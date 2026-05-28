ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

आजकाल सलमान खान त्याच्या आगामी ‘मातृभूमी’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. हा चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. भाईजानने ईदच्या दिवशी आपल्या चाहत्यांना एक खास भेट दिली. त्याने चित्रपटातील ‘मैं हूँ…’ या गाण्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला. चाहत्यांनी या गाण्यावर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही या गाण्याचे कौतुक केले असून भाईजानला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘मातृभूमी’ चित्रपटातील ‘मैं हूँ…’ या गाण्यात सलमान खान अभिनेत्री चित्रांगदासोबत रोमान्स करताना दिसतो. या गाण्यातील भाईजानची शैली चाहत्यांना खूप आवडली आहे. हे गाणे श्रेया घोषालने गायले आहे. ‘मैं हूँ’ या गाण्यात चित्रांगदाचे पात्र सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या तिचा पती सलमान खानची आठवण काढते.
या गाण्याला चाहत्यांकडून तसेच अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यांनी सलमान खानच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली. राखी सावंत, कुणालिका सदानंद आणि इतर अनेकांनी गाण्याचे कौतुक केले आणि भाईजानला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या.
या चित्रपटात सलमान खान एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार असून, तो चिनी सैनिकांशी लढताना दिसेल. या चित्रपटात सलमानच्या नायिकेच्या भूमिकेत चित्रांगदा सिंग आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केले आहे.
