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लाँचपूर्वीच समोर आला निसान ‘टेक्टॉन’चा दमदार लूक; ‘या’ दिवशी होणार जागतिक एन्ट्री

Updated On: Jun 29, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

निसान कंपनी ९ जुलै २०२६ रोजी आपल्या नवीन 'टेक्टॉन' मिड-साईझ एसयूव्हीचे जागतिक अनावरण करणार असून, लाँचपूर्वीच या कारचे 'निसान पेट्रोल'पासून प्रेरित असलेले बोल्ड डिझाईन आणि फीचर्स स्पाय इमेजेसद्वारे समोर आले आहेत.

लाँचपूर्वीच समोर आला निसान ‘टेक्टॉन’चा दमदार लूक; ‘या’ दिवशी होणार जागतिक एन्ट्री
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विस्तार

निसान कंपनी भारतीय बाजारपेठेत आपली नवीन मिड-साईझ एसयूव्ही निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. येत्या ९ जुलै २०२६ रोजी या गाडीचे ग्लोबल डेब्यू होणार आहे. मात्र, लाँचिंगपूर्वीच या कारच्या प्रोडक्शन-स्पेक्ट मॉडेलचा मागचा भाग चाचणीदरम्यान कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. सोशल मीडियावरील नव्या स्पाय इमेजेसमुळे या एसयूव्हीच्या डिझाइनबद्दल अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत.

कसा आहे मागचा लूक?

नव्या स्पाय इमेजेसमध्ये टेक्टॉनचे प्रोडक्शन-रेडी एलईडी टेल लॅम्प्स, रिअर ग्लास, रूफ रेल्स, रिअर वायपर आणि बंपर इन्सर्ट्स स्पष्टपणे दिसत आहेत. गाडीच्या मागील विंडशील्डच्या खाली एक रुंद काळ्या रंगाची पट्टी दिली आहे, ज्याच्या मध्यभागी निसानचा लोगो आहे. संपूर्ण टेलगेटवर धावणारी एक बारीक एलईडी लाईट स्ट्रिप दोन्ही बाजूंच्या टेल लॅम्प्सना जोडते. कडेला असलेले मुख्य टेल लॅम्प्स आयताकृती असून, त्यामुळे गाडीला मागून एक रुंद आणि बोल्ड लूक मिळतो. नंबर प्लेटच्या खाली मोठ्या अक्षरांमध्ये ‘TEKTON’ असे नाव लिहिलेले आहे. मागील बंपरला जाड काळी क्लॅडिंग आणि सिल्व्हर फिनिशिंग देण्यात आली असून, गाडीला एक मस्क्युलर आणि सरळ स्टान्स मिळतो.

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फ्रंट डिझाईन

निसानने यापूर्वीच काही टीझर्सद्वारे टेक्टॉनचा पुढचा भाग दाखवला आहे. गाडीच्या बोनेटच्या कडेवर ‘TEKTON’ अक्षरे, रुंद ग्रिल, रेड एक्सेंट स्ट्रिप, आयताकृती एलईडी हेडलाइट्स, व्हर्टिकल डीआरएल्स आणि मोठे साईड मिरर्स देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या एसयूव्हीचे डिझाईन निसानच्या जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेल्या ‘निसान पेट्रोल’ (Nissan Patrol) या प्रीमियम एसयूव्हीवरून प्रेरित आहे.

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प्लॅटफॉर्म आणि इंजिन पर्याय

निसान टेक्टॉन ही ५-सीटर एसयूव्ही कंपनीच्या भारतीय लाईनअपमध्ये मॅग्नाईट आणि ग्रॅव्हाईटच्या वरच्या सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल. ही गाडी नवीन रेनॉल्ट डस्टर च्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल, परंतु निसानने याला डस्टरपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि अधिक बॉक्सी लूक दिला आहे. यामध्ये डस्टरसारखेच टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळण्याची शक्यता असून, हायब्रिड व्हेरिएंटबद्दल अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

स्पर्धा आणि स्पर्धात्मकता

भारतीय बाजारपेठेत आल्यानंतर निसान टेक्टॉनची थेट स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुती ग्रँड विटारा, टोयोटा हायरायडर, होंडा एलिव्हेट, स्कोडा कुशाक आणि फोक्सवॅगन तैगुन यांसारख्या प्रस्थापित गाड्यांशी होईल. ग्रॅव्हाईटच्या लाँचिंगनंतर निसानची ही भारतातील दुसरी मोठी गाडी असेल.

Web Title: Nissan tekton look came forward automobile news marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 03:40 PM

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