Krushnai Chya Leki : ही बघा ‘कृष्णाईची सवत’! मालिकेत आणखीन एका नव्या चेहऱ्याची एंट्री; कोण आहे इंदुरानी?

कोण आहे तो नवा कलाकार?
‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत अभिनेत्री साक्षी गांधीने एंट्री घेतली आहे. साक्षीने स्वतः ही बातमी तिच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांशी शेअर केली आहे. ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेने या संबंधित प्रोमोही शेअर केला आहे. ज्यात साक्षी इंदुरानी नावाची भूमिका साकारणार असल्याचे दिसून येत आहे. प्रोमोनुसार, इंदुरानी कृष्णाईची सवत आहे. कृष्णाई तीनवेळा गरोदर राहिली आणि तिन्ही वेळा तिला मुलीच झाल्या, त्यामुळे तिच्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले. इंदुरानी ही नात्याने कृष्णाईची सवत! इंदुरानीला पहिल्याच झटक्यात मुलगा झाला.
मालिकेची वेळ काय?
‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिका 15 जूनपासून प्रसारित होणार आहे. मालिका Zee Marathi वाहिनेवर प्रसारित केली जाईल. मालिका संध्यकाळी 7 वाजता प्रसारित केली जाईल. तर मालिकेला Zee 5 वर डिजिटली प्रसारित केले जाईल. मालिका अगदी उद्यावर आली असल्यामुळे या मालिकेत आणखीन कोणते नवे-जुने चेहरे पाहायला मिळतील, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.