Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • On Eid Salman Khan Gifted Fans A Special Surprise As The Song Main Hoon From The Film Matrubhumi Was Released

ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

Updated On: May 28, 2026 | 04:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

भाईजानने ईदच्या दिवशी आपल्या चाहत्यांना एक खास भेट दिली. त्याने चित्रपटातील 'मैं हूँ...' या गाण्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजकाल सलमान खान त्याच्या आगामी ‘मातृभूमी’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. हा चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. भाईजानने ईदच्या दिवशी आपल्या चाहत्यांना एक खास भेट दिली. त्याने चित्रपटातील ‘मैं हूँ…’ या गाण्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला. चाहत्यांनी या गाण्यावर उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही या गाण्याचे कौतुक केले असून भाईजानला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

‘मातृभूमी’ चित्रपटातील ‘मैं हूँ…’ या गाण्यात सलमान खान अभिनेत्री चित्रांगदासोबत रोमान्स करताना दिसतो. या गाण्यातील भाईजानची शैली चाहत्यांना खूप आवडली आहे. हे गाणे श्रेया घोषालने गायले आहे. ‘मैं हूँ’ या गाण्यात चित्रांगदाचे पात्र सीमेवर देशाचे रक्षण करणाऱ्या तिचा पती सलमान खानची आठवण काढते.

या गाण्याला चाहत्यांकडून तसेच अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यांनी सलमान खानच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली. राखी सावंत, कुणालिका सदानंद आणि इतर अनेकांनी गाण्याचे कौतुक केले आणि भाईजानला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

 

बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

या चित्रपटात सलमान खान एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार असून, तो चिनी सैनिकांशी लढताना दिसेल. या चित्रपटात सलमानच्या नायिकेच्या भूमिकेत चित्रांगदा सिंग आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केले आहे.

गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना

Web Title: On eid salman khan gifted fans a special surprise as the song main hoon from the film matrubhumi was released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 04:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत
1

बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती
2

Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ चा पुण्यात भव्य समारोप; मराठी सिनेसृष्टीचा दिमाखदार उत्सव
3

रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ चा पुण्यात भव्य समारोप; मराठी सिनेसृष्टीचा दिमाखदार उत्सव

Bandar Movie: अनुराग कश्यप यांच्या ‘बंदर’चा थरारक ‘पिंजरा’ ट्रॅक रिलीज; Bobby Deol च्या रहस्यमय अवताराची जोरदार चर्चा
4

Bandar Movie: अनुराग कश्यप यांच्या ‘बंदर’चा थरारक ‘पिंजरा’ ट्रॅक रिलीज; Bobby Deol च्या रहस्यमय अवताराची जोरदार चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

May 28, 2026 | 04:53 PM
‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

May 28, 2026 | 04:39 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

May 28, 2026 | 04:33 PM
Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

May 28, 2026 | 04:25 PM
Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

May 28, 2026 | 04:23 PM
“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

May 28, 2026 | 04:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM