झेप्टो, स्विगी, झोमॅटो  सारख्या डिलिव्हरी अॅप्सच्या यशामागील ‘स्कूटर क्रांती’ : ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा एक नवा अध्याय

भारतातील ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. आज ग्राहकांना किराणा, अन्नपदार्थ, औषधे किंवा दैनंदिन वापराच्या वस्तू काही मिनिटांत घरपोच मिळतात. या वेगवान सेवेमागे झेप्टो, स्विगी इन्स्टामार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या कंपन्यांचे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले तरी त्यांचे खरे बळ म्हणजे दुचाकी स्कूटर्स आहेत. त्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्र आणि डिलिव्हरी उद्योग यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होत आहेत.
शहरी भागातील अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि कमी वेळेत डिलिव्हरी करण्याची गरज लक्षात घेता स्कूटर्स हा सर्वात प्रभावी पर्याय ठरला आहे. कारच्या तुलनेत स्कूटर्स कमी इंधन खर्च करतात, देखभाल खर्चही कमी असतो आणि पार्किंगसाठी कमी जागा लागते. त्यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी त्या आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतात.
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भारतातील अनेक लोकप्रिय स्कूटर्स जसे की Honda Activa, TVS Jupiter, Suzuki Access 125 आणि इलेक्ट्रिक विभागातील Ather 450X किंवा Ola S1 यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या वाहनांची इंधन कार्यक्षमता, टिकाऊपणा आणि माल वाहून नेण्याची क्षमता डिलिव्हरी व्यवसायासाठी उपयुक्त ठरते.
विशेषतः क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या 10 ते 20 मिनिटांच्या डिलिव्हरी मॉडेलमध्ये स्कूटर्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. स्टोअर्समधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिलिव्हरी एजंटना जलद आणि विश्वासार्ह वाहनांची गरज असते. स्कूटर्समुळे कमी वेळेत अधिक ऑर्डर्स पूर्ण करता येतात, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या महसूल आणि ग्राहक समाधानावर होतो.
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याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे डिलिव्हरी क्षेत्रात नवीन परिवर्तन घडत आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक डिलिव्हरी भागीदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्सकडे वळत आहेत. यामुळे ऑपरेटिंग खर्च कमी होत असून कार्बन उत्सर्जनातही घट होत आहे.
एकूणच, स्कूटर्सनी डिलिव्हरी अॅप्सच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. आज त्या केवळ वाहतुकीचे साधन नसून क्विक कॉमर्स आणि ऑन-डिमांड अर्थव्यवस्थेच्या यशाचा महत्त्वाचा ऑटोमोबाईल घटक बनल्या आहेत. त्यामुळे भारतातील डिलिव्हरी उद्योगाच्या वाढीमध्ये स्कूटर क्षेत्राचा वाटा येणाऱ्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.