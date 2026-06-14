Second Hand Vehicles: सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना या 10 महत्त्वांच्या गोष्टींची नक्की काळजी घ्या!

नवीन वाहनांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक ग्राहक सेकंड-हँड किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करण्याचा पर्याय निवडतात. योग्य तपासणी केल्यास कमी खर्चात चांगले वाहन मिळू शकते. मात्र काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वापरलेले वाहन खरेदी करताना पुढील 10 बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
1.वाहनाची कागदपत्रे तपासा
RC बुक, विमा, PUC आणि इतर सर्व कागदपत्रे वैध आहेत का ते तपासा.
2.मालकीचा इतिहास जाणून घ्या
वाहन किती मालकांनी वापरले आहे याची माहिती घ्या. कमी मालक असलेले वाहन अधिक विश्वासार्ह मानले जाते.
3.इंजिनची स्थिती तपासा
इंजिनमधून असामान्य आवाज येत नाही ना, धूर निघत नाही ना याची खात्री करा.
4.अपघाताचा इतिहास तपासा
वाहनाचा मोठा अपघात झाला होता का याची माहिती घ्या. अपघातग्रस्त वाहन भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते.
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5.टायर आणि ब्रेक तपासा
टायरची झीज, ब्रेकची कार्यक्षमता आणि सस्पेन्शनची स्थिती नीट पाहावी.
6. सर्व्हिस रेकॉर्ड मागवा
नियमित सर्व्हिसिंग झाले आहे का हे सर्व्हिस हिस्ट्रीमधून समजू शकते.
7.टेस्ट ड्राइव्ह घ्या
वाहन चालवून पाहिल्याशिवाय खरेदी करू नका. स्टेअरिंग, गिअरबॉक्स आणि ब्रेकची कामगिरी तपासा.
8.विम्याची स्थिती जाणून घ्या
विमा सक्रिय आहे का आणि नो-क्लेम बोनसची माहिती काय आहे ते तपासा.
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9. बाजारभावाशी तुलना करा
त्या मॉडेलच्या सध्याच्या बाजारभावाची माहिती घेऊनच किंमत निश्चित करा.
10.RTO हस्तांतरण पूर्ण करा
वाहन खरेदीनंतर मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सेकंड-हँड वाहन खरेदी करताना घाई न करता सर्व बाबींची सखोल तपासणी केल्यास चांगल्या स्थितीतील वाहन योग्य किमतीत मिळू शकते. योग्य निर्णयामुळे पैशांची बचत होते आणि भविष्यातील दुरुस्तीचा खर्चही कमी राहतो.