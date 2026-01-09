Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Volvo Announced Recall In America For More Than 4 Lakh Vehicles Due To Riar Camera Fault

‘या’ कंपनीच्या 4 लाख वाहनांमध्ये अचानक आली खराबी! सगळ्या युनिट्ससाठी रिकॉल जारी

Volvo कंपनीच्या तब्बल 4 लाख कार्समध्ये अचानक खराबी आली आहे. यामुळे कंपनीने हे सर्व युनिट्स परत बोलावले आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:19 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • Volvo च्या कारमध्ये आली खराबी
  • कार रिव्हर्स घेण्यात होते समस्या
  • सगळ्या युनिट्सला परत बोलावले
भारतीय ऑटो बाजाराची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. तसेच येथील वाहनांची मागणी सतत वाढत असल्याने अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या सुद्धा भारतात त्यांच्या दमदार कार्स ऑफर करीत आहे. अशीच एक विदेशी ऑटो कंपनी म्हणजे व्होल्वो. नुकतेच अमेरिकेत कंपनीच्या तब्बल 4 लाख कार्समध्ये खराबी आढळली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

स्वीडिश लक्झरी कार निर्माता कंपनी व्होल्वो कार्सने रीअरव्ह्यू कॅमेरा सिस्टीममधील तांत्रिक समस्येमुळे अमेरिकेतील 4 लाखांहून अधिक कार परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या रस्ते सुरक्षा एजन्सी, NHTSA (नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन) ने याची पुष्टी केली आहे.

Fortuner–Gloster चे धाबे दणाणणार! Volkswagen आणणार ‘ही’ खास नवीन 7-सीटर SUV

किती वाहने आणि कोणते मॉडेल यात समाविष्ट?

NHTSA नुसार, या रिकॉलमध्ये एकूण 4,13,151 वाहनांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने व्होल्वो XC40 (मॉडेल वर्ष 2021 ते 2025) चा समावेश आहे.

मागील कॅमेऱ्याची समस्या

माहितीनुसार, प्रभावित वाहनांमधील रिअरव्ह्यू कॅमेरा खराब होत आहे, ज्यामुळे ड्रायव्हरला रिव्हर्स करताना मागील दृश्य स्पष्टपणे दिसत नाही. ही समस्या थेट सुरक्षिततेशी संबंधित आहे, कारण रिअरव्ह्यू कॅमेराचे कार्य पार्किंग करताना आणि रिव्हर्स करताना अपघात रोखणे आहे.

फुकटात होणार सॉफ्टवेअर अपडेट

व्होल्वोने स्पष्ट केले आहे की ही समस्या सोडवण्यासाठी, डीलरशिपवर मोफत सॉफ्टवेअर अपडेट प्रदान केले जाईल किंवा OTA (ओव्हर-द-एअर) अपडेटद्वारे वाहनात नवीन सॉफ्टवेअर स्थापित केले जाईल. यासाठी ग्राहकांना शुल्क आकारले जाणार नाही.

Skoda Kylaq साठी 2 लाखाचं Down Payment केल्यास किती द्यावा लागेल EMI? ‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा

याआधीही झाले आहे रिकॉल

विशेष म्हणजे, याच समस्येमुळे या वाहनांचा हा दुसऱ्यांदा रिकॉल करण्यात आला आहे. Volvo कंपनीने माहिती दिली की मे 2025 मध्येही याच मॉडेलला त्याच बाजारात रिकॉल करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा नवीन अतिरिक्त सॉफ्टवेअर त्रुटी समोर आली असून, त्यामुळे तीच समस्या पुन्हा उद्भवली आहे. कंपनीनुसार, दुसऱ्या वेळच्या रिकॉलचे कारण आधीपेक्षा वेगळे असले तरी त्याचा परिणाम मात्र तोच आहे.

Volvo चे स्पष्टीकरण

Volvo च्या म्हणण्यानुसार, सर्व प्रभावित वाहनांसाठी नवीन रेमेडियल सॉफ्टवेअर विकसित केले जात आहे. हे सॉफ्टवेअर आगामी काही आठवड्यांत OTA (Over-The-Air) अपडेटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना वाहन वर्कशॉपमध्ये नेण्याची गरज भासणार नाही.

Web Title: Volvo announced recall in america for more than 4 lakh vehicles due to riar camera fault

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM