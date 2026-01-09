Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Tata Motors ने त्यांचा डाव टाकला! ‘या’ Cars चे पेट्रोल व्हर्जन केले लाँच, किंमत 12.89 लाखांपासून सुरु

टाटा मोटर्सने त्यांच्या लोकप्रिय कार Harrier आणि Safari चे पेट्रोल व्हर्जन लाँच केले आहे. चला या कारच्या किंमत, फीचर्स आणि परफॉर्मन्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:18 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा मोटर्सच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय
  • कंपनीकडून Harrier आणि Safari चे पेट्रोल व्हर्जन लाँच
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतीय ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये गेली अनेक वर्ष Tata Motors आपले वर्चस्व गाजवत आहेत. कंपनीने वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर केल्या आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये कंपनीने एकापेक्षा एक पॉवरफुल कार ऑफर केल्या आहेत. नवीन Tata Sierra ने तर मार्केटमध्ये त्यांचा एक चाहता वर्ग निर्माण केला आहे. नुकतेच कंपनीने त्यांच्या दोन लोकप्रिय कारचे पेट्रोल व्हर्जन बाजारात लाँच केले आहे.

Tata Harrier आणि Tata Safari चा पेट्रोल व्हर्जन भारतात लाँच करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, या दोन्ही लोकप्रिय एसयूव्ही फक्त डिझेल इंजिनसह उपलब्ध होत्या, परंतु आता त्या पेट्रोल पर्यायात सुद्धा सुरू झाल्यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. टाटा हॅरियर पेट्रोलची किंमत 12.89 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांपासून सुरू होते, तर टाटा सफारी पेट्रोलची किंमत 13.29 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. चला या कारच्या अन्य माहितीबद्दल जाणून घेऊयात.

Skoda Kylaq साठी 2 लाखाचं Down Payment केल्यास किती द्यावा लागेल EMI? ‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा

नवीन 1.5 -लिटर पेट्रोल इंजिन आणि सुधारित मायलेज

हॅरियर आणि सफारी पेट्रोल इंजिन टाटाच्या नवीन 1.5-लिटर हायपरियन टर्बो-जीडीआय पेट्रोल इंजिनने सुसज्ज आहेत. हे इंजिन 170 पीएस पॉवर आणि 280 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स दोन्हीसह ऑफर केले जाते. कंपनीचा दावा आहे की या पेट्रोल एसयूव्ही त्यांच्या सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट मायलेज देतात. टाटा हॅरियर पेट्रोलने 12 तासांच्या ड्राईव्हमध्ये सर्वाधिक मायलेज मिळवून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवले आहे.

अधिक स्मूथ परफॉर्मन्स

नवीन पेट्रोल इंजिनसह, हॅरियर आणि सफारीचा ड्राईव्ह पूर्वीपेक्षा स्मूथ झाला आहे. आवाज आणि व्हायब्रेशन देखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत, ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवास अधिक आरामदायी झाला आहे. पेट्रोल इंजिनच्या परिचयामुळे, या एसयूव्ही आता इतर पेट्रोल एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करतील.

प्रियमियम फीचर्सने सुसज्ज

या दोन्ही SUVs मध्ये मोठे 36.9 सेमी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट असलेला साउंड सिस्टम आणि इनबिल्ट डॅशकॅमसह डिजिटल रिअर-व्यू मिरर देण्यात आला आहे. याशिवाय कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, व्हॉइस कमांडसह नेव्हिगेशन आणि स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट यांसारखी फीचर्सही मिळतात, ज्यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक सोयीस्कर आणि आरामदायी होते.

सगळ्या कंपन्या ‘या’ Two Wheeler कंपनीसमोर नतमस्तक! तब्बल 1 कोटी दुचाक्यांचे उत्पादन पूर्ण, रचला नवा इतिहास

5-स्टार सेफ्टीचा विश्वास आणि उत्तम फीचर्स

Tata Harrier आणि Safari पेट्रोलच्या सर्व व्हेरिएंट्सना Bharat NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. यामध्ये पूर्वीप्रमाणेच लेव्हल-2 ADAS सिस्टम देण्यात आली असून, त्यात 22 सेफ्टी फीचर्सचा समावेश आहे. त्यामुळे सेफ्टीच्या बाबतीत पेट्रोल मॉडेल्सही पूर्णपणे मजबूत ठरतात. पेट्रोल इंजिनसह Tata Harrier आणि Safari आता अधिक ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय बनल्या असून, दमदार इंजिन, उत्कृष्ट फीचर्स आणि भक्कम सेफ्टीच्या जोरावर या SUVs सेगमेंटमधील आपली पकड आणखी मजबूत करतील.

 

Web Title: Tata harrier and tata safari petrol variant launch know features and price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 08:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI
1

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
2

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
3

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा
4

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

Jan 22, 2026 | 11:09 AM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

Jan 22, 2026 | 11:08 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM
तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 22, 2026 | 10:56 AM
जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

Jan 22, 2026 | 10:54 AM
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM
SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

Jan 22, 2026 | 10:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM