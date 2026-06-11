CBSE 12th Re-evaluation Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड(CBSE) इयत्ता १२ वीचे निकाल घोषित झाल्यापासून सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. दरम्यान स्वत:वर झालेले आरोप आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी बोर्डाने या विद्यार्थ्यांसाठी री-इव्हॅल्युएशन प्रक्रिया सुरू केली होती. ज्यांना आपले गुण कमी वाटत होते. ते २ जूनपासून ७ जून २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकत होते. या प्रक्रियेअंतर्गत १.६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ओएसएमम (OSM) आणि मार्क व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज केले होते. तर ३.८ लाखांपेक्षा जास्त उत्तरपत्रिकांच्या प्रती(Answer Sheets) मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते.
आता सीबीएसईचे री इव्हॅल्युएशन आणि मार्क व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. १२ वीचा हा सुधारित निकाल कधी जाहीर याकडे सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आता हा निकाल कसा व कुठे तपासता येईल हे आता आपण पाहूया…
यंदा १.६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ३.८ लाखांपेक्षा जास्त उत्तरपत्रिकांसाठी विनंती अर्ज दाखल केले होते. दरम्यान अर्जांची संख्या खूप वाढल्याने सीबीएसई १२ वी री-इव्हॅल्युएशनचा निकाल जूनच्या अखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Opendoor Layoffs: प्रसिद्ध अमेरिकन कंपनी ‘ओपनडोर’ भारतातून गाशा गुंडाळणार; २५० कर्मचाऱ्यांची अचानक हकालपट्टी!
सीबीएसईने इयत्ता १२वीच्या री-इव्हॅल्युशन निकालाच्या तारखेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. परंतु, बोर्डाकडून अधिकृत वेबसाईट cbse.gov.inवर निकाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय निकालाशी संबंधित अपडेटसाठी विद्यार्थ्यांने या वेबसाईटला भेट देऊ शकतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थी सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला रोल नंबर(Roll Number), स्कूल नंबर (School Number) आणि ॲडमिट कार्ड आयडी(Admit Card ID) यासारखी माहिती भरून निकाल पाहू शकतील.
उच्च शिक्षणाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ असणारी UGC संस्था नेमकी आहे तरी काय? जाणून घ्या नव्या गाइडलाईन्स आणि विद्यापीठ मान्यता प्रक्रिया!
पुढील वर्षापासून बोर्डाकडून एक महत्त्वाचा बदल करण्यात येणार आहे. सीबीएसईकडून अशी माहिती देण्यात आली आहे की, २०२७ पासून विद्यार्थ्यांना डिजिलॉकरवर (DigiLocker) निकाल पाहणे आणि मार्कशीट मिळवण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या उत्तरपत्रिका प्रत देखील उपलब्ध करून दिली जातील. पुढील वर्षापासून विद्यार्थी डिजिलॉकरवर आपली उत्तरपत्रिका (Answer Sheet) पाहू शकतील. तसेच री-इव्हॅल्युएशनसाठी बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.