Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ola Uber चा बाजार उठवण्यासाठी आली Bharat Taxi! किती असेल भाडं? जाणून घ्या

1 जानेवारी 2026 पासून देशाच्या राजधानीत भारत सरकारची कॅब सर्व्हिस म्हणजेच भारत टॅक्सीची सेवा सुरु झाली आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:52 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • देशाच्या राजधानीत Bharat Taxi ला सुरुवात
  • प्रवाशांना योग्य भाडे देता येणार
  • दिल्लीच्या रस्त्यांवर सुरु सरकारी कॅब सेवा
अनेकदा आपल्याला तक्रार ऐकायला मिळते की ओला आणि उबर सारख्या कॅब सर्व्हिस देणारे ॲप ग्राहकांकडून जास्त भाडे घेतात. तसेच, भाड्यातील योग्य हिस्सा ड्रायव्हरला सुद्धा मिळत नाही. जेणेकरून ते देखील त्रस्त असतात. म्हणूनच आता केंद्रीय सरकारने त्यांची सरकारी कॅब सर्व्हिस, Bharat Taxi सुरु केली आहे.

1 जानेवारी 2026 पासून राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर नवीन सरकारी कॅब सेवा, भारत टॅक्सी सुरू केली गेली आहे. ही सेवा एका नवीन सहकारी प्लॅटफॉर्मने सुरू केली आहे. भारत टॅक्सीचे उद्दिष्ट परवडणारे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवास प्रदान करणे आहे. या सेवेतील सर्वात मोठा फरक म्हणजे या सर्व्हिसमधून तुम्हाला अधिकचे भाडे द्यावे लागणार नाही.

HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा

भारत टॅक्सीला जगातील सर्वात मोठे ड्रायव्हर-मालकीचे नेटवर्क म्हणून सादर केले गेले आहे. राष्ट्रीय राजधानीत या प्लॅटफॉर्मवर 56000 हून अधिक ड्रायव्हर्स रजिस्टर झाले आहेत. मात्र, ही कॅब सेवा अजून तरी देशभरात लागू केलेली नाही.

भारत टॅक्सी ॲप कसे डाउनलोड करावे?

या सेवेसाठी बुकिंग भारत टॅक्सी मोबाईल ॲपद्वारे करता येते. रायडर्स आणि ड्रायव्हर्स दोघेही हे ॲप प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून सोप्या चरणांमध्ये डाउनलोड करू शकतात. जर तुम्ही रायडर असाल तर तुम्हाला कॅब सेवेसाठी रायडर ॲप डाउनलोड करावे लागेल, तर ड्रायव्हर्सना Driver App डाउनलोड करावे लागेल.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की भारत टॅक्सीने फक्त सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडने जारी केलेले ॲप डाउनलोड करावे. युझर्स नॉन-एसी कॅब, एसी कॅब, बाईक टॅक्सी, अ‍ॅस्ट्रा लार्ज (एक्सएल) कॅब, भारत ट्रान्झिट आणि यापैकी कोणत्याही सर्व्हिस निवडू शकतात.

Renault झाली मालामाल! December 2025 च्या विक्रीत जबरदस्त वाढ, जाणून घ्या Sales Report

ड्रायव्हर्सना किती फायदा होणार?

ओला आणि उबरमधील ड्रायव्हर्सना कमिशन द्यावे लागते. मात्र, जर भारत टॅक्सी सेवा कमी किंवा शून्य कमिशन देत असेल, तर ड्रायव्हर्सना प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होण्यास अधिक रस असू शकतो. यामुळे ड्रायव्हर्सची संख्या वाढेल आणि सर्व्हिसचा वेगही वाढेल. टॅक्सी कोऑपरेटिव्हच्या मते, या प्लॅटफॉर्मवरील ड्रायव्हर्सना ग्राहकांनी केलेले पूर्ण पेमेंट मिळेल. ड्रायव्हर्सना भाड्याच्या 80% पेक्षा जास्त रक्कम मिळेल, ज्यामुळे त्यांना चांगला नफा मिळेल.

Web Title: Ola uber rival bharat taxi is started in new year 2026 in delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल
1

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार
2

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
3

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
4

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Jan 21, 2026 | 07:08 PM
Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Jan 21, 2026 | 07:02 PM
IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

Jan 21, 2026 | 06:33 PM
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM
डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Jan 21, 2026 | 06:28 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM