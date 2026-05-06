‘आम्हाला अंधारात ठेवलं’! IPL Final अहमदाबादला हलवल्याने KSCA चा बीसीसीआयवर वार

IPL 2026 Playoff Schedule: आयपीएलचा महासंग्राम सुरू होऊन महिना होऊन गेला आहे. स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात येऊन दाखल झाली आहे. त्यातच आता प्ले ऑफचे सामने कुठे आणि किती तारखेला होणार आहेत, याचे वेळापत्रक समोर आले आहे. दरम्यान बीसीसीआयने बंगळुरू येथे होणार आयपीएलचा अंतिम सामना आता अहमदाबादला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना बंगळुरू ऐवजी अहमदाबादला होणार आहे. बीसीसीआयने शेवटच्या क्षणी बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमकडून फायनलचे यजमानपद काढून ते अहमदाबादला दिल्याने कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय घेताना आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नसल्याचे कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने म्हटले आहे.
आयपीएलचा अंतिम सामना बंगळुरू ऐवजी अहमदाबादला खेळवला जाणार आहे. या निर्णयावर केएससीएने नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही अंतिम सामन्याच्या तयारीसाठी पूर्णपणे सज्ज होतो. मात्र अचानक आमचे यजमानपद गेल्याचे समजले. बीसीसीआयने या बदलाबाबत आम्हाला कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती दिली नव्हती किंवा चर्चा केली नव्हती, असे कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनने सांगितले.
आयपीएलचा महासंग्राम सुरू होऊन महिना होऊन गेला आहे. स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात येऊन दाखल झाली आहे. त्यातच आता प्ले ऑफचे सामने कुठे आणि किती तारखेला होणार आहेत, याचे वेळापत्रक समोर आले आहे ते जाणून घेऊयात. बीसीसीआयने आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफ आणि फायनलच्या वेळापत्रकात मोठा बदल केला आहे. बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमकडून फायनलचे यजमानपद काढून घेण्यात आले आहे. आता आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामाचा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना बंगळुरूमध्ये नव्हे तर गुजरातच्या नरेंद्र मोदी स्टेडीयमवर होणार आहे. बीसीसीआयच्या माहितीनुसार, KSCA क्रिकेट असोसिएशन आणि प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या काही मागण्या बीसीसीआयच्या नियमावलीत बसू शकत नव्हत्या. त्यामुळे बीसीसीआयने शेवटच्या क्षणी बंगळुरूकडून अंतिम सामन्याचे यजमानपद काढून घेतले आणि अहमदाबादला दिले.
आयपीएल 2026 प्लेऑफचे संपूर्ण वेळापत्रक
|सामना
|तारीख
|ठिकाण
|शहर
|Qualifier 1
|26 मे 2026
|एचपीसीए स्टेडियम (HPCA Stadium)
|धर्मशाळा
|Eliminator
|27 मे 2026
|नवीन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
|मुल्लानपूर (चंदीगड)
|Qualifier 2
|29 मे 2026
|नवीन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
|मुल्लानपूर (चंदीगड)
|Final
|31 मे 2026
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम
|अहमदाबाद