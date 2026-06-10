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भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

नीती आयोगाच्या २०२५ मधील अहवालानुसार, भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे ७.१ टक्के योगदान देतो. तसेच उत्पादन क्षेत्राच्या जवळपास ४९ टक्के वाटा या उद्योगाचा आहे. यामुळे हा उद्योग भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो.

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!
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विस्तार

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत ऑटोमोबाईल उद्योग हा सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. वाहननिर्मिती, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, विक्री, सेवा, दुरुस्ती, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात या सर्व घटकांमुळे हा उद्योग देशाच्या आर्थिक प्रगतीला मोठे योगदान देतो. भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या दुचाकी बाजारपेठांपैकी एक असून प्रवासी वाहन, व्यावसायिक वाहन आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनातही वेगाने प्रगती करत आहे.

नीती आयोगाच्या २०२५ मधील अहवालानुसार, भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे ७.१ टक्के योगदान देतो. तसेच उत्पादन क्षेत्राच्या (Manufacturing GDP) जवळपास ४९ टक्के वाटा या उद्योगाचा आहे. यामुळे हा उद्योग भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो.

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ऑटोमोबाईल उद्योगाचे महत्त्व केवळ जीडीपीपुरते मर्यादित नाही. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या माहितीनुसार, या क्षेत्रामुळे देशभरात सुमारे ३ कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामध्ये सुमारे ४२ लाख थेट आणि २.६५ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश आहे. तसेच देशाच्या एकूण जीएसटी महसुलात जवळपास १५ टक्के योगदान या उद्योगाकडून मिळते.

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भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाचा प्रभाव पोलाद, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, बॅटरी, लॉजिस्टिक्स आणि ऊर्जा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांवरही पडतो. त्यामुळे वाहन उद्योगातील वाढ ही इतर पूरक उद्योगांच्या वाढीलाही चालना देते. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (PLI) योजना आणि वाढती निर्यात यामुळे आगामी काळात या उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासात ऑटोमोबाईल उद्योग हा केवळ वाहननिर्मितीचा व्यवसाय नसून रोजगार, कर महसूल, निर्यात आणि औद्योगिक प्रगतीचा एक मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे.

 

Web Title: Indias automobile sector percentage of gdp auto sector

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:40 PM

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