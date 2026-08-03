थार, स्कॉर्पिओ आणि फॉर्च्यूनरचे कस्टम मॉडिफिकेशन्स करायचे आहेत? ‘हे’ आहेत ट्रेंडिंग डिझाईन्स! आत्ताच पाहून घ्या

भारतीय रस्त्यांवर महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पिओ आणि टोयोटा फॉर्च्यूनर या तिन्ही गाड्यांचा एक वेगळाच दरारा आहे. पण जर तुम्हाला तुमची गाडी गर्दीतही उठून दिसावी असं वाटत असेल, तर ‘कस्टम मॉडिफिकेशन’ हा उत्तम पर्याय आहे. सध्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये या गाड्यांसाठी कोणते डिझाईन्स ट्रेंड करत आहेत, ते जाणून घेऊया.
१. महिंद्रा थार: रग्ड ऑफ-रोडिंग अँड डार्क लूक
ऑफ रोडींगच्या राज्यात थारची गणना फार मोठ्या स्तरावर होते हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सध्या थारसाठी ‘डार्क नाइट’ थीम खूप प्रसिद्ध आहे.
२. महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन: मॉडर्न आणि मस्क्युलर
स्कॉर्पिओ-एन मध्ये सध्या ‘रफ अँड टफ’ सोबतच ‘लक्झरी’चा मेळ घालणारे डिझाईन्स ट्रेंडिंग आहेत.
३. टोयोटा फॉर्च्यूनर: लेजेंडर अँड व्हेनम लूक
फॉर्च्यूनरच्या मालकांमध्ये ‘लेजेंडर बॉडी किट’ आणि ‘ब्लॅक हॉक’ एडिशनची मोठी क्रेझ आहे.
मॉडिफिकेशन करताना आरटीओ च्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गाडीचे मूळ स्ट्रक्चर किंवा लायटिंग कायदेशीर मर्यादेतच मॉडिफाय करा, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.