने इराणशी व्यापारामुळे चीनविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. चीन(China) च्या एका मोठ्या तेल टर्मिनलवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामुळे दोन्ही देशांत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

US China Tension : इराणशी मैत्री चीनला भोवणार? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ट्रम्प यांचा ‘तो’ मास्टरप्लॅन अन् ड्रॅगनची उडाली झोप

अमेरिकेची चीनविरोधात मोठी कारवाई

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनमधील किंगदाओ हैये या पेट्रोलियम टर्मिनल ऑपरेटवर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, चीनच्या या कंपनीने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून इराणकडून कोट्यावधी बॅरल प्रतिबंधित कच्चे तेल आयात केले आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय ब्रिटनमधील थ्राइविंग टाइम्स इंटरनॅशनल आणि हॉंगकॉंगची ऑनबोर्ड शिप मॅनेजमेंट लिमिटेड या दोन जहाज व्यवस्थापन कंपन्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

टॅक्स दिला नाही तर… – अमेरिका (America)

अमेरिकेने, इराणशी व्यापार करणाऱ्या इतर देशांनाही कडक इशारा दिला आहे. होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनी पार करण्यासाठी कोणत्याही देशाने इराणला टोल दिल्यास त्यांच्यावरही कठोर निर्बंध लादले जातील, असे म्हटले आहे. इराण (Iran) होर्मुझचा वापर बेकायदेशीरपणे करत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.

या मार्गावर इराणचा अवैध तेल व्यापार सुरु असून त्यातून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर दहशतवाद पसरवण्यासाठी केला जातो असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. यासाठीच हे निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. या निर्बंधात केवळ तेल कंपन्याच नव्हे, तर इराणला परकीय चलन व्यवहारात मदत करणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.

जागतिक परिणाम

सध्या अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. यामुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारी तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. ज्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. इराणवरील निर्बंधामुळे आधीच जागतिक बाजारपेठेत इंधन दर गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थिती चीनविरोधात केलेली कारवाई काय वळण घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे.

US Tariffs : ट्रम्प यांचा युरोपवर ‘टॅरिफ वॉर’! ‘या’ वस्तूंवर २५% टॅरिफ लादल्याने EU संतप्त, व्यापार युद्ध भडकणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने चीनच्या कंपनीवर काय कारवाई केली आणि का?

    Ans: अमेरिकेने चीनवर गंभीर आरोप केले आहेत. चीनची कंपनी किंगदाओ हैये इराणकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित कच्चे तेल आयात करत आहे. यातून मिळणाऱ्या पैशातून इराण दहशतवादी कायवाया आणि प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. यामुळे अमेरिकेने चीनच्या कंपनीवर निर्बंध लादले आहेत.

  • Que: होर्मुझबद्दल अमेरिकेने काय इशारा दिला आहे?

    Ans: अमेरिकेने म्हटले आहे की, होर्मुझमधून जाणाऱ्या कोणत्याही देशांच्या जहाजांनी इराणला टोल दिल्यास त्यांनाही गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

Web Title: Hormuz crisis america sanctions on china based oil terminal over iran trade

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
1

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
2

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
3

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
4

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM