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Krushnai Chya Leki : ही बघा ‘कृष्णाईची सवत’! मालिकेत आणखीन एका नव्या चेहऱ्याची एंट्री; कोण आहे इंदुरानी?

Updated On: Jun 14, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत आता एका नव्या पात्राची एन्ट्री झाली आहे. इंदुरानी हे पात्र कृष्णाईची सवत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. प्रोमोमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, कृष्णाईला तीन वेळा मुली झाल्यानंतर तिच्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले असून इंदुरानीला पहिल्याच प्रयत्नात मुलगा झाल्याचे दिसते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • या मालिकेत एका नव्या पात्राची एंट्रीही झाली आहे.
  • इंदुरानी ही नात्याने कृष्णाईची सवत! इंदुरानीला पहिल्याच झटक्यात मुलगा झाला.
  • मालिकेत आणखीन कोणते नवे-जुने चेहरे पाहायला मिळतील, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांची मालिका ‘कृष्णाईच्या लेकी’ 15 जूनपासून प्रसारित केली जाणार आहे. ही नवी मालिका Zee Marathi वाहिनेवर पाहता येईल. या मालिकेत मुख्य भूमिकेत जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ झळकणार आहेत. तर त्यांच्यासह त्यांच्या लेकी म्हणून अभिनेत्री twinkle yadav, अभिनेत्री ekta labde आणि अभिनेत्री Narayani Varne झळकणार आहेत. एकंदरीत, या मालिकेत कृष्णाईचे पात्र निवेदिता साकारत असून तिची मोठी लेक शारदाचे पात्र एकता साकारत आहे. गौरीचे पात्र ट्विनकल तर धाकटी लेक मिनीचे पात्र नारायणी वर्णे साकारत आहे. अशामध्ये या मालिकेत एका नव्या पात्राची एंट्रीही झाली आहे.

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कोण आहे तो नवा कलाकार?

‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत अभिनेत्री साक्षी गांधीने एंट्री घेतली आहे. साक्षीने स्वतः ही बातमी तिच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांशी शेअर केली आहे. ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेने या संबंधित प्रोमोही शेअर केला आहे. ज्यात साक्षी इंदुरानी नावाची भूमिका साकारणार असल्याचे दिसून येत आहे. प्रोमोनुसार, इंदुरानी कृष्णाईची सवत आहे. कृष्णाई तीनवेळा गरोदर राहिली आणि तिन्ही वेळा तिला मुलीच झाल्या, त्यामुळे तिच्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले. इंदुरानी ही नात्याने कृष्णाईची सवत! इंदुरानीला पहिल्याच झटक्यात मुलगा झाला.

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मालिकेची वेळ काय?

‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिका 15 जूनपासून प्रसारित होणार आहे. मालिका Zee Marathi वाहिनेवर प्रसारित केली जाईल. मालिका संध्यकाळी 7 वाजता प्रसारित केली जाईल. तर मालिकेला Zee 5 वर डिजिटली प्रसारित केले जाईल. मालिका अगदी उद्यावर आली असल्यामुळे या मालिकेत आणखीन कोणते नवे-जुने चेहरे पाहायला मिळतील, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

Web Title: Sakshee gandhi plays the role of indurani in zee marathis latest marathi series krushnai chya leki

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Published On: Jun 14, 2026 | 05:04 PM

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