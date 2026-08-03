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थार, स्कॉर्पिओ आणि फॉर्च्यूनरचे कस्टम मॉडिफिकेशन्स करायचे आहेत? ‘हे’ आहेत ट्रेंडिंग डिझाईन्स! आत्ताच पाहून घ्या

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:53 PM IST
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सारांश

थार, स्कॉर्पिओ आणि फॉर्च्यूनर रस्त्यावर सगळ्यांचं लक्ष वेधतात, पण या गाड्यांना अधिक आक्रमक व 'गँगस्टर' लूक कसा मिळतोय माहितीये? थारचा डार्क नाइट लूक, स्कॉर्पिओचं स्टारलाइट केबिन आणि फॉर्च्यूनरचं लेजेंडर किट सध्या धुमाकूळ घालतंय! नक्की असे कोणते हटके बदल यात केले जात आहेत? चला, जाणून घेऊया!

थार, स्कॉर्पिओ आणि फॉर्च्यूनरचे कस्टम मॉडिफिकेशन्स करायचे आहेत? ‘हे’ आहेत ट्रेंडिंग डिझाईन्स! आत्ताच पाहून घ्या
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विस्तार
  • थारसाठी ‘डार्क नाइट’ मॅट फिनिश, ऑफ-रोड अलॉय व्हील्स आणि अँग्री-बर्ड ग्रिल डिझाईन्स सध्या प्रचंड लोकप्रिय आहेत.
  • स्कॉर्पिओमध्ये लक्झरी लेदर इंटिरिअर, स्टारलाइट हेडलाईनर आणि मस्क्युलर बॉडी किट्सचा ट्रेंड वेगाने वाढताना दिसत आहे.
  • फॉर्च्यूनरसाठी लेजेंडर किट कन्व्हर्जन आणि स्पोर्टी ‘क्रोम-डिलीट’ डिझाईन्सला गाड्यांच्या शौकिनांकडून सर्वाधिक पसंती मिळत आहे.

भारतीय रस्त्यांवर महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पिओ आणि टोयोटा फॉर्च्यूनर या तिन्ही गाड्यांचा एक वेगळाच दरारा आहे. पण जर तुम्हाला तुमची गाडी गर्दीतही उठून दिसावी असं वाटत असेल, तर ‘कस्टम मॉडिफिकेशन’ हा उत्तम पर्याय आहे. सध्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये या गाड्यांसाठी कोणते डिझाईन्स ट्रेंड करत आहेत, ते जाणून घेऊया.

१. महिंद्रा थार: रग्ड ऑफ-रोडिंग अँड डार्क लूक

ऑफ रोडींगच्या राज्यात थारची गणना फार मोठ्या स्तरावर होते हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सध्या थारसाठी ‘डार्क नाइट’ थीम खूप प्रसिद्ध आहे.

  • मॅट फिनिश आणि ऑल-ब्लॅक थीम: गाडीला मॅट ब्लॅक रॅप किंवा पेंट देऊन पूर्णपणे ‘गँगस्टर लूक’ दिला जातो.
  • आफ्टरमार्केट ग्रिल आणि एलईडी लाईट्स: कस्टम ७-स्लॉट किंवा अँग्री-बर्ड स्टाइल ग्रिल आणि ल्युमिनस एल-ई-डी हेडलाइट्स थारचा पुढचा भाग अधिक आक्रमक बनवतात.
  • मॉन्स्टर टायर्स: १८ ते २० इंचांचे ऑफ-रोड अलॉय व्हील्स आणि ऑल-टेरेन (A/T) टायर्स या गाडीचा स्टॅन्स अधिक उंच करतात.
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२. महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन: मॉडर्न आणि मस्क्युलर

स्कॉर्पिओ-एन मध्ये सध्या ‘रफ अँड टफ’ सोबतच ‘लक्झरी’चा मेळ घालणारे डिझाईन्स ट्रेंडिंग आहेत.

  • बॉडी किट्स आणि रुफ रॅक्स: कस्टम फ्रंट आणि रिअर बंपर गार्ड्समुळे गाडीला बोल्ड लूक मिळतो.
  • कस्टम लेदर इंटिरिअर: आतल्या बाजूला टॅन, बेज किंवा कार्बन फायबर फिनिशिंगसह प्रीमियम लेदर सीट्स वापरल्या जात आहेत.
  • अॅम्बियंट लाईटिंग: गाडीच्या केबिनमध्ये ‘रॉल्स रॉयस’ स्टाइल स्टारलाइट हेडलाईनर किंवा मल्टी-कलर ॲम्बियंट लाईटिंग सध्या प्रचंड लोकप्रिय आहे.
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३. टोयोटा फॉर्च्यूनर: लेजेंडर अँड व्हेनम लूक

फॉर्च्यूनरच्या मालकांमध्ये ‘लेजेंडर बॉडी किट’ आणि ‘ब्लॅक हॉक’ एडिशनची मोठी क्रेझ आहे.

  • कन्व्हर्जन किट्स: जुन्या किंवा साध्या फॉर्च्यूनरला लेजेंडर किंवा ग्रॅझिया चे फ्रंट ग्रिल, बंपर आणि ट्रान्सक्झिल लाईट्स लावून पूर्णपणे नवीन लूक दिला जातो.
  • क्रोम डिलीट: गाडीवरील संपूर्ण क्रोम चकाकणारे भाग काढून तिथे ग्लॉसी ब्लॅक किंवा कार्बन फायबर रॅप वापरला जातो, ज्यामुळे गाडीला ‘स्पिरिटेड अँड एव्हिल’ लूक मिळतो.
काळजी घ्या..

मॉडिफिकेशन करताना आरटीओ च्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गाडीचे मूळ स्ट्रक्चर किंवा लायटिंग कायदेशीर मर्यादेतच मॉडिफाय करा, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:53 PM

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