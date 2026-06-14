Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Second Hand Vehicles: सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना या 10 महत्त्वांच्या गोष्टींची नक्की काळजी घ्या!

Updated On: Jun 14, 2026 | 05:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

नवीन वाहनांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक ग्राहक सेकंड-हँड किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करण्याचा पर्याय निवडतात. योग्य तपासणी केल्यास कमी खर्चात चांगले वाहन मिळू शकते. मात्र काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.

Second Hand Vehicles: सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना या 10 महत्त्वांच्या गोष्टींची नक्की काळजी घ्या!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवीन वाहनांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक ग्राहक सेकंड-हँड किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करण्याचा पर्याय निवडतात. योग्य तपासणी केल्यास कमी खर्चात चांगले वाहन मिळू शकते. मात्र काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वापरलेले वाहन खरेदी करताना पुढील 10 बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

1.वाहनाची कागदपत्रे तपासा
RC बुक, विमा, PUC आणि इतर सर्व कागदपत्रे वैध आहेत का ते तपासा.

2.मालकीचा इतिहास जाणून घ्या
वाहन किती मालकांनी वापरले आहे याची माहिती घ्या. कमी मालक असलेले वाहन अधिक विश्वासार्ह मानले जाते.

3.इंजिनची स्थिती तपासा
इंजिनमधून असामान्य आवाज येत नाही ना, धूर निघत नाही ना याची खात्री करा.

4.अपघाताचा इतिहास तपासा
वाहनाचा मोठा अपघात झाला होता का याची माहिती घ्या. अपघातग्रस्त वाहन भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते.

हिरो बनण्याच्या नावाखाली कारमध्ये ‘हे’ बदल कराल तर हमखास रद्द होईल RC, जाणून घ्या RTO चे नियम

5.टायर आणि ब्रेक तपासा
टायरची झीज, ब्रेकची कार्यक्षमता आणि सस्पेन्शनची स्थिती नीट पाहावी.

6. सर्व्हिस रेकॉर्ड मागवा
नियमित सर्व्हिसिंग झाले आहे का हे सर्व्हिस हिस्ट्रीमधून समजू शकते.

7.टेस्ट ड्राइव्ह घ्या
वाहन चालवून पाहिल्याशिवाय खरेदी करू नका. स्टेअरिंग, गिअरबॉक्स आणि ब्रेकची कामगिरी तपासा.

8.विम्याची स्थिती जाणून घ्या
विमा सक्रिय आहे का आणि नो-क्लेम बोनसची माहिती काय आहे ते तपासा.

Driving Licence : वयाच्या 50 वर्षांपर्यंत लायसन्स होणार वैध; RTO चे टेन्शन संपले, सर्व सेवा घरबसल्या ऑनलाइन होणार

9. बाजारभावाशी तुलना करा
त्या मॉडेलच्या सध्याच्या बाजारभावाची माहिती घेऊनच किंमत निश्चित करा.

10.RTO हस्तांतरण पूर्ण करा
वाहन खरेदीनंतर मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना घाई न करता सर्व बाबींची सखोल तपासणी केल्यास चांगल्या स्थितीतील वाहन योग्य किमतीत मिळू शकते. योग्य निर्णयामुळे पैशांची बचत होते आणि भविष्यातील दुरुस्तीचा खर्चही कमी राहतो.

Web Title: Second hand vehicles purchasing precautions auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 05:26 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Second Hand Vehicles: सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना या 10 महत्त्वांच्या गोष्टींची नक्की काळजी घ्या!

Second Hand Vehicles: सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना या 10 महत्त्वांच्या गोष्टींची नक्की काळजी घ्या!

Jun 14, 2026 | 05:26 PM
पीएमपीच्या सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार; राष्ट्रवादीचे रोहन सुरवसे-पाटील यांच्या मागणीला यश

पीएमपीच्या सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार; राष्ट्रवादीचे रोहन सुरवसे-पाटील यांच्या मागणीला यश

Jun 14, 2026 | 05:08 PM
Krushnai Chya Leki : ही बघा ‘कृष्णाईची सवत’! मालिकेत आणखीन एका नव्या चेहऱ्याची एंट्री; कोण आहे इंदुरानी?

Krushnai Chya Leki : ही बघा ‘कृष्णाईची सवत’! मालिकेत आणखीन एका नव्या चेहऱ्याची एंट्री; कोण आहे इंदुरानी?

Jun 14, 2026 | 05:04 PM
Astrology: शनिदेव होतील प्रसन्न! करा ‘हे’ खास उपाय, मिळेल सुख-समृद्धी अन् यश

Astrology: शनिदेव होतील प्रसन्न! करा ‘हे’ खास उपाय, मिळेल सुख-समृद्धी अन् यश

Jun 14, 2026 | 05:01 PM
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाचा रिपोर्ट कधी होणार जाहीर? जाणून घ्या पगारवाढीचे संपूर्ण वेळापत्रक

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाचा रिपोर्ट कधी होणार जाहीर? जाणून घ्या पगारवाढीचे संपूर्ण वेळापत्रक

Jun 14, 2026 | 04:55 PM
IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

IND W vs PAK W Weather Report: भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाऊस खोडा घालणार? हवामान खात्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

Jun 14, 2026 | 04:51 PM
FIFA World Cup 2026: स्कॉटलंडचा 36 वर्षांचा दुष्काळ संपला; जॉन मॅकगिनचा गोल ठरला गेमचेंजर

FIFA World Cup 2026: स्कॉटलंडचा 36 वर्षांचा दुष्काळ संपला; जॉन मॅकगिनचा गोल ठरला गेमचेंजर

Jun 14, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा