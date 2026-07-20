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Weather Update : मान्सूनचा रौद्रावतार कायम; 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:15 PM IST
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सारांश

20 ते 26 जुलैदरम्यान देशभरात मुसळधार पावसाचा महाअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. डोंगराळ भागात मोठे नुकसान झाल्यानंतर आता मैदानी भागातही अतिवृष्टी, पूर आणि जलभरावाचा धोका वाढल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

मान्सूनचा रौद्रावतार कायम; 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता

मान्सूनचा रौद्रावतार कायम; 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता

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विस्तार
  • मान्सूनचा रौद्रावतार कायम
  • 20 ते 26 जुलैदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता
  • आयटीबीपी कॅम्पही वाहून गेला
IMD Weather Update News Marathi : देशातील अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तापमान लक्षणीयरीत्या खाली आले आहे. परिणामी, लोकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. आता हवामान विभागाने पुढील ६-७ दिवस देशाच्या अनेक भागांमध्ये मान्सून सक्रिय राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज, २० जुलै रोजी देशातील १७ राज्यांमध्ये हलक्या ते मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी ६० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहू शकतो. अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, भूस्खलन आणि सखल भागांमध्ये पूर येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

यामध्ये हिमाचल प्रदेशपासून जम्मू आणि काश्मीरपर्यंत ढगफुटीमुळे महापूर आला आहे. पुराच्या पाण्यात वाहने वाहून गेली आहेत, घरे पाण्याखाली गेली आहेत आणि रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांनी यापूर्वी असे भीषण दृश्य कधीही पाहिले नव्हते. जम्मू आणि काश्मीरला निसर्गाचा जोरदार तडाखा बसला आहे, ज्यामुळे लोक आक्रोश करत आहेत. ढगफुटीनंतर राजौरी, पूंछ आणि किश्तवारमध्ये अचानक पूर आला. संपूर्ण भूदृश्य मोठ्या प्रमाणात बदलले.

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रात्रीच्या वेळी पूर

राजौरीमध्ये डोंगरातील ढगफुटीमुळे मृत्यूचा पूर आला होता. पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास स्थानिक झोपलेले असताना पुराचा तडाखा बसला. राजौरीच्या बेला भागातील बसस्थानक पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. स्थानिकांच्या दाव्यानुसार २५० वाहने वाहून गेली. मुसळधार पावसामुळे काही वाहने पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली पुरामुळे वाहनांचे ढिग एकमेकांवर होते. जणू कोणीतरी ही वाहने क्रेनने उचलून एकमेकांवर टाकली आहेत, असे दिसत होते. पण हा निसर्गाच्या प्रकोपाचा पुरावा नाही. पूर आला आणि त्याने क्षणात वाहनांचा चक्काचूर केला. जवळपास १५ फूट उंच असलेल्या पुराच्या लाटांनी सर्व काही वाहून नेले. ढगफुटीनंतर आलेल्या महापुराने प्रचंड विध्वंस घडवला आहे. सिमेंटची घरेसुद्धा गवताच्या काड्यांप्रमाणे कोसळली. पुराच्या पाण्याने घरे, बाजारपेठा आणि सखल भाग पाण्याखाली गेले. लष्कराला बचाव कार्याची जबाबदारी घ्यावी लागली. पूंछे येथील नदीच्या काठावर अडकलेल्या दोन लोकांना सुमारे दोन तासांनंतर वाचवण्यात आले.

पुरात ११ जणांचा मृत्यू

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ढगफुटीनंतर आलेल्या पुरात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून, सुमारे २० जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. वाचलेल्यांना वाचवण्यासाठी मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. हिमाचल प्रदेशही हवामानाच्या कोपापासून वाचला. किन्नौरमध्येही निसर्गाने हाहाकार माजवला. किन्नौरमधील लिप्पा गावाला जोडणारा एकमेव मुख्य पूल अचानक आलेल्या पुरामुळे वाहून गेला. अचानक आलेला पूर आणि भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग ५०५ बंद करण्यात आला.

आयटीबीपी कॅम्पही वाहून गेला

किन्नौरच्या मस्तरंग परिसरात ढगफुटीमुळे नाल्यात आलेल्या अचानक पुरामुळे आयटीबीपीचा एक कॅम्प वाहून गेला. हिमाचल प्रदेशवरील धोका अजूनही टळलेला नाही. हवामान विभागाने राज्यात २४ जुलैपर्यंत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. काही भागांमध्ये रेड अलर्ट, तर इतर भागांमध्ये ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मीर असो वा हिमाचल प्रदेश, ही डोंगराळ राज्ये मान्सूनच्या ऋतूत आहेत आणि येत्या काही दिवसांत दिलासा मिळण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.

देशभरात मुसळधार पावसाने हाहाकार

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, केवळ जम्मू आणि काश्मीरमध्येच नव्हे, तर उर्वरित देशातही हवामानात मोठे बदल होणार आहेत. या आठवड्यात, २० जुलै ते २६ जुलै दरम्यान, मान्सून जोरदार पुनरागमन करत आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र आणि मान्सूनच्या द्रोणीच्या पुनरागमनामुळे देशाच्या बहुतांश भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

गेल्या १५ दिवसांपासून उत्तर आणि मध्य भारतात सुरू असलेला कोरडा आणि दमट उन्हाळा या आठवड्यात संपणार आहे. हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला आहे की, या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वत्र पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पाऊस सुरू होईल. या सततच्या पावसामुळे तापमानात लक्षणीय घट होईल आणि मैदानी प्रदेशात थंडगार वाऱ्याची झुळूक येईल.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडणार

हवामान खात्यानुसार, या आठवड्यात पूर्व आणि ईशान्य भारतात मान्सूनची जोरदार सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मान्सूनच्या पुनरुज्जीवनाचे हे मुख्य केंद्र असेल. २० ते २२ जुलै दरम्यान आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मुसळधार पावसामुळे काही भागांमध्ये पूर आणि भूस्खलन होण्याचीही शक्यता आहे. या आठवड्यात देशाच्या किनारपट्टीच्या भागात पावसाची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई आणि कोकण प्रदेश, किनारपट्टीवरील कर्नाटक आणि केरळमध्ये पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढेल. गुजरातच्या काही भागांमध्ये मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता असून, त्यामुळे शेतीकामांना मदत होईल.

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दिल्ली-एनसीआरमध्येही मुसळधार पाऊस पडेल. दिल्ली-एनसीआरच्या बाबतीत, २० जुलै ते २६ जुलै हा आठवडा हवामानासाठी महत्त्वाचा ठरेल. आकाश ढगाळ राहील आणि अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस पडेल. पावसाचा पसारा डोंगराळ भागांपासून मैदानी प्रदेशांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पसरेल. पावसासोबत सोसाट्याचा वारा वाहील, ज्यामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळेल. जर तुम्ही या आठवड्यात डोंगराळ भागात सहलीला जाण्याचा विचार करत असाल, तर स्थानिक हवामानाची माहिती नक्की तपासा.

Web Title: India monsoon mega alert 20 to 26 july heavy rain plains update

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Published On: Jul 20, 2026 | 04:15 PM

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